Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.



OK YAYDAN ÇIKMIŞ GEMİLER YAKILMIŞTIR



Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

