Esenboğa Metrosu’nda ilk kazma 2026’da vurulacak! Güzergah güncellendi

Metro hattının detayları belli oldu (ahaber.com.tr)

36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 12 İSTASYON İNŞA EDİLECEK

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak." açıklamasında bulundu.

PROJENİN TÜM BİLEŞENLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Yalnızca güzergâhın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, "Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.