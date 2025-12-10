İzmir'de işçiler isyanda! 358 kişi eylemini sürdürüyor | "Buradaki mağduriyet büyük"

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ bünyesindeki işten çıkarılan ve iade edilmelerine rağmen işe başlatılmayan 358 işçi 3'üncü gününde eylemlerine devam etti.

Konak Pier'de bir araya gelen işçiler Kültürpark 9 Eylül kapısında kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. DİSKGenel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Mücadelemizin üçüncü günündeyiz. Almış olduğumuz karar doğrultusunda Konak Pier'den Basmane Fuar Kapısı'na yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Günlerdir, aylardır bu kapıda talebimizi dile getiriyoruz. Bugün üçüncü günümüz ancak hala bir iletişim yok, hala masa kurulmuyor. Biz buna istinaden dün itibariyle kurumları gezerek destek olunmasını talep ettik. Hangi kurum ve kuruluş varsa, bize destek olacak her kapıyı çalmaktan çekinmeyeceğiz"dedi.

"MAĞDURİYET ORTADAN KALDIRILMADIĞI TAKTİRDE BU MÜCADELE BİTMEYECEK"

İzmirli vekillerin destek vermesi, masanın kurulması için emek harcamaları gerektiğini dile getiren Gül, "Ancak bu saatte kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekili ne bizi aradı ne de bu mücadeleye omuz attı. Bizler sesimizin duyurulmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta için de program hazırlayacağız, kararlıyız. Mağduriyet ortadan kaldırılmadığı taktirde bu mücadele bitmeyecek. 4 aydır ödenmeyen yan haklar için yakın tarihli bir ödeme takvimi belirlenmeden bu mücadele sona ermeyecek. O nedenle buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin bu masayı kuralım, bu mağduriyet ortadan kalksın" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZIN İŞLERİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

DİSKGenel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da "Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlılığımızı umarım herkes anlamıştır. Bundan önceki süreçte nasıl bir araya gelip, masada çözdüysek ben yine masada çözüleceğine inanıyorum. Havuzda tutulan arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"DUYMAN KULAKLARIN DUYMASINI, GÖRMEYEN GÖZLERİN GÖRMESİNİ BEKLİYORUZ"

DİSKGenel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise "Bugün duymayan o kulakların duymasını, artık görmeyen o gözlerin görmesini bekliyoruz. Buradaki mağduriyet büyük. İzmir gibi sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen belediyedeki tabloyu ne İzmir halkı tasdik ediyor ne de işçiler hak ediyor" dedi.