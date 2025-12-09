İzmir’de çıplak ayaklı isyan! On binlerce belediye işçisi “maaş gaspına” karşı sokağa döküldü

ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜYÜP ÇIPLAK MAAŞI PROTESTO ETTİLER

DİSK 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı açıklamada işveren tarafından işçi maaşlarının gasp edildiğini öne sürdü. İZBB Yönetiminin altına imza attığı toplu iş sözleşmesinde yer alan ikramiye ve diğer sosyal hakların aylardır ödenmediğini belirten Gül: "Belediye yönetimi yapılan tüm görüşmelere rağmen bu güne kadar ödeme takvimi konusunda somut bir adım atmadı.

Bu ağır bir saldırıdır. Maaşımızın içinde ödenen yemek ve yakacak haklarımız kesilmek istenmektedir. Bürokratlar, "bir sorun yok" demelerine rağmen maaşlar eksik yattı. Kiralarımızı, kredilerimizi ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve bizi sokağa itmiştir. 10'larca arkadaşımız haksız şekilde işten çıkarılmış, 100'lercesi havuzda bekletilmektedir.

Yaşam hakkını tehdit eden bir yıldırma politikasına dönmüştür. Bu baskıları sineye çekmiyoruz. Eylemimiz meşrudur, hukukidir. İş bırakma eylemimiz anayasal haktır. Sorumluluk işverene aittir. Kendimizi hatırlatmak için değil 4 aydır ödenmeyen maaşlar ve havuz sistemine karşı olmak için buradayız. Somut ödeme planı önümüze konmaz ise eylemlerimiz devam edecek" diye konuştu.