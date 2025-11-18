Türkiye’nin savunma ihracatı Yunanistan’ın radarında: Gaza basıyor!

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr", "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son zamanda savunma sanayisi alanındaki ihracat artışını değerlendirdi.

"SAVUNMA SANAYİ CİDDİ YATIRIM KAYNAĞI"



Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın COBRA II 4X4 tipi 1059 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere Romanya ile yaptığı 857 milyon avroluk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.



Haberde, "Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor." ifadesi yer aldı.