Metro altyapısı kriz anlarında hayat kurtaracak: 1,3 milyon kişiye barınma imkanı

Kaynak: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

KAHRAMANKAZAN UYDU YEDEKLİK MERKEZİ YAYIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın Kahramankazan'daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, Türksat ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden Türksat'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Kahramankazan'da kurulan Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları Türksat tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek."

GÖLBAŞI VERİ MERKEZİ DİJİTAL VERİLERİN SIĞINAĞI OLACAK

Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik bir sığınak" görevi üstleneceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş, deprem ve tüm olağanüstü durumlarda Türkiye'nin dijital verileri için stratejik bir sığınak görevi üstlenecek. Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, Türksat'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."