Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! MHP’den 120 sayfalık rapor | Detayları belli oldu

MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti heyeti bir araya geldi

120 sayfalık raporda, terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için 3 aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

3 aşamayı ise "Silahların tam olarak bırakılması, örgüt mensuplarının resmi işlem sebebiyle adli mercilere teslim olması ve rehabilitasyon süreci" oluşturdu.

Raporda, örgütün sadece Türkiye'de bulunan mensuplarından değil yurtdışında ve kontrolünde bulunan diğer örgütsel yapılara mensup kişilerin de bu sürece tam olarak katılmalarının şart olduğu vurgulandı.