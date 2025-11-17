Terörsüz Türkiye için yeni adım: PKK Zap kampından çekildiğini duyurdu
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken daha önce silah yakan PKK'dan yeni bir açıklama geldi. Terör örgütü Zap kampından çekildiğini duyururken yapılan açıklamada "Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi. Detayları A Haber Muhabiri Şener Çetin aktardı. İşte detaylar...
Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurdu.
PKK'DAN AÇIKLAMA: ÇEKİLDİK
Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, ''16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber Muhabiri Şener Çetin PKK'nın kararına ilişkin detayları şu sözlerle aktardı:
PKK terör örgütünden yeni bir adım geldi. Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu. Aslında her şey 2024 yılında başladı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda terörsüz Türkiye hedefi ortaya konuldu ve Ekim 2024'te Meclis sıralarında başlayan süreç hassas bir şekilde yürütüldü. Şubat ayında bu esnada tarihi bir çağrı yapıldı terörist başı tarafından ve Mayıs ayında da PKK terör örgütü fesih ve silah bırakma kararı aldı. Süreç hala hassas bir şekilde yürütülüyor.
"PKK ZAP BÖLGESİNDEN ÇEKİLDİ"
Geride bıraktığımız haftalarda PKK terör örgütü Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklamıştı ve yeni bir adım daha geldi. Zap bölgesinden de tamamen çekildiğini açıkladı. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, haritada da göreceksiniz, bu noktalarda yüzlerce teröristi etkisiz hale getirmişti. Bu operasyonlar yıllarca devam etti. Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı gibi operasyonlarla aslında Türkiye'nin güneyi güvenli hale getirilmişti ki o noktada Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin belini büyük bir şekilde bükmüştü aslında. Operasyonlar devam ederken 2024'te gelişen bu süreçle birlikte terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkıldı. İşte bu bölgede de PKK terör örgütünün attığı yeni adımlar var. Zap bölgesinde de birçok operasyon düzenlenmişti ki yeni açıklamayla birlikte PKK terör örgütü Zap bölgesinden tamamen çekildiğini duyurdu. Yine Kandil çok önemliydi PKK terör örgütü tarafından zira burası da üs olarak kullanılıyordu. 97 yılında PKK terör örgütü burada konuşlanmaya başladı, yerleşmeye başladı. 2003 yılından itibaren bugünlere kadar da aslında PKK terör örgütünün büyük bir çoğunluğu burada kamp halinde duruyordu. Yaklaşık 6.000-7.000 civarında terör örgütü mensubu bulunuyordu bu noktada ama terörsüz Türkiye inşası için yürütülen süreçte bundan böyle artık Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin güney kesimi tamamen güvenli bir hale getirildi. Bununla ilgili çalışmalar titiz ve hassas bir şekilde yürütülmeye devam ediyor.
KOMİSYON TOPLANIYOR
Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu çalışmalarını yürütüyor. Hem içeride hem dışarıda mecliste yürütülüyor bu çalışmalar. Hatta 17. toplantısı da yine 18 Kasım Salı günü yani yarın gerçekleşecek. Bu toplantıda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da İbrahim Kalın bir sunum yapacak. Tabii son yaşanan gelişmeler de bu sunumda masaya yatırılmış olacak.
SDG'YE Mİ KATILACAKLAR?
Bilindiği üzere elebaşları peşi sıra çıkıp "İmralı'nın çağrısı SDG'yi kapsamıyor" şeklinde beyanlar veriyor. Silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanlar olduğu söyleniyor.
MİT'in sahayı takip ettiği, PKK'dan SDG'ye katılanları listelediği belirtiliyor. Bahse konu PKK'lıların SDG'lilerle birlikte Şam'a entegre olmasına izin verilmeyecek.
"TÜRKİYE'DEN VE SINIR HATTINDAN ÇEKİLİYORUZ"
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'den çekildiğini, sınır hattındaki mağaraları boşaltacaklarını duyurmuştu.
Ok, "Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" demişti.
PKK SİLAH YAKTI
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı. Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
