Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi rapor! AK Parti düğmeye bastı
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "tarihi" rapor için düğmeye bastı. AK Parti'nin hazırladığı raporda soruna bakış, şimdiye kadar yapılanlar ile hukuki düzenleme önerileri de yer alıyor
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başlıyor. Partiler bir süredir kendi raporlarını hazırlıyor. CHP, DSP gibi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığı'na iletti.
AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor. Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor.
9 bölümden oluşan AK Parti'nin raporunda; soruna bakış, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, silah bırakanların topluma entegrasyonu, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi konuların sürecin içinde olması gerektiğini söyledi. Diğer partilerin raporlarına ilişkin ayrıntılar ise şöyle:
CHP: 29 maddelik rapor hazırladı. MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 116 sayfalık siyasi ve hukuki değerlendirmelerin yer aldığı rapor hazırladıklarını açıkladı. DEM Parti: 125 sayfalık raporun hazırlıkları sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beyin yakan soru! Otobüs hangi yöne gidiyor? Sadece yüzde 2’lik kesim biliyor
- Sadece bir bardak! Yaşam kalitenizi anında artıracak: Herkesin mutfağında var
- Taşacak Bu Deniz Mikail kim? Rami Narin kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?