Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı! 4 günlük ziyaretinde neler yaşandı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı. Peki Papa Leo, 4 günlük ziyaretinde hangi temaslarda bulundu? İşte ayrıntılar...
Hristiyan dünyasının Katolik Lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.
İŞTE 27-30 KASIM TARİHLERİNDEN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
VATİKAN DEVLET BAŞKANI PAPA 14. LEO TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.
Papa 14. Leo, 4 günlük resmi dış gezisi kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunduktan sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer, Papa 14. Leo'yu yolcu etti.
Papa 14. Leo ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 14.55'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.
PAPA 14. LEO AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE AYİNE KATILDI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti.
BİRLİK İÇİN ÇABA ÇAĞRISI
Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.
Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katıldı.
Patrik ile Patrikhane'de öğle yemeği yedikten sonra Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçecek.
PAPA ERMENİ KATEDRALİ'NDE
Papa 14. Leo, Kumkapı'da bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi.
İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Papa 14. Leo'nun bu sabahki ilk durağı Ermeni Apostalik Katedrali oldu. Katedrale "dua ziyareti" gerçekleştiren Papa 14. Leo'ya Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan eşlik etti.
Papa ve Maşalyan, insanlığın geleceği için birlikte dua etti. Dua töreninin ardından Maşalyan, Papa'ya hediyeler takdim etti. Programın ardından Papa Leo, katedralden ayrıldı.
PAPA MERYEM ANA PATRİKLİK KİLİSESİ'NDE
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti.
Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaptı.
Vatikan Devlet Başkanı ayrıca, katedral yetkililerine sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.
Papa 14. Leo, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.
MİNGUZZİ AİLESİNE ZİYARET
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü.
Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.
Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.
Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.
AHMET MİNGUZZİ KİMDİR?
İstanbul doğumlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu. 24 Ocak 2025’te Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda iki gençle yaşadığı tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gören Minguzzi, 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay, Türkiye’de gençlik şiddeti ve çocuk suçluluğu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
PAPA'NIN TÜRKİYE'DE SON GÜNÜ
Papa 14. Leo, Türkiye’deki dört günlük ziyaretini pazar günü tamamlayarak, Hristiyan topluluğunun sıcak karşılamasının ardından krizlerle boğuşan Lübnan’a barış mesajı götürmek üzere yola çıkacak.
Dünyadaki 1,4 milyar Katolik’in lideri seçildikten sonraki ilk yurt dışı seyahatinde Papa Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü ve ardından erken dönem kilise tarihinin en önemli toplantılarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı kutlamalarına katılmak için İznik’e geçti.
BUGÜNKÜ PROGRAMINDA NE VAR?
Cumartesi günü Amerikalı papa, İstanbul’da yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı halka açık ayini yönetti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, çok dilli bu ayini dinledi.
Ziyaretinin son sabahında Papa’nın önce Ermeni Katedrali’nde bir dua programına katılması, ardından Fener’deki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde Ortodoks ayinini yönetmesi ve son bir kutsamayla programı tamamlaması bekleniyor.
Papa Leo, dünya Ortodokslarının ruhani lideri Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği de yiyecek. İkili, bir gün önce imzaladıkları ortak deklarasyonda “birlik yolunda yeni ve cesur adımlar atma” sözü vermişti.
SIRADAKİ DURAK: LÜBNAN
1054’teki Büyük Ayrılık sonucu Batı’daki Roma Katolik Kilisesi ile Doğu’daki Ortodoks Kilisesi’nin birbirinden kopmasına rağmen, iki taraf hâlâ diyalog yürütüyor ve ortak dini kutlamalar düzenliyor.
Ayrıca Katolikler ve Ortodoksların farklı tarihlerde kutladığı Paskalya’nın ortak bir tarihte kutlanması için çalışmaların sürdürülmesi konusunda da anlaştılar.
Papa’nın ziyareti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Moskova ile İstanbul patrikhaneleri arasındaki bölünmeyi hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Ortodoks dünyası, son yılların en parçalı yapısını sergiliyor.
İSTANBUL'DAN NE ZAMAN AYRILACAK?
