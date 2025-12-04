Büyükçekmece sonrası Adalar Adliyesi’nde soygun: 12 silah kayıp

04 Aralık 2025, Perşembe
Giriş: 04.12.2025 16:33 Güncelleme: 04.12.2025 16:59
Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç eşyası deposunda yapılan denetimde 12 silahın kayıp olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmada, kayıp silahların usulsüz biçimde dışarı çıkarıp satıldığı belirtildi. Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan zabıt katibi tutuklandı.

ADLİ EMANETTEN 12 SİLAH ÇALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 12 silahın kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

3 SİLAH NEREDEN ÇIKTI?

Soruşturma kapsamında, eksikliği tespit edilen silahlarla ilgili emanete alındıktan sonraki tarihte tekrardan incelenmek üzere İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilip gönderilmediğinin belirlenmesi için laboratuvar müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi talebinde bulunuldu.

Müdürlükten gelen 20 Kasım 2025 tarihli yazıda, kayıp silahlardan 3'ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı, bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği belirtildi.

Diğer silahın ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturmada, şüphelilerden birinin ikametinde ele geçirildiği öğrenildi.

Çalışmalarda, U.E.'nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı belirlendi.

EMANETTEN ÇIKARIP SATMIŞ

Şüpheli U.E. gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı.Şüphelilerin silahları emanetten çıkartıp sattığı belirlendi.

ŞAHIS TUTUKLANDI! 9 SİLAH KAYIP

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kayıp olan 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.

Adliye vurguncusu hakkında kırmızı bültenAdliye vurguncusu hakkında kırmızı bülten ADLİYE VURGUNCUSU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

