DMM duyurdu: “İstanbul’da yeni ilçe kuruluyor” iddiası doğru değil
DMM tarafından, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı” iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
DMM, bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan "Kanal İstanbul güzergâhı ve İstanbul Havalimanı çevresinde 'Yenişehir' adıyla yeni bir ilçe kurulacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
DMM tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı"na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir.
Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca "İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir."
Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.
Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."