Papa Leo, Türkiye’yi ziyaret eden beşinci papa. Ondan önce 1967’de Papa 6. Paul, 1979’da Papa 2. John Paul, 2006’da Papa 16. Benedict ve 2014’te Papa Francis Türkiye’ye gelmişti.
Papa’nın İstanbul’dan 11.45’te ayrılarak salı gününe kadar sürecek Lübnan ziyaretine başlaması bekleniyor.
PAPA'NIN ULUSLARARASI İMTİHANI
Altı günlük ve iki ülkeli bu seyahat, Mayıs ayında Katolik Kilisesi’nin başına seçilen ve selefi Francis’in daha karizmatik ve spontane yaklaşımından farklı bir çizgi izleyen Amerikalı papa için ilk büyük uluslararası sınav niteliğinde.
Lübnan, 2019’dan bu yana ekonomik çöküş, 2020’de Beyrut Limanı’ndaki yıkıcı patlama ve son dönemde İsrail ile yaşanan savaş da dahil olmak üzere ağır krizlerle sarsılmış durumda.
PAPA’NIN UÇAĞI İÇİN TEKNİSYEN GELDİ
Airbus’un A321 tipi uçaklara yönelik güvenlik sorunu açıklamasının ardından Papa 14.Leo’yu İstanbul’a getiren ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağa yazılım yüklenmesi için bugün bir teknisyen İstanbul’a geldi.
Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor. Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi. Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.
PAPA 14. LEO VE FENER RUM PATRİĞİNDEN ORTAK BİLDİRİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi içinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde dua etkinliğinde hitapta bulunarak Hristiyanlar arasında birlik mesajı verdi.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı "Şükür Duası" etkinliğinde konuşma yaptı.
Papa, Bursa'nın İznik ilçesinde katıldığı Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü etkinliğinde yaşadıkları anların "Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanması arayışında" kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.
Patrik Bartholomeos'a teşekkür eden Papa, “(Hristiyanların) Herkesin birliği için" dilekte bulundu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da Papa 14. Leo'ya ilk yurt dışı ziyaretini İznik ve İstanbul'a yaptığı için teşekkür ederek dünyaya barış ve uzlaşma getirmek için birlikte çalışma taahhüdünün yenilendiğini belirtti.
- Ortak Bildiri imzalandı
"Şükür Duası"nın ardından Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildiri imzaladı.
"Tüm Hristiyanlar arasında tam birliğin yeniden sağlanmasını engelleyen ve teolojik diyalog yoluyla çözmeye çalışılan engellerin (varlığının) kabul edildiği" kaydedilen bildiride, bunun yanında toplulukların birbirine "İznik inancıyla ifade edilen ortak imanla" bağlandığı ifadesine yer verildi.
Bildiride, Vatikan ile Patrikhane arasındaki Uluslararası Ortak Teolojik Diyalog Komisyonu’nun çalışmalarına desteğin sürdüğü ifade edilerek, bu komisyonun "tarihsel olarak ayrıştırıcı sayılan konuları" incelediği kaydedildi.
Uluslararası meselelere de değinilen bildiride, "dinin ve Tanrı'nın adının şiddeti meşrulaştırmak için kullanılmasını reddediyoruz" denilerek "Sivil ve siyasi sorumluluk taşıyanlara, savaşın trajedisinin derhal sona ermesi için mümkün olan her şeyi yapmaları" çağrısında bulunuldu.
İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulunacak olan Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.
Türkiye'deki programının ardından Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.
PAPA 14. LEO, İSTANBUL'DA AYİN DÜZENLEDİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'da düzenlediği ayinde karşılıklı saygı ve barış mesajları verdi.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen ayinde Hıristiyan topluluklar ve davetlilere hitapta bulundu.
Papa 14. Leo, Boğaz üzerinde uzanan üç köprünün, kendisine birlik köprüleri kurmak için ortak çabaların önemini hatırlattığını söyledi.
PAPA'DAN SAYGI VE BARIŞ MESAJLARI
"Boğaz üzerindeki köprüler gibi, birliğin de temellerinin sağlam kalması, zaman ve değişkenlikler tarafından zayıflatılmaması özen, dikkat ve bakım gerektirir." diyen Papa 14. Leo, bağları beslemek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.
