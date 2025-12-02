02 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 07:51
ABONE OL
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

OK YAYDAN ÇIKMIŞ GEMİLER YAKILMIŞTIR

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ok yaydan çıkmıştır
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör