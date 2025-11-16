Metro altyapısı kriz anlarında hayat kurtaracak: 1,3 milyon kişiye barınma imkanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,37 milyon kişiye acil sığınma imkânı sunabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, çift hatlı demiryolu tünellerinin iki M60 tankını yan yana geçirebilecek genişliğe sahip olduğunu ve hatta bir F-16 uçağının bile sığabileceği kadar büyük bir hacim sunduğunu vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını söyledi.
SADECE ULAŞIMDA KULLANILMIYOR
Bakan Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sadece ulaşım ve iletişim işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
METRO TÜNELLERİ ACİL DURUMLARDA SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLECEK
Bakan Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Bu mevcut hatlar, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor."
Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında olacak şekilde projelendirileceğini, mevcut metro tünellerinde ise eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını söyledi.
"ÇİFT HATLI DEMİRYOLU TÜNELLERİMİZ ÖZEL DURUMLARDA SIĞINMA, BARINMA VE TAHLİYE GİBİ AMAÇLARI MÜMKÜN KILIYOR"
Demiryolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çift hatlı demiryolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil; özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demiryolu tünellerimiz; iki M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahiptir." bilgisini paylaştı.