Papa 14. Leo, "Bizi birleştiren şeyleri takdir ederek, önyargı ve güvensizlik duvarlarını yıkarak, karşılıklı bilgi ve saygıyı teşvik ederek, herkese güçlü bir umut mesajı vermek ve barışçı olmaya davet etmek için birlikte yürümek istiyoruz." dedi.
Papa 14. Leo, yarın Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki dua ziyareti ve Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından, Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katılacak.
Türkiye'deki programının ardından Papa 14. Leo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.
PAPA VOLKSWAGEN ARENA'YA GELDİ
Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'ya geldi.
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'ya geldi.
PAPA LEO FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE
Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul turuna devam eden Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine katıldı.
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ’NE ZİYARET
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hıristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme gerçekleştirdi.
Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, temaslarının 3. gününde İstanbul’da ilk olarak Sultanahmet Camisi’ne ziyarette bulundu ve ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne geçti.
Papa, burada yerel kiliseler ve Hristiyan topluluklarından temsilcilerle özel görüşme yaptı.
Papa 14. Leo, iki saati aşkın toplantının ardından kiliseden ayrıldı.
Görüşmeye ilişkin Vatikan tarafından açıklama yapılmadı.
Papa, öğleden sonra Aya Yorgi Kilisesi'nde "Şükür Duası" etkinliğine, ardından da Volkswagen Arena'daki ayine katılacak.
PAPA SULTANAHMET CAMİİ'NDE
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, Sultanahmet Camisi'ni gezdi.
Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.
Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.
SULTANAHMET CAMİİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor.
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
29 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Papa 14. Leo'nun 29 Kasım Cumartesi günü programları kapsamında Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Sultanahmet Camii'ne ziyareti dolayısıyla saat 07.00'den program bitimine kadar Cumhuriyet, Refik Saydam, Tersane ve Kemeraltı caddeleri, Tarlabaşı Bulvarı ile Galata Köprüsü Sirkeci, Reşadiye Caddesi Sirkeci, Ankara Caddesi Sirkeci (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan arası), Reşadiye Caddesi Sirkeci istikametleri, Sahil Kennedy Caddesi Florya istikameti trafiğe kapalı olacakken, Ragıp Gümüş Pala Caddesi kullanılabilecek.
Sultanahmet Camii çevresinde alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan program sonuna dek Fatih'teki Küçükayasofya ve Atmeydanı caddeleri ile Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane ve Aksakal sokaklarında trafik akışı sağlanamayacak. Bunlara alternatif olarak Kadırga Limanı, Piyerloti ve Türkeli caddeleri ve Su Terazisi Sokak trafiğe açık olacak.
Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii'nden Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ziyareti dolayısıyla saat 07.45'ten itibaren Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak arası) ile Yeşilyurt İstasyon ve Demiryolu caddeleri kullanılamayacak, trafik akışı Ragıp Gümüşpala, 10. Yıl, Aksu ve Eski Havaalanı caddelerinden sağlanacak.
Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde alınan tedbirler kapsamında Bakırköy'de Serbesti Caddesi (Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı arası), Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu ve Zümrüt sokakları, Harekat Ordusu ve 14 Nisan caddeleri saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak, alternatif olarak Gazi Evrenos ve Fener caddeleri kullanılabilecek.
Papa 14. Leo'nun Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nden Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'na geçişi sırasında saat 08.00'den itibaren Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti, Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı arası), Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi, Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti, Refik Saydam ve Cumhuriyet caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı ve Sahil Rauf Orbay caddeleri Florya istikametleri ile Aksu 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddelerine yönlendirilecek.
Papa'nın Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu'ndan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçişi nedeniyle saat 13.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi ile Fatih'teki Ayvansaray, Mürsel Paşa, Kadir Has ve Abdülezel Paşa caddeleri kapatılacak. Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı ve Vali Konağı caddeleri ile Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi alternatif olarak kullanılabilecek.
Ziyaret tedbirleri kapsamında Fener Rum Patrikhanesi çevresindeki Fatih'teki Yıldırım ve Doktor Sadık Ahmet caddeleri ile Camcı Çeşmesi Yokuşu ve İncebel sokaklar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapanacak, geçişler Baki Dede ve Sancaktar Yokuşu sokaklardan sağlanacak.
