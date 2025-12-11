DEM Parti İmralı heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
Türkiye, adım adım Terörsüz Türkiye hedefine doğru ilerlerken yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti, yarın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Ayrıca görüşmenin yarın saat 14.00'te TBMM'de olacağı belirtildi.
Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşiğe girlirken DEM Parti İmralı heyeti yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
Buna göre heyette yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yarın saat 11:00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.
GÖZLER SAAT 14'TE
Heyet daha sonra saat 14:00'te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecek.
Bahçeli 18 Kasım'da TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İmralı'ya ziyarete dair gelişmeler hakkında konuşmuştu. Bahçeli "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.
MHP KOMİSYON RAPORUNU MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNDU
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında parti olarak hazırladıkları raporu TBMM Başkanlığına sundu.
Yıldız, raporu sunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin de raporunu sunduğunu bildirdi.
AK Parti'nin raporunu bugün sunmasının beklendiğini aktaran Yıldız, CHP'nin pazartesi gününe kadar süre istediğini ifade etti. Hazırladıkları rapora ilişkin bilgi veren Yıldız, şunları söyledi: "Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır."
Soru üzerine herkesin raporunun birbirine benzemeyeceğini vurgulayan Yıldız, komisyonda grubu olan partilerin raporu ortaklaştıracağını, grubu olmayan siyasi partilerin komisyon üyesi milletvekillerinin görüşlerinden faydalanılacağını dile getirdi.
Ortak bir raporun ortaya çıkacağını ifade eden Yıldız, "Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PYD'de de dahil buna, dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organlar tarafından ilan edilmesi. Bu MİT'tir, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay." diye konuştu.
İnfaz Kanunu'nun bu konudan ayrı olarak mutlaka ele alınması gerektiğini belirten Yıldız, İnfaz Kanunu'nun "yamalı bohçaya" döndüğünü söyledi.
Yıldız, "İnfaz Kanunu'muz bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmalıdır. Bu meseleden ayrı olarak da İnfaz Kanunu, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
