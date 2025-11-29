"Terörsüz Türkiye" Komisyonu'nun İmralı ziyareti! İşte tüm ayrıntılar

Hem içeride hem dışarıda terörün tasfiyesi için tarihi bir dönüşümden geçiyor Türkiye. Ancak bu süreç; içeride siyasi cesaret, bölgede diplomatik derinlik, sahada askeri kararlılık, masada ise stratejik denge gerektiriyor. Meclis Komisyonu'nun İmralı ziyareti de işte bu çok katmanlı mimarinin görünür kırılma noktası. Detaylar Analiz haberimizde...