Papa 14. Leo'nun Fener Rum Patrikhanesi'nden Volkswagen Arena'ya gidişi nedeniyle saat 14.20'den itibaren Fatih'teki Ayvansaray, Mürselpaşa, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Savaklar caddeleri ile D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol arası, Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM istikameti, Tem Güney Yol Okmeydanı ayrımı ile Maslak Yan Yol katılım arası, Büyükdere ve Ayazağa caddeleri trafiğe kapatılacak.
Alternatif güzergah olarak Ayvansaray, İmrahor, Kemerburgaz, Çilekli ve Baltalimanı caddeleri, Piyalepaşa ve Odesa bulvarları ile Sahil Alt Güzergahı kullanılabilecek. Yine D100 Güney Haliç Yeni Köprüden gelen akım D100 Güney istikametine, D100 kuzeyden gelip Hasdal-Okmeydanı bağlantı yoluna giden akım Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu girişinden kapatılarak Dersaadet Caddesi'nden Kağıthane istikametine, Tem Güney Okmeydanı ayrımlarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti kapatılarak Hasdal-Okmeydanı istikametine verilecek.
Volkswagen Arena'nın çevresindeki Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi arasında kalan kısım saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı Büyükdere, Okul, Mimar Sinan ve Ayazağa Cendere caddelerine yönlendirilecek.
Papa 14. Leo'nun buradan Vatikan İstanbul Temsilciliği'ne dönüşü sırasında saat 17.00'den itibaren Ayazağa, Büyükdere, Merkez, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri, TEM Kuzey Yol Beşiktaş ayrımları ile Hasdal Kavşağı arası, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu D100 istikameti, D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yan Yol katılım arası trafiğe kapalı olacak. Baltalimanı Sahil Yolu, Katar, Azerbaycan, İmrahor, Ortaklar, 19 Mayıs, Abide-i Hürriyet, Vali Konağı, Rumeli ve Odesa Caddeleri ile Piyale Paşa Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.
ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMINDA NELER VAR?
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.
SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK
Papa, İstanbul'daki son gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahı, öncelikle Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.
Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME
Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi.
Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.
MİNGUZZİ AİLESİYLE BİR ARAYA GELECEK
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşeceklerini duyurdu.
Minguzzi, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği bildirilmiştir" ifadesini kullandı.
ZİYARETİN SON GÜNÜ
Papa Leo, ziyaretinin son gününde ayrıca Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.
PAPA MİNGUZZİ AİLESİNİ ZİYARET EDECEK
Türkiye'yi ziyaretiyle gündemde olan Papa XIV. Leo, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile görüşeceği bildirildi. Konuya ilişkin Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
PAPA İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ
Katolik aleminin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan İznik'teydi. İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ekümenik duaya katılan Papa, helikopterle İstanbul’a geri döndü ve Şişli Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedrali’ne ulaştı.
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Papa'nın İstanbul'a varışını ve günün öne çıkan notlarını şu sözlerle aktardı:
"Papa 14. Leo şu an itibariyle Şişli Harbiye'de, geride bıraktığımız günde konaklamış olduğu Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi. Bugün İznik'e helikopterle bir seyahat gerçekleştirdi. Uçakla bir seyahat olmadığı için Atatürk Havalimanı'na ulaşmadı, helikopterle ziyaretinin ardından tekrar geri helikopterle İznik'ten İstanbul'a döndü ve müsait bir noktaya inişini gerçekleştirdikten sonra konvoyu ile birlikte bizim de hemen önünde bulunduğumuz Kutsal Ruh Katedrali'ne ulaştı."
