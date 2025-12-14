Esenboğa Metrosu'nda ilk kazma 2026'da vurulacak! Güzergah güncellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın güzergâhının güncellendiğini açıkladı. Daha önce Kuyubaşı’ndan aktarmalı planlanan hat, artık YHT Gar’dan başlayarak Esenboğa Havalimanı’na aktarmasız ulaşım sağlayacak. 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak proje 2026 yılının başında başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergâh, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak." dedi.
36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 12 İSTASYON İNŞA EDİLECEK
YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak." açıklamasında bulundu.
PROJENİN TÜM BİLEŞENLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Yalnızca güzergâhın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, "Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK 44,5 KİLOMETRE YENİ HAT İNŞA ETTİ
Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini belirtti. Söz konusu hatların yanı sıra 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetin sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık." dedi.+
