Başkan Erdoğan'dan Macaristan ile iş birliği mesajı: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında iki ülke arasında iş birlkiği mesajı veren Başkan Erdoğan "Görüşmelerimizde ikili ilişkileri gözden geçirmekle kalmayıp enerji-savunma alanında iş birliğini teyit ettik.Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimiz 10 milyar dolar." dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, Dolmabahçe Sarayı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Orban, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısında iki ülke arasında iş birliği mesajı veren Başkan Erdoğan "Görüşmelerimizde ikili ilişkileri gözden geçirmekle kalmayıp enerji-savunma alanında iş birliğini teyit ettik.Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimiz 10 milyar dolar." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Malumunuz, son yıllarda Sayın Orban'la gerek ikili ziyaretler, gerek Türk Dünyası Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda birçok görüşmemiz oldu.
Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp; enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime uzanan münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayi Başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.
YENİ TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR
Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyelini dikkate alarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık.
Pek tabii savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz.
Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da görüşmelerimizde öne çıkan başlıklardandı. Türkiye–Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca; araştırma-geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekâdan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.
MACARİSTAN'DAKİ TARİHİ ZİRVE
Bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması hasebiyle tarihi bir toplantı olmuştur.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞI İÇİN GAYRETE DEVAM EDECEĞİZ
Ukrayna'da savaşın en başından itibaren taraflar arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz, dünya kamuoyunun da malumudur. Bundan sonra da "Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" şiarıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.
Konsey toplantımızın, ilişkilerimizin ve halklarımız arasındaki köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum.
Macaristan Başbakanı Orban'ın ise açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştüğümde elbette tarihi yakınlıklarımızı dikkate alıyorum ve bundan yararlanıyorum. Bu tarihi arka plan, görüşmelerimizin değerli bir parçasını oluşturuyor. Söz konusu tarihi bağlar, iki halk ve iki hükümet arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve derinleşmesine katkı sağlıyor.
Macaristan coğrafi olarak Batı'da yer alıyor ancak Batı'da bir anlamda yalnız duruyor. Üç büyük dünya kültürü mevcut: Alman (Cermen) dünyası, Slav dünyası ve Latin dünyası. Biz ise bunlardan hiçbirine tam olarak ait olmayan, doğudaki akrabalarını geride bırakmış bir milletiz. Bu nedenle Türk dünyasıyla ilişkimiz bizim için büyük önem taşıyor. Bu her zaman böyleydi.
ERDOĞAN TARİHİ BİR PENCEREYİ AÇTI
Ancak en önemli gelişme, 2010'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi pencereyi yeniden açmasıdır. "Yeni bir dönem başlıyor, farklı bir dünya ortaya çıkacak" dedi ve Türk dünyasının büyük bir enerji toplayacağını, büyük bir planla hareket ettiğini gördüm.
Bizi, "Türk Yüzyılı" olarak adlandırılan bu vizyon doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti. Türk–Macar iş birliğini sürekli geliştiriyoruz ve Türk dünyasıyla ilişkilerimizi de karşılıklı olarak daha da güçlendiriyoruz. Macaristan'ın içinde bulunduğu coğrafi ve kültürel çevreye baktığımda, gerçekten çaba gösteren ve öne çıkan bir dünya görüyorum; bu da Türk dünyasıdır.
BARIŞIN SAĞLANMASINDA BAŞARILI OLAN TEK LİDER ERDOĞAN
Türkiye ile birlikte barıştan yana olmak bizim için çok önemlidir. Ukrayna–Rusya savaşı konusunda da savaş meydanlarının çözüm üretmeyeceğini düşünüyoruz. Eğer savaş alanında çözüm yoksa, barışın sağlanması gerekir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu konuda başarılı tek arabulucu o oldu. Barış yönündeki gayretlerimizi uyumlaştırmak konusunda da mutabık kaldık.
ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Ziyaret, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.
ORBAN İSTANBUL'DA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.
Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."