5. KEZ İZNİK'İ ZİYARET EDEN PAPA
Papa'nın İznik ziyaretinin tarihi önemine dikkat çeken Vural, "Hala programı bitmiş değil Papa 14. Leo'nun. Özellikle Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Francesco'nun bir vasiyetiydi İstanbul ve İznik ziyareti. Papa 14. Leo, Mayıs ayında Papalık koltuğuna oturmasının ardından ilk seyahatini gerçekleştirdi ve İznik'e seyahat eden 5. Papa olma unvanını da elde etmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Ahmet Nazif Vural, İznik'teki törenle ilgili olarak, "Bugün İznik'te ekümenik duaya katıldı, İznik Konsili'nin 1700. yılını kutladı. İznik Konsili, Hristiyan alemi için oldukça önemli bir yere sahip; Hazreti İsa'dan sonra dünya üzerindeki Hristiyan alemi için bir nevi milat, ikinci bir milat olarak görülüyor. Bir nevi kural mahiyetinde" bilgisini verdi.
İSTANBUL'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Papa'nın ziyareti nedeniyle İstanbul'da alınan güvenlik önlemlerine ve trafik durumuna da değinen Vural, "İstanbul'da dün de trafik yoğunluğu oldukça fazlaydı. Bugün de özellikle bulunmuş olduğumuz Şişli Harbiye'ye uzanan Cumhuriyet Caddesi'ne doğru uzanan yollarda çok ciddi bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Elbette Papa'nın bu noktaya gelmesiyle birlikte bu güvenlik önlemleri de kademeli olarak kaldırılacak" dedi.
PAPA'NIN İSTANBUL PROGRAMI DEVAM EDİYOR
Papa 14. Leo'nun Kutsal Ruh Katedrali'ndeki programı hakkında bilgi veren Ahmet Nazif Vural, "Papa'nın konvoyunun buraya yaklaşık 15 dakika önce ulaşmış olduğunu hatırlatalım. Peki, Papa'nın saat 18.30'daki diğer toplantısında neler olacak? Yine piskoposlarla görüşecek. Bulunmuş olduğumuz noktadaki Kutsal Ruh Katedrali'nin ve diğer katedrallerin, kiliselerin eksikleri hakkında bir konuşma gerçekleşmesinin ardından, Türkiye'deki Hristiyanların ihtiyaçları hakkında görüşler bildirilecek. Vatikan ile Türkiye arasındaki ilişkiler de burada tekrar ele alınacak" diye konuştu.
Vural, Papa'nın dünkü temaslarını da hatırlatarak, "Dün aslında resmi ilişkilerin, bu ziyaretin resmi ayağı Ankara'da tamamlanmıştı. Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapmış ve ardından da bir basın toplantısı düzenlenmişti. Ardından heyetler arası görüşme ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün belki de yoğunluğunun daha fazla olduğu gündü. Bugün İznik'e gitti, İznik'te ekümenik duaya katıldı, orada duayı bitirdikten sonra İstanbul'a tekrar geri döndü ve yaklaşık 20 dakika önce de hemen arkamızdaki Kutsal Ruh Katedrali'ne ulaştı" sözleriyle yayını tamamladı.
BURSA'DAN ÖZEL HEDİYE
Bursa'nın İznik ilçesine gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri zeytin ve zeytinyağı, kestane, kestane şekeri ile armut armağan edildi.
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katılan Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşmiş ürünler hediye verildi.
Papa 14. Leo'ya hediye edilen zeytin sepetinde, Gemlik ve İznik yöresinden zeytin ve zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, yeşil domat zeytin, yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve yeşil çizik zeytin yer aldı. Kestane sepetinde de dünya çapında meşhur olan AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, coğrafi işaretli Bursa Gürsu deveci armudundan oluşan bir sepet de sunuldu.
Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi.
Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı.
Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.
“İNSANLIK BARIŞ VE UZLAŞI İÇİN HAYKIRIYOR”
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılarak hitapta bulundu.
Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan Papa 14. Leo, programı kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine geldi.
Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter, inişinden önce İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014'te ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık Aziz Neophytos Bazilikası ören yeri üzerinde 3 tur atarak alanı havadan inceledi.
Bu sırada hava, kara ve denizden geniş güvenlik önlemleri alındı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ve yetkililerin eşlik ettiği Papa 14. Leo, batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen ayine katıldı.
Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün değerli bir fırsat olduğunu söyleyen Papa 14. Leo, bunun Hristiyanlık için anlam ve önemine değindi.
