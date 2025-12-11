Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: TİSK elini taşın altına koymalı

Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun kıymetli mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. 29. Olağan Genel Kurulumuz münasebetiyle TİSK ailesinin siz mümtaz üyeleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Genel kurulumuzun süreklilik getirmesini, milletimiz, işverenlerimiz ve çalışma hayatımızın tüm ortakları için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TİSK, 40'ın üzerinde ulusal 10'u aşkın uluslararası platformda işverenlerimizi başarıyla temsil ediyor. Burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim; TİSK çatısı altında iç dünyamız özellikle de işverenlerimiz için hazırlanan raporlar, yayınlar ve daha pek çok belge şüphesiz önemlidir kıymetlidir. Ancak kağıt üzerindeki hedefleri gerçeğe dönüştürmek sahada ve sektörde bunları titizlikle uygulamaya dökmek işin özünü teşkil etmektedir. İşte tam da bu noktada TİSK'in icraat odaklı ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle izliyoruz.

TİSK camiası tam 63 yıldır güçlü kurumsal bir varlık gösteriyor. İhracatımızın neredeyse yarısı TİSK bünyesindeki işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor.

"İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ ADİL OLMALIDIR"

Şunu da büyük bir memnuniyetle paylaşmakta fayda görüyorum: 3 dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi, milleti ve devletinin yanında olduğunu açık ve net bir şekilde göstermiştir.

Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset ve toplum mühendisliğine soyunan, vesayete vefa borcunu ödemeye çalışan kimi oluşumların aksine TİSK, kritik dönemlerde yerli ve millî bir duruş sergilemiştir.

Bunun için Özgür Burak Akkol'u, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının değerli üyelerini, TİSK ailesinin hiçbir ferdini şahsım ve milletim adına tebrik ediyor, kendilerine takdirlerimi iletiyorum.

Bu vesileyle kuruluşundan bugüne TİSK'te farklı kademelerde görev almış, ekonomimize değer katmış, Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamış herkese şükranlarımı sunuyorum.

"TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Malumunuz, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim: Kefenin cebi yok.

Dünyadan dar bekâya mal mülk değil; adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz. İster siyasetçi ister işveren olalım; eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak, işte asıl zenginlik budur.

"İHMALİ OLAN KİM VARSA KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYORUZ"

Tabii burada şunu da önemle ifade etmek durumundayım: Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Zaman zaman hepimizin içini acıtan, millet olarak yüreklerimizi dağlayan çok üzücü iş kazaları meydana geliyor. Ekmeklerini helal yoldan, alın teriyle kazanan, ailelerini geçindirmek için zor şartlar altında özveriyle çalışan emekçilerimiz, bu kazalar neticesinde yaralanıyor, kimi zaman da maalesef hayatını kaybediyor. Biz devlet olarak emekçi kardeşlerimizin güvenli ortamlarda, gönül huzuruyla ve rahatça çalışabilmesi için elimizdeki tüm imkânları azami ölçüde seferber ediyoruz. Hem sertifikasyon hem de teftiş mekanizmalarımızı tam anlamıyla işletmeye özen gösteriyoruz.

İzmir Konak, Beşiktaş Gayrettepe, Bolu Kartalkaya ve en son Kocaeli Dilovası facialarında olduğu gibi ihmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dâhil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Fakat işverenlerimizin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri titizlikle yerine getirmesi gerekiyor.

"TEŞVİK PROGRAMI 2026'YA KADAR UZATILACAK"

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında ise 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Programın 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İş dünyamızın finansman yükünü hafifletmek amacıyla farklı programları devreye aldık. Merkez Bankamız, günlük reeskont limitini 300 milyon liradan 15 kat artışla 4,5 milyar liraya çıkardı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza, %24,9 oranıyla enflasyonun oldukça altında bir maliyet sunuyoruz. Yatırım taahhütlü avan kredisi ile stratejik alanlarda yatırım yapan girişimcilerimizin finansman maliyetini %14 ila %28 bandına kadar indiriyoruz. Bu krediler için Merkez Bankamız 500 milyar liralık kaynak ayırdı.

Çiftçimizin kullandığı kredilerin finansman maliyetinin ortalama %70'ini, esnafımızın kullandığı kredilerin maliyetinin ise yarısını Hazine'miz karşılıyor. Bütçe imkânlarımızı sonuna kadar zorlayarak; istihdam sağlayan, ihracat yapan, yeni alanlara yatırım yapan firmalarımızın yanında oluyoruz. İnşallah bundan sonra da iş dünyamızla yakın iş birliği hâlinde Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz.

Refahın, kalkınmanın, huzurun, barışın asrı olacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye menziline ancak özgüvenle ve cesaretle ulaşabiliriz. Başarısız olmamızı bekleyenleri ancak bu şekilde hüsrana uğratabiliriz. Türkiye'yi yarım asırlık bu sıkıntısından ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Geri adım atmadan, sürecin tökezlemesini umanlara fırsat vermeden; ağızlarını her açtıklarında millete karamsarlık zerk edenlere aldırmadan sürekli ileri gideceğiz. İnşallah hep birlikte güzel günlere vasıl olacağız.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine inanan herkesten bugün bir kez daha ellerini, dillerini, kalemlerini, ekranlarını, köşelerini, hiç değilse samimi dualarını bu sürece koymalarını istirham ediyorum. Özellikle TİSK ailesinden çok güçlü destek bekliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle genel kurulun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akkoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.