CHP kulisleri kaynıyor! Partide kim neyin hazırlığında? "Tasfiyeler başlayacak"

Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "arınma" açıklaması ile tartışmalar daha alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" açıklamasına Özel'den "CHP arınacaksa eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" yanıtı geldi.

Tüm çağrılara kulak tıkayarak reddeden Özgür Özel, 39. Olağan Kurultayı'nda PM seçimleri için oluşturduğu anahtar listesine tepki çeken isimleri ekledi. Bu isimler arasında PM'ye giren, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da yer alıyor. İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de anahtar listede yer aldı.

Özel'in son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmesine de parti içi muhalefetten ağır eleştiriler de geldi. Bunlardan biri de muhalif kanadın etkili isimlerinden Berhan Şimşek oldu. Şimşek Özel için "Şaibeli CEO bir kez daha görevine atandı. Oy veren 1333 delege yarınlarda aynaya nasıl bakacaklar?" dedi.