Papa 14. Leo, "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır." ifadesini kullanarak, dinin, savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğini vurguladı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'a anma kararını alması nedeniyle teşekkürlerini sunan Papa 14. Leo, uzlaşma, birlik ve barış mesajı verdi.
İznik'teki programının ardından tekrar İstanbul'a hareket edecek olan Papa 14. Leo, Türkiye'deki programının ardından 30 Kasım Pazar günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.
PAPA İZNİK GÖLÜ KIYISINDA DUA EDİYOR
Papa 14. Leo ve Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos İznik Gölü'nde dua etti.
PAPA 14. LEO İZNİK'E GİDİYOR
Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanına hareket etti. Papa 14. Leon, buradan helikopter ile İznik'e gidecek.
KATILIMCILAR GELMEYE BAŞLADI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek program için katılımcılar gelmeye başladı.
PAPA 14. LEO FRANSIZ FAKİRHANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.
Türkiye ziyareti için Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak dün akşam saat 19.15 'de Atatürk Havalimanı'na indi. İstanbul ziyaretinin ikinci gününde Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.
PAPA 14. LEO KUTSAL RUH KATEDRALİ'NDE
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.
Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.
Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.
Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.
Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
SAINT ESPRIT KATEDRALİ'NİN ÖNÜNDE YOĞUNLUK
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.
Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplantının saat 09.30 da başlaması bekleniyor.
PAPA'NIN İSTANBUL PROGRAMI BELLİ OLDU
Papa 14. Leo ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
NEDEN İZNİK'E GİDİYOR?
Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.
Papa Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edeceği ve arkeolojik alanda ayin düzenleyeceği bildirildi.
İZNİK ZİYARETİNİN ŞİFRELERİ A HABER'DE
Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa’nın tarihi İznik ziyareti öncesi A Haber’e konuşan Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu ziyaretin İznik Su Altı Bazilikası'nı resmen bir "Hac Merkezi"ne dönüştüreceğini belirtti. Şahin, ziyaretin Türkiye’nin inanç turizminden alacağı payı ciddi oranda artıracağını vurguladı.
İznik'te güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği tarihi ziyaret öncesinde, A Haber muhabiri Yusuf Gül, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İznik Gölü Su Altı Bazilikası Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ile bölgenin önemini ve ziyaretin şifrelerini konuştu.
"İZNİK HAC MERKEZİ HALİNE GELİYOR"
Papa'nın gelişinin basit bir ziyaretin ötesinde anlamlar taşıdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Şahin, şu anda kazı çalışmalarının sürdüğü alanın gelecekte tescilli bir Hac Merkezi olacağını ifade etti. Şahin, "Bu ziyaret, Türkiye’nin inanç turizmi açısından çok önemli bir destinasyon noktasına sahip olması demektir. Ayrıca bilimsel açıdan da hipotezlerimizin tamamının kabul görmesi anlamına geliyor, bu bizi çok onurlandırıyor" dedi.
HRİSTİYANLIĞIN DOĞDUĞU YER: İZNİK
İznik'in Hristiyanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, bölgenin 1. ve 7. Konsil toplantılarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Şahin, bölgenin önemini şu sözlerle anlattı:
"Burası Hristiyanlığın doğduğu yerdir. Özellikle 1. Konsil, Hristiyan dünyasındaki 45 bin mezhebin tamamının kabul ettiği, dinin temel kurallarının belirlendiği yerdir. Bulunduğumuz alandaki bazilika, 380 yılında, 1. Konsil’e katılan din adamlarının anısına 'Kutsal Pederler Kilisesi' adıyla inşa edilmiştir ve o tarihi toplantının yapıldığı yeri işaret etmektedir."
MERYEM ANA EVİ ÖRNEĞİ VE 10 TRİLYON DOLARLIK PASTA
Ziyaretin siyasi bir boyutu olmadığını, temel amacın 1. Konsil'in bin 700. yıl dönümünü (325-2025) kutlamak olduğunu belirten Şahin, ekonomik beklentilere de değindi. Dünyada inanç turizminin 10 trilyon dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirten Şahin, İzmir Selçuk'taki Meryem Ana Evi örneğini verdi:
"1960'lı yıllarda dönemin Papası ziyaret edene kadar orası bir hikayeydi. Ancak ziyaret sonrası kutsandı ve bugün Selçuklular çok ciddi turizm geliri elde ediyor. Papa’nın İznik ziyaretiyle burası da kutsanacak. Bu pastadan yüzde 1 bile alsak hatırı sayılır bir oran eder. Hem İznik, hem Bursa hem de ülkemiz bu ziyaretten kazançlı çıkacaktır."
Papa'nın saat 14.15 sularında İznik'e giriş yapması ve 2 bin yıllık bazilikayı ziyaret ederek bölgeyi inanç turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor.
PAPA İSTANBUL VATİKAN KONUTU'NA GİRİŞ YAPTI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan İstanbul Temsilciği Konutu'na giriş yaptı.
PAPA LEO İSTANBUL'DA
"GÖRÜŞME TÜM İNSANLIK İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Papa 14. Leo ile Ankara'da yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'In açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Saygıdeğer Papa 14’üncü Leo’yu ülkemizde misafir etmekten büyük memnuniyet duydum.
Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum. Bugün verimli geçen görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık.
İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik.
Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bahtiyarlık duydum.
Bu anlamlı ziyareti ortak zeminimizi güçlendiren çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Görüşmelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; Katolik dünyasına barış, huzur ve esenlik temennilerimi iletiyorum."
"GÖRÜŞME KÜRESEL BARIŞ ANLAYIŞININ MERKEZİNE OTURDU"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran Başkan Erdoğan ve Papa Leo'nun görüşmesine ilişkin paylaşımında görüşmenin detaylarını paylaştı.
Burhanettin Duran'ın paylaşımı şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konular, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Bu görüşme, sadece Türkiye-Vatikan ilişkilerinin değil, aynı zamanda küresel barış arayışının da merkezine oturdu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, Türkiye’den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşması, dünyada barış umutlarının artması açısından önemlidir.
Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin dışında kalmak yerine barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor. Çünkü barışın kıvılcımını canlı tutmak, sadece çatışmaları durdurmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını korumak anlamına da geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasına yönelik verilen destek ve katkı bunun en somut örneklerinden biridir.
Cumhurbaşkanımızın, Batı’da giderek artan İslam düşmanlığına değinmesi, nefret söyleminin toplumları nasıl zehirlediğini ve insanlığı tehdit eden bu tehlikenin artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, kimseye bir şey kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu anlayış, toplumların birlikte yaşama kültürünü hedef alan tehlikeli bir zihniyet kırılmasıdır. Bugün değerlere saygının hâkim olduğu bir dünyada barışın sesi ne kadar gür çıkarsa, insanlık adına umut da o kadar hızlı filizlenecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekerek, mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüzü vurguladı."
PAPA TEMASLARINI TAMAMLADI İSTANBUL A GEÇTİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
PAPA LEO: TÜRKİYE DÜN, BUGÜN VE YARIN DÜNYANIN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'nin hem Akdeniz'in hem de tüm dünyanın bugününde ve geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Papa 14. Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda hitap etti. Erdoğan'a nazik karşılama için teşekkür eden Papa, Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Papa, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin, insanları Tanrı'nın yarattıklarını korumaya davet ettiğini söyleyerek, "Ayrıca, yaşadığınız yerlerin kültürel, sanatsal ve manevi zenginliği bize, farklı nesiller, gelenekler ve fikirlerin bir araya geldiğinde gelişme ve bilgiliğin uyum içinde birleştiği büyük medeniyetlerin ortaya çıktığını hatırlatıyor." diye konuştu.
Papa 14. Leo, insanlık tarihinde yüzyıllarca süren çatışmalar olduğunu ve dünyanın hala adalet ve barışı ayaklar altına alan hırslar ve tercihler yüzünden istikrarsızlaştığını, öte yandan da zorluklarla karşı karşıya kalındığında, böylesine büyük bir geçmişe sahip bir halk olmanın armağan olduğunu belirtti.
Çanakkale Boğazı üzerindeki köprü görüntüsünün, yolculuğunun logosu olarak seçildiğine ve bunun Türkiye'nin özel rolünü açıkça ifade ettiğine dikkati çeken