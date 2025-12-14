Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP’den 120 sayfalık rapor | Detayları belli oldu

14 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 06:59 Güncelleme: 14.12.2025 07:03
Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında hazırladığı 120 sayfalık raporun detayları belli oldu. MHP’nin sunduğu 120 sayfalık raporda net mesajlar verildi. Terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

MHP'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU MECLİS'TE!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporu, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Rapor 120 sayfadan oluşuyor.

RAPORUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre MHP'nin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporun detayları belli oldu.

120 sayfalık raporda, terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.
3 aşamayı ise "Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmi işlem sebebiyle adli mercilere teslim olması ve rehabilitasyon süreci" oluşturdu.
Raporda, örgütün sadece Türkiye'de bulunan mensuplarından değil yurtdışında ve kontrolünde bulunan diğer örgütsel yapılara mensup kişilerin de bu sürece tam olarak katılmalarının şart olduğu vurgulandı.

Raporda "Güvenlik güçlerine teslim olup 'örgütten ayrılıyorum' diyen ve hiçbir suç eylemine iştirak etmemiş örgüt mensupları cezasızlıkla karşılanır" denildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin, toplumla uyum sorunları yaşanmaması için, 1 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulacağı ve gerekirse bu sürenin 3 yıla kadar uzatılabileceğinin de kanunda belirtildiği yazılan raporda, "Yani, teslim olan örgüt mensubu serbest bırakılsa bile (ilk yıl -en fazla 3 yıla kadar) denetim altında tutulur" denildi.

Raporda, yasal düzenlemeler için de "Sahadaki durumun (silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi) devletin emniyet güçleri tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen teslim olan örgüt elemanı sayısı dikkate alınarak örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir" denildi.

