Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
OK YAYDAN ÇIKMIŞ GEMİLER YAKILMIŞTIR
Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.