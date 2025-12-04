CHP kulisleri kaynıyor! Partide kim neyin hazırlığında? "Tasfiyeler başlayacak"
CHP'de sular durulmuyor. Şaibeli kurultay, yolsuzluk parti içindeki fikir ayrılıkları ve gruplaşmaya neden olurken Kılıçdaroğlu "arınma" mesajı vermiş ve Özgür Özel de "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" dedi. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi son kurultayda tepki çeken isimlerin korunması ile partideki bazı vekillerin tasfiye olacağı yönünde huzursuzluk yaşadığını belirterek "Bu huzursuzluk sadece huzursuzluk olarak kalmaz, yeni bir arayışa da neden olabilir. Çünkü milletvekili önümüzdeki seçimi düşünüyor. Eğer burada listeye konulmayacaksa, burada tasfiye edilecekse şimdiden kendisine bir yer bayrak çekebilir." dedi.
Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "arınma" açıklaması ile tartışmalar daha alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk şüphelilerini partiden arındırın" açıklamasına Özel'den "CHP arınacaksa eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" yanıtı geldi.
Tüm çağrılara kulak tıkayarak reddeden Özgür Özel, 39. Olağan Kurultayı'nda PM seçimleri için oluşturduğu anahtar listesine tepki çeken isimleri ekledi. Bu isimler arasında PM'ye giren, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da yer alıyor. İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de anahtar listede yer aldı.
Özel'in son 2 yılda 4. kez genel başkan seçilmesine de parti içi muhalefetten ağır eleştiriler de geldi. Bunlardan biri de muhalif kanadın etkili isimlerinden Berhan Şimşek oldu. Şimşek Özel için "Şaibeli CEO bir kez daha görevine atandı. Oy veren 1333 delege yarınlarda aynaya nasıl bakacaklar?" dedi.
Muhalefette durum bu şekildeyken bundan sonra ne olacağı ise merak konusu. A Haber'de Banu El'in sunumu ile yayınlanan Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Selvi CHP'de tasfiye olacağını belirterek "Bu huzursuzluk sadece huzursuzluk olarak kalmaz, yeni bir arayışa da neden olabilir. Çünkü milletvekili önümüzdeki seçimi düşünüyor. Eğer burada listeye konulmayacaksa, burada tasfiye edilecekse şimdiden kendisine bir yer bayrak çekebilir yani. İki şeyden bayrak çekebilir." dedi.
"PARTİ ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA PAYLAŞILDI"
Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına Özgür Özel büyük ölçüde damgasını vurdu. Ama bir güç paylaşımı yaptılar. Ekrem İmamoğlu ekibini korudu ve Özgür Özel de yeni isimlerle kendi gücünü orada takviye etti. Ve bu kurultayda Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel çift başlılığı da tüzüğe girdi. Cumhurbaşkanı aday ofisi ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne girdi ve orada görev yapacak, politika üretecek, politika üretim merkezinde görev yapacak 15 kişi de aynı zamanda parti meclisi üyesi oldu.
Böylece parti Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında paylaşılmış oldu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi sadece Özgür Özel'den ya da Ekrem İmamoğlu'ndan ibaret değil. Bir de bunlara muhalif olan. Bunlara muhalif olanlar var, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edenler var, ne Kılıçdaroğlu'na ne Özgür Özel'e yakın olmayanlar var, tabandan gelenler var. Bunlar yok sayıldı. Partide sadece Özgür Özel'e yakın olanlar, bir de Ekrem İmamoğlu'nun korumak istedikleri var.
VEKİLLERDE "TASFİYE" HUZURSUZLUĞU VAR
Şimdi milletvekillerinden 139 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 40'a yakınına sizi parti meclisine alacağız diye söz verilmiş. Şimdi parti meclisi de 60'tan 80'e çıkarıldı. Böylece onlar daha da umutlanmışlar. Ama sadece, sadece Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olan 23 milletvekili parti meclisine alındı. Böyle olunca da 23 milletvekili alınınca da dışarıda milletvekilleri kaldılar.
Baktılar ki bunlar bu kurultayda dar kadroculuk yapıyorlar, kucaklayıcı değiller, tasfiye ediciler, sadece kendi kadrolarını kuruyorlar, başkalarını dışlıyorlar. Şimdi bu parti meclisinin önemi şu: Cumhuriyet Halk Partisi seçime giderse milletvekili listeleri bu parti meclisi tarafından onaylanacak. Milletvekillerinde de şu kaygı oluştu. Diyorlar ki bunlar dar kadroculuk, hizipçilik, grupçuluk yapıyorlar, bizleri kucaklamıyorlar. İlk seçimde bunlar bizi tasfiye edecek diye bir huzursuzluk başladı.
