Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta

ATATÜRK DÖNEMİNDE PAPALARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAK MIYDI?

Bazı sosyal medya hesapları ve basın organları manipülatif içerikleri dolaşıma sokarak, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışanlar, "Atatürk döneminde Papaların Türkiye'ye girişi yasaktı; bu nedenle bugünkü izin kırmızı çizgi ihlalidir" iddialarını ortaya attı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Cumhuriyet'in dış politika uygulamalarında dini liderlerin ziyaretine hiçbir zaman yasak getirilmediği ortaya çıktı. Atatürk dönemine atfedilen "yasak" iddiasıyla ilgili olarak, o dönemde Papaların herhangi bir ülkeye yurt dışı ziyareti de gerçekleşmediği bildirildi.