Kandil’e açılan kapı da kapanıyor! PKK 3 kampı daha boşaltacak

Giriş: 04.12.2025 09:01 Güncelleme: 04.12.2025 09:30
Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK’nın silahları yakıp kendini feshetmesinin ardından örgütün yıllarca Türkiye’ye yönelik saldırılarda kullandığı kamplar da sırayla boşaltılmaya başladı. Zap ve Metina’nın ardından bu kez Gara, Hakurk ve Haftanin için çalışmalar yürütülüyor. Örgütün Kandil’den sonra en kritik gördüğü alanlar arasında sayılan bu bölgelerden Hakurk, aynı zamanda Kandil’e geçiş noktası olarak biliniyor. Sürecin işleyişine paralel olarak söz konusu kampların kısa süre içinde tamamen boşaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Devletin güçlü iradesini ortaya koyup sürdürdüğü Terörsüz Türkiye sürecinde ülke içinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra sınır dışımızda da gelişme yaşanıyor. İmralı'dan yapılan çağrının ardından terör örgütü PKK kendini fesih ederek, silahları yaktı.

ZAM VE METİNA SONRASI SIRA DİĞER KAMPLARDA

Ardından yıllarca Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan örgütün en büyük kampı Hakkari'nin karşısında yer alan Zap kampı ve Metina boşaltıldı. Yine Zap ve Metina'daki silahların gizlendiği mağaralar boşaltıldı. Şimdi sıra diğer kamplara çevrildi.

PKK Mahmur Kampı (ahaber.com.tr)PKK Mahmur Kampı (ahaber.com.tr)

KUZEY IRAK'TA 11 KAMP VAR

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre örgütün kuzey Irak'ta Mahmur, Kandil, Sincar ve Mahmur gibi büyük kamplarında aralarında yer aldığı ve terör örgütü PKK'nın kontrolünde yer alan geniş bir alanda 11 kampı bulunuyor. Bu kampları hepsi Türkiye-Irak sınırına sıfır noktasında yer alan ve sınır boyunca dağlık alana sahip Şırnak ve Hakkari'nin karşısında yer alıyor.

3 KRİTİK KAMP BOŞALTILIYOR

Örgütün aktif olarak kullandığı 3 önemli kampın boşaltılması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Boşaltılması beklenen Gara, Hakurk ve Haftanin kamplarının, silahlı eğitimlerin verildiği önemli kampların en olmalarının yanı sıra stratejik anlamdada örgüt için önemli olduğu biliniyor. Yine Hakurk kampının örgüt yönetim kadrosunu kaldığı Kandil bölgesine açılan kapı olduğu ifade ediliyor. Örgüt mensupları Kandil'e geçişlerde Hakurk kampını geçiş güzergahı olarak da kullanıyor.

PKK'lı teröristler Terörsüz Türkiye sürecinde silah yaktı (ahaber.com.tr)PKK'lı teröristler Terörsüz Türkiye sürecinde silah yaktı (ahaber.com.tr)

SİNCAR VE MAHMUR TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Terörsüz Türkiye sürecinde ilerleyen dönemlerde kuzey Irak'ta son derece kritik ve örgüt için hayati öneme sahip olduğu ifade edilen iki bölge içinde daha çalışma başlatılacağı öğrenildi. Süreçle ilgili yaşanacak gelişmelere paralel olarak kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine geçiş amacıyla kullanılan Sincar bölgesinin de gündeme geleceği ifade ediliyor. Yine 90'lı yıllarda bölgeden sınırı geçip kuzey Irak'taki Mahmur kampına yerleşenlerin de durumu masaya yatırılacak. Sürecinde gidişine göre buranında boşaltıp kapatılması için düğmeye basılacak. Bölgedeki üst düzey yetkililer, süreçte Kandil dahil kuzey Irak'ta sıfır kampın hedeflendiğini ifade ettiler.

PKK'lı teröristler kamplardan çekilecek (Reuters)PKK'lı teröristler kamplardan çekilecek (Reuters)

PKK'NIN KAMPLARI

Kuzey Irak'ta, İran ve Suriye sınırına kadar uzanan dağlık ve geniş alanda yer alan terör örgütü PKK kampları ise şöyle:

Gare, Sinat, Haftanin, Metina, Avaşin, Basyan, Zap, Hakurk, Kandil, Sincar, Mahmur Kampı.

PKK Zap kampından çekildiğini duyurduPKK Zap kampından çekildiğini duyurdu PKK ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURDU

