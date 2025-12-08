Başkan Erdoğan’dan Macaristan ile iş birliği mesajı: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Fotoğraf-AA

Pek tabii savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak, ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz.

Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da görüşmelerimizde öne çıkan başlıklardandı. Türkiye–Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca; araştırma-geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekâdan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.

MACARİSTAN'DAKİ TARİHİ ZİRVE

Bugünkü görüşmelerimizde Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada Macaristan'ın Türk Dünyası Teşkilatımızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası zirvesi olması hasebiyle tarihi bir toplantı olmuştur.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞI İÇİN GAYRETE DEVAM EDECEĞİZ

Ukrayna'da savaşın en başından itibaren taraflar arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz, dünya kamuoyunun da malumudur. Bundan sonra da "Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" şiarıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.