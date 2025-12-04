Kandil’e açılan kapı da kapanıyor! PKK 3 kampı daha boşaltacak

PKK Mahmur Kampı (ahaber.com.tr)

KUZEY IRAK'TA 11 KAMP VAR

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre örgütün kuzey Irak'ta Mahmur, Kandil, Sincar ve Mahmur gibi büyük kamplarında aralarında yer aldığı ve terör örgütü PKK'nın kontrolünde yer alan geniş bir alanda 11 kampı bulunuyor. Bu kampları hepsi Türkiye-Irak sınırına sıfır noktasında yer alan ve sınır boyunca dağlık alana sahip Şırnak ve Hakkari'nin karşısında yer alıyor.

3 KRİTİK KAMP BOŞALTILIYOR

Örgütün aktif olarak kullandığı 3 önemli kampın boşaltılması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Boşaltılması beklenen Gara, Hakurk ve Haftanin kamplarının, silahlı eğitimlerin verildiği önemli kampların en olmalarının yanı sıra stratejik anlamdada örgüt için önemli olduğu biliniyor. Yine Hakurk kampının örgüt yönetim kadrosunu kaldığı Kandil bölgesine açılan kapı olduğu ifade ediliyor. Örgüt mensupları Kandil'e geçişlerde Hakurk kampını geçiş güzergahı olarak da kullanıyor.