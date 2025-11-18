18 Kasım 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin savunma ihracatı Yunanistan'ın radarında: Gaza basıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.11.2025 13:28 Güncelleme: 18.11.2025 13:50
Yunan basınında yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat artışıyla Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr", "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son zamanda savunma sanayisi alanındaki ihracat artışını değerlendirdi.

"SAVUNMA SANAYİ CİDDİ YATIRIM KAYNAĞI"

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın COBRA II 4X4 tipi 1059 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere Romanya ile yaptığı 857 milyon avroluk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.

Haberde, "Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor." ifadesi yer aldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edilerek uçuş gerçekleştirdi. (AA)ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edilerek uçuş gerçekleştirdi. (AA)

"AVRUPA'NIN SAVUNMA MİMARİSİNDE PAY EDİNMEYE HAZIR"

Türkiye'nin silah sistemlerindeki ihracatının 7,1 milyar doları geçtiği ve hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret edilen haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test programı kapsamında ilk mühimmat atış testini tam isabetle 2018'de tamamlamıştı. (AA)Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test programı kapsamında ilk mühimmat atış testini tam isabetle 2018'de tamamlamıştı. (AA)

Haberde, Yunanistan'ın da bu ortamda, savunma sanayisindeki açığı kapatmak adına yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve silahlanmada yüzde 25 iç üretimi sağlamak gibi planları olduğu kaydedildi.