VEKİLLER YENİ ARAYIŞA GİREBİLİRLER
Bu huzursuzluk sadece huzursuzluk olarak kalmaz, yeni bir arayışa da neden olabilir. Çünkü milletvekili önümüzdeki seçimi düşünüyor. Eğer burada listeye konulmayacaksa, burada tasfiye edilecekse şimdiden kendisine bir yer bayrak çekebilir yani. İki şeyden bayrak çekebilir. İddianamede ismi geçen CHP Genel Başkan Yardımcıları vardı. Özgür Karabat vardı, Burhanettin Bulut vardı, parti meclisi üyeleri vardı. Bunların hepsi yeniden korundu. Eğer parti, yeni parti meclisi bir toplantı yapacak, MYK belirlenecek, orada bu isimler yine genel başkan yardımcısı olursa, bir, o konudan dolayı daha sert bir muhtıra gelebilir. İkincisi, milletvekilleri diyor ki bunlar kadrocu, hizipçi, bizi ilk seçimde tasfiye edecekler. Onlardaki bu huzursuzluk bir arayışa neden olabilir ama arayış nerede sonuçlanır, nasıl sonuçlanır onu bilemiyorum.
Medyaları şiddetli ikiye bölünmüş. Ama bir kart parçalar ve birbirlerine karşı şimdi bunlar da öyle bir şey var. Yıllarca "Pirom" dedikleri, "Dedem" dedikleri, Cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapmadıkları hakaret kalmadı. Ameliyatta olan eşi Selvi Hanım'a da Allah şifa diliyor, ona dahi hakaret ettiler. Şimdi de medyalarında birbirlerine saldırıyorlar. İkiye bölünmüş durumdalar. Bir grup arkadaşımız da tasfiye ettiler, işsiz kaldılar.
BARZANİ'NİN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ
Barzani tarafından yapılan açıklama Türkiye'nin hükümran haklarına müdahale eden bir açıklama, densiz bir açıklama oldu ve şu ana kadar da bunu izah edecek, düzeltecek bir açıklama yapmadı Barzani tarafı. Hala yok. Arkasından bir özür falan dilenmiş. Şu ana kadar bir şey yoktur. Bir inceleme başlatıldı konuyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi. Mele-El Cezire Sempozyumu bu dördüncü yılı. Üç yıl yapıldı, bu dördüncü yılı.
Ona Barzani de davet edilmiş. Ama sorun şu oldu: Korumalarının uzun namlulu silahlarla orada bulunması bir rahatsızlığa neden oldu. Bu konuda bir önlem alınması gerekiyordu, yanlış bir uygulama yapıldı. Bahçeli'nin bu konudaki tepkisi yerindeydi ama Bahçeli, dikkat buyurun, sadece o olaya tepki gösterdi, bunun doğru olmadığını ifade etti. Çünkü Bahçeli bu Terörsüz Türkiye Süreci'nin üzerine çok dikkatle titriyor. Bunun sabote edilmesine izin vermiyor. Ama ne Barzani'nin etnik kökeniyle ilgili, ne şahsıyla ilgili, ne Kürtlerle ilgili herhangi bir ifade kullanmadı, dikkatli bir dil seçmişti. Ancak yapılan açıklamada, "İşte biz seni hidayete erdiğini düşünüyorduk, ama sen Bozkurtmuşsun, ama koyun postuna bürünmüş bir kurtmuşsun" gibi çok sakin ve ağır ifadeler kullanıldı. Bu sorun devam ediyor.
NEÇİRVAN BARZANİ: SİLAH BIRAKMAYIN
Aslında Barzani referandum sürecinde hatırlarsanız bir orada bölgede referandum olmuştu. Türkiye'nin tepkisine rağmen Mesut Barzani bu referandumu yapmıştı. O zaman Neçirvan Barzani daha ılımlı bir politika izlemişti. Türkiye ile diyalog halinde olmuştu ve Türkiye'ye her geldiğinde kendisine randevu verilir, görüşülür. Ama bu süreç içerisinde özellikle Suriye'de SDG'nin silah bırakması ve entegrasyonu sürecinde, yine bugün de bir dergiye röportaj vermişti. Neçirvan Barzani diyor ki, "Silah bırakmayın" diyor. "Bak biz silah bırakmadık, bu haldeyiz. Sizin de bu konuda çabalarınız var, bir mücadeleniz var. Silah bırakmayın" diyor. Neçirvan Barzani'nin üzerine de bir soru işareti kondu.
