"Hiçbir devlet başkanı bu görüntüyü vermedi" Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber'de çarpıcı analiz

Geçtiğimiz günlerde Barzani'nin Şırnak'a uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelmesi tepkilerin odağına yerleşti. A Haber'e katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, o görüntülere ilişkin konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GELEN HİÇBİR DEVLET BAŞKANI BU GÖRÜNTÜYÜ VERMEDİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hadsiz açıklamalar kabul edilemez" diyerek tepki çeken görüntü sonrası yapılan açıklamaya sert mesaj verirken MHP lideri Devlet Bahçeli ise olaya "Tam bir rezalet" açıklamasında bulundu. Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi misafirperverlik açısında önemli bir kavram olsa da söz konusu görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Gazeteci Yusuf Alabarda, A Haber'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ben pazartesi günü bu olay sıcağı sıcağına ortaya döküldüğünde ki Sayın Bahçeli'nin açıklaması dahi yokken, net tavrımı ortaya koydum. Elbette Barzani'nin buraya gelmesi bizler açısından bir misafirperverlik kavramı içerisinde önemlidir. Yani dolayısıyla da onun hiçbir şekilde zarar görmeden bu ülkeden gitmesi de bizim hedefimizdir. Bu kapsamda korumalar gitmez mi? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın korumaları da Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya onunla birlikte gidiyor. Fakat uzun namlulu silahlarla bu şekilde bir görüntü verilmesi asla kabul edilebilir bir olay değil. Neden kabul edilebilir değil? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Somali değil. Burada Somali'yi küçümsediğim için söylemiyorum ama kendi içerisindeki iç kargaşaları devam ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen her devlet başkanı, Alman Başbakanı Merkel geldi, etrafında biz uzun namlulu silahlarla kimse görmedik. İngiltere Başbakanı Starmer geldi, görmedik. Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde de görmezsiniz.

"O GÖRÜNTÜLER ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bu silahlar nasıl oluyor da Cizre'deki bu mezkur zikretmiş olduğumuz söz konusu toplantıya gelene kadar hiç kimsenin dikkatinden geçmiyor, açıkçası akıl alır gibi değil. Dolayısıyla elbette Neçirvan Barzani sıklıkla geliyor, Mesut Barzani geliyor, gelmeye de devam etsinler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde biz bir misafiri zaten her türden namus bilip korurken uzun namlulu silahlarla orada o şekilde bir şov yapılması asla kabul edilebilir bir şey değil. Bunun Barzani'nin şahsiyetiyle de alakası yok. Konuyu bazı durumlarda birileri ısrarlı bir şekilde Kürtlere hep bunlar yapılıyor perspektifinden okumak isterler. Mesela şöyle söyleyeyim, en çok sevdiğimiz ülkelerin başında Azerbaycan gelir. İlham Aliyev de gelse yanında bu şekilde bir görüntü kabul edilmez.

"PAPA'YA DA BİR PROTOKOL UYGULADI AMAÇ…"

Peki Aliyev de bunu yapsa ona da ortak bir tepki gösterilir miydi? Bilemiyorum ama onun da yanlış olduğunu söylerdi. Hiç tereddütsüz. Çünkü neden? Dediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisine misafir olan işte en son 1 milyar 400 milyon Katoliğin ruhani lideri Papa'ya da bir protokol uyguladı ve hiç ortada bu şekilde sakin görüntüler olmaksızın Papa ziyaretini tamamladı, gitti. Burada tabii ki Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamayı da doğru bulmuyorum. Yani şimdi Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu cümle Kürt kimliğiyle alakalı bir şey değil. Silahlı adamların ne işi var diyor. Doğru söylüyor. Yani bu, biraz önce söyledim, Türk de olsa, işte İtalyan da olsa, Papa da olsa bu kural geçerli. Nasıl siz burada hemen Bahçeli'ye yönelik kininizi ortaya koyacak şekilde bir açıklama yapabilirsiniz?

"O GÖRÜNTÜLERİN KÜRTLÜKLE BİR ALAKASI YOK"

Biz sizin işte bu eski, milliyetçi, onlar faşist falan da yazmış olabilir, tam metni hatırlamıyorum. "Değiştiğinizi zannediyorduk" falan. Niye değişsin canım? Yani değişmesine gerek yok ki burada. Bir olayı, bir olguyu ortaya koyuyor. Orada elinde uzun namlulu silahlarla adamların olmasının Kürtlükle, Kürtlerle zerre kadar alakası yok. Kabul edilemez.

"DEM'DEN BARZANİ'Yİ SAHİPLENEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Sunucu Metin Altınok konuya ilişkin farklı bir konuyu ele alarak konuklarına DEM-Barzani ilişkisini sordu:

Benim dikkatimi çeken bir şey var. Sen de dikkat etmişsindir diye düşünüyorum. Şimdi CHP tepki gösterdi, MHP tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşma, grup konuşmasında Sayın Bahçeli'ye yönelik tepkilere, İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı zaten. Sayın Bahçeli'ye, Bahçeli'yi hedef alan açıklamaya tepki gösteriyor. Hadsiz açıklama kabul edilemez, hatadan dönülmesi gerektiği mesajını veriyor. Şimdi bu üç parti ortak tavır geliştirdiler gibi. Diğer partiler de işte küçük partiler de tavır geliştirir ama Dem bu konuda Barzani'yi sahiplenen bir açıklama yapmadı. Enteresan. Yani şimdi eğer sen dedin ya, bunu birileri Kürt vatandaşlara bir tepki gibi tartışmak istiyor diye ama bu noktada Dem çıkıp kardeşim bunda ne var demedi. Bu durum biraz da şunu göstermiyor mu? Barzani ile PKK siyaseti arasındaki mesafenin de göstergesi değil mi bu?

BARZANİ-DEM ARASINDA GERGİNLİK Mİ VAR?

Çünkü uzun yıllardan bu yana aralarında sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Epeydir yani Türkiye kadar PKK'yla onlar da savaşıyorlar Barzani. Ama şöyle, Dem Partisi'nin sürekli olarak, Dem Partisi'nin sürekli olarak destek verdiği PYD yapılanmasının Barzani'ye yakınlığıyla bilinen ENKS, Suriye Kürtlerini de Barzani bölgesiyle Türkiye'ye kovaladığı biliniyor. Şimdi buralardan kaynaklanıyor tabii ki. Yani tabii ki Suriye'deki yapıyla Irak'taki yapı birbirinden çok farklı. Suriye'deki yapıyı PYD üzerinden tasallut altına aldılar, uymayan Kürtleri Türkiye'ye ve Suriye'ye gönderdiler. Bir örnek vermek istiyorum. PYD'nin ilk kuruluşundaki önemli ismi Salih Müslim, abisi Mustafa Müslim Salih Müslim gibi düşünmediği, yani PKK gibi düşünmediği için Gaziantep'te rahmetli oldu. O inananları kardeş gören bir zihniyetin içinden olduğu için bu şekildeki bir yaklaşımın doğru olmayacağını söylediği an kardeşlerine acımadılar. Şimdi dolayısıyla Barzani ile Dem arasındaki gerginliği Irak'ın kuzeyindeki yapılanmayla Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmanın mental farklılıklarında aramak lazım.

"BÜTÜN KÜRTLER BÖYLE DÜŞÜNMÜYOR"

Zaten önlerindeki proje şu. Eğer Barzani'yi bir şekilde oradan ekarte edebilirlerse, Suriye'deki gibi sekülerleşmiş, gelenekselleşmeden uzaklaşmış bir yapı kuracak. Ne diyor Dem Parti'nin konuşan hanımefendi? Biz diyor "Evelden ahirden sosyalist gelenekten gelen sol bir gelenek olarak…" E böyle değil ama bütün Kürtler.