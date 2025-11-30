30 Kasım 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 13:52 Güncelleme: 30.11.2025 15:15
ABONE OL
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’deki programını bugün İstanbul’da tamamlayarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru gitti. Papa’nın 3 günlük Türkiye ziyaretine dair sosyal medya ve bazı basın organlarında çeşitli manipülatif iddialar ortaya atılırken, ziyaretin gerçek içeriğine ilişkin ayrıntılar da netleşti. İşte tüm detaylar…

Vatikan Devlet Başkanı ve Hristiyan dünyasının dini lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti hem yerel basında hem de dünya medyası tarafından merakla takip edildi.

Papa 14. Leo Türkiye'yi ziyaret etti (AA)Papa 14. Leo Türkiye'yi ziyaret etti (AA)

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin çeşitli bazı sosyal medya hesapları ve basın organları manipülatif içerikleri dolaşıma sokarak, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalıştı.

Vatikan Devlet Başkanı, 3 günlük Türkiye ziyaretini bugün tamamlayarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderken, ziyaretin gerçek içeriğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. LeoBaşkan Recep Tayyip Erdoğan - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET!

Sosyal medyada Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye Patrik Bartholomeos'un davetiyle geldiği ileri sürülse de, gerçekte Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

PAPA'NIN KARŞILAMA TÖRENİNDE "TALEALBEDRU' İLAHİSİ Mİ OKUNDU?

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medyada yer alan "karşılama töreninde Talealbedru ilahisi okundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında karşılama töreninde, Salat-ı Ümmiye ilahisi, 2007 yılında kurulan ve uluslararası konserler veren Hatay Medeniyetler Korosu tarafından, Papa salona girmeden önce seslendirildi. Papa salondayken ise, Ahmet Hatipoğlu'na ait Tevhid ve Esma Zikri okundu.

Papa 14. Leo Türkiye'yi ziyaret etti (AA)Papa 14. Leo Türkiye'yi ziyaret etti (AA)

TÜRK BAYRAĞI VE VATİKAN BAYRAĞI YANLIŞ KONUMLANDIRILDI İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Bayrağı ve Vatikan Bayrağı'nın yanlış konumlandırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak resmi protokole göre, bayrak ve oturma düzeni tamamen kurallara uygundu. Devletler arası ziyaretlerde, misafir ülkenin bayrağı sağ tarafta yer alırken, misafir ülke temsilcisi de sağ tarafa oturtuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma SalonuCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu

CİHANNÜMA SALONU'NDA İLK KEZ BİR BASIN TOPLANTISI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ilk kez bir basın toplantısı düzenlendi. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." ifadeleri yer alıyor.

Papa 14. Leo İznik'te ayine katıldı (AA)Papa 14. Leo İznik'te ayine katıldı (AA)

PAPA 14. LEO'NUN AYİN DÜZENLEMESİ

Sosyal medyada, "Papa'nın İstanbul ve İznik'te ayin düzenlemesi Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırı" iddiaları paylaşıldı. Ancak Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir ülke olduğundan, yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülke sınırları içinde ibadet etmeleri laikliğe aykırı olmadığı belirtildi. Aksine laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansıması olduğu da dile getirildi.

Papa 14. Leo İznik'te ayine katıldı (AA)Papa 14. Leo İznik'te ayine katıldı (AA)

GÖRÜNTÜLER İSPANYA'DAN

Papa 14. Leo'nun İznik'te düzenlediği ayine ait olduğu iddia edilen bazı görüntülerin, gerçekte Türkiye'de değil, İspanya'da çekildiği ortaya çıktı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

PAPA'NIN ZİYARETİ DİPLOMATİK TEMAS

"Papa'nın ziyareti yeniden 'Haçlı ruhu' ve 'Roma projesi' kapsamında siyasi bir operasyon niteliğinde; Fener Rum Patrikhanesi'ni tüm Ortodoksların merkezi hâline getirerek Türkiye–Rusya ilişkilerine zarar vermek amaçlanıyor" iddiaları ortaya atıldı.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, barış, kültürel miras ve insani değerler çerçevesinde yürütülen diplomatik bir temas olarak değerlendiriliyor.

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti (AA)Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti (AA)

FENER RUM PATRİKHANESİ'NİN STATÜSÜ

Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle Fener Rum Patrikhanesi'ne "ekümenik" statü kazandırıldığı iddia edildi. Ancak, Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesi'ne tanıdığı statü Lozan Antlaşması ile belirlendiği ve herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

KORONUN KIYAFETLERİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende koronun kıyafetleriyle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken, gerçek bambaşka çıktı.

2007 yılında kurulan ve üyeleri üç semavi dine mensup olan Hatay Medeniyetler Korosu, ulusal ve uluslararası birçok platformda performans sergileyen bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Koro üyeleri, sahne kıyafetlerini kendi tercihleri doğrultusunda belirliyor ve çoğunlukla beyaz renk kullanıyor.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

ATATÜRK DÖNEMİNDE PAPALARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAK MIYDI?

Bazı sosyal medya hesapları ve basın organları manipülatif içerikleri dolaşıma sokarak, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışanlar, "Atatürk döneminde Papaların Türkiye'ye girişi yasaktı; bu nedenle bugünkü izin kırmızı çizgi ihlalidir" iddialarını ortaya attı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Cumhuriyet'in dış politika uygulamalarında dini liderlerin ziyaretine hiçbir zaman yasak getirilmediği ortaya çıktı. Atatürk dönemine atfedilen "yasak" iddiasıyla ilgili olarak, o dönemde Papaların herhangi bir ülkeye yurt dışı ziyareti de gerçekleşmediği bildirildi.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

"100'E YAKIN KİLİSENİN YENİDEN RESTORE EDİLMESİ"

Son dönemde Türkiye'de yaklaşık 100 kilisenin restore edilmesine dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere ait eserleri koruma ve yeniden ihya etme çalışmaları, insanlığın ortak kültürel mirasını koruma politikası kapsamında yürütüldüğü belirlendi.

Papa 14. Leo Türkiye’de!Papa 14. Leo Türkiye’de! PAPA 14. LEO TÜRKİYE'DE!
Başkan Erdoğan ve Papa’dan ortak basın toplantısıBaşkan Erdoğan ve Papa’dan ortak basın toplantısı BAŞKAN ERDOĞAN VE PAPA'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Papa’nın Türkiye ziyareti dünya medyasındaPapa’nın Türkiye ziyareti dünya medyasında PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ DÜNYA MEDYASINDA
Papa 14. Leo gözlerini kubbeden alamadıPapa 14. Leo gözlerini kubbeden alamadı PAPA 14. LEO GÖZLERİNİ KUBBEDEN ALAMADI
Papa’nın İznik ziyaretinin şifreleriPapa’nın İznik ziyaretinin şifreleri PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİNİN ŞİFRELERİ

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör