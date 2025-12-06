Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi rapor! AK Parti düğmeye bastı

AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor. Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor.