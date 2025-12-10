Esenyurt TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:37

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki köpük ve silikon üretiminde kullanılan hammadde yüklü 34 LA 5286 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.