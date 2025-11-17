Terörsüz Türkiye için yeni adım: PKK Zap kampından çekildiğini duyurdu

A Haber Muhabiri Şener Çetin kararın detaylarını canlı yayında aktardı (ahaber.com.tr)

KOMİSYON TOPLANIYOR

Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu çalışmalarını yürütüyor. Hem içeride hem dışarıda mecliste yürütülüyor bu çalışmalar. Hatta 17. toplantısı da yine 18 Kasım Salı günü yani yarın gerçekleşecek. Bu toplantıda da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da İbrahim Kalın bir sunum yapacak. Tabii son yaşanan gelişmeler de bu sunumda masaya yatırılmış olacak.

SDG'YE Mİ KATILACAKLAR?



Bilindiği üzere elebaşları peşi sıra çıkıp "İmralı'nın çağrısı SDG'yi kapsamıyor" şeklinde beyanlar veriyor. Silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen PKK'lılardan SDG'ye katılanlar olduğu söyleniyor.



MİT'in sahayı takip ettiği, PKK'dan SDG'ye katılanları listelediği belirtiliyor. Bahse konu PKK'lıların SDG'lilerle birlikte Şam'a entegre olmasına izin verilmeyecek.

"TÜRKİYE'DEN VE SINIR HATTINDAN ÇEKİLİYORUZ"



KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, 26 Ekim'de PKK'nın Türkiye'den çekildiğini, sınır hattındaki mağaraları boşaltacaklarını duyurmuştu.

Ok, "Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" demişti.