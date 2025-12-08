Başkan Erdoğan’dan Dolmabahçe’de Orban onuruna yemek

08 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2025 20:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna akşam yemeği verdi. Dolmabahçe Sarayı'nda verilen akşam yemeği basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Programın sonrasında Erdoğan ile Orban'ın huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 işbirliği anlaşması imzalandı.

