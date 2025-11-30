Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinin arkasındaki gerçekler! Manipülasyonlara son nokta
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye’deki programını bugün İstanbul’da tamamlayarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru gitti. Papa’nın 3 günlük Türkiye ziyaretine dair sosyal medya ve bazı basın organlarında çeşitli manipülatif iddialar ortaya atılırken, ziyaretin gerçek içeriğine ilişkin ayrıntılar da netleşti. İşte tüm detaylar…
Vatikan Devlet Başkanı ve Hristiyan dünyasının dini lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti hem yerel basında hem de dünya medyası tarafından merakla takip edildi.
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin çeşitli bazı sosyal medya hesapları ve basın organları manipülatif içerikleri dolaşıma sokarak, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalıştı.
Vatikan Devlet Başkanı, 3 günlük Türkiye ziyaretini bugün tamamlayarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderken, ziyaretin gerçek içeriğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DAVETİNE İCABET!
Sosyal medyada Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye Patrik Bartholomeos'un davetiyle geldiği ileri sürülse de, gerçekte Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.
PAPA'NIN KARŞILAMA TÖRENİNDE "TALEALBEDRU' İLAHİSİ Mİ OKUNDU?
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medyada yer alan "karşılama töreninde Talealbedru ilahisi okundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında karşılama töreninde, Salat-ı Ümmiye ilahisi, 2007 yılında kurulan ve uluslararası konserler veren Hatay Medeniyetler Korosu tarafından, Papa salona girmeden önce seslendirildi. Papa salondayken ise, Ahmet Hatipoğlu'na ait Tevhid ve Esma Zikri okundu.
TÜRK BAYRAĞI VE VATİKAN BAYRAĞI YANLIŞ KONUMLANDIRILDI İDDİASI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Bayrağı ve Vatikan Bayrağı'nın yanlış konumlandırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak resmi protokole göre, bayrak ve oturma düzeni tamamen kurallara uygundu. Devletler arası ziyaretlerde, misafir ülkenin bayrağı sağ tarafta yer alırken, misafir ülke temsilcisi de sağ tarafa oturtuluyor.
CİHANNÜMA SALONU'NDA İLK KEZ BİR BASIN TOPLANTISI
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ilk kez bir basın toplantısı düzenlendi. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." ifadeleri yer alıyor.
PAPA 14. LEO'NUN AYİN DÜZENLEMESİ
Sosyal medyada, "Papa'nın İstanbul ve İznik'te ayin düzenlemesi Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırı" iddiaları paylaşıldı. Ancak Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir ülke olduğundan, yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülke sınırları içinde ibadet etmeleri laikliğe aykırı olmadığı belirtildi. Aksine laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansıması olduğu da dile getirildi.
GÖRÜNTÜLER İSPANYA'DAN
Papa 14. Leo'nun İznik'te düzenlediği ayine ait olduğu iddia edilen bazı görüntülerin, gerçekte Türkiye'de değil, İspanya'da çekildiği ortaya çıktı.
PAPA'NIN ZİYARETİ DİPLOMATİK TEMAS
"Papa'nın ziyareti yeniden 'Haçlı ruhu' ve 'Roma projesi' kapsamında siyasi bir operasyon niteliğinde; Fener Rum Patrikhanesi'ni tüm Ortodoksların merkezi hâline getirerek Türkiye–Rusya ilişkilerine zarar vermek amaçlanıyor" iddiaları ortaya atıldı.
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, barış, kültürel miras ve insani değerler çerçevesinde yürütülen diplomatik bir temas olarak değerlendiriliyor.
FENER RUM PATRİKHANESİ'NİN STATÜSÜ
Papa 14. Leo'nun ziyaretiyle Fener Rum Patrikhanesi'ne "ekümenik" statü kazandırıldığı iddia edildi. Ancak, Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesi'ne tanıdığı statü Lozan Antlaşması ile belirlendiği ve herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı ortaya çıktı.
KORONUN KIYAFETLERİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende koronun kıyafetleriyle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılırken, gerçek bambaşka çıktı.
2007 yılında kurulan ve üyeleri üç semavi dine mensup olan Hatay Medeniyetler Korosu, ulusal ve uluslararası birçok platformda performans sergileyen bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Koro üyeleri, sahne kıyafetlerini kendi tercihleri doğrultusunda belirliyor ve çoğunlukla beyaz renk kullanıyor.
ATATÜRK DÖNEMİNDE PAPALARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAK MIYDI?
Bazı sosyal medya hesapları ve basın organları manipülatif içerikleri dolaşıma sokarak, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışanlar, "Atatürk döneminde Papaların Türkiye'ye girişi yasaktı; bu nedenle bugünkü izin kırmızı çizgi ihlalidir" iddialarını ortaya attı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Cumhuriyet'in dış politika uygulamalarında dini liderlerin ziyaretine hiçbir zaman yasak getirilmediği ortaya çıktı. Atatürk dönemine atfedilen "yasak" iddiasıyla ilgili olarak, o dönemde Papaların herhangi bir ülkeye yurt dışı ziyareti de gerçekleşmediği bildirildi.
"100'E YAKIN KİLİSENİN YENİDEN RESTORE EDİLMESİ"
Son dönemde Türkiye'de yaklaşık 100 kilisenin restore edilmesine dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak, Türkiye'nin farklı din ve kültürlere ait eserleri koruma ve yeniden ihya etme çalışmaları, insanlığın ortak kültürel mirasını koruma politikası kapsamında yürütüldüğü belirlendi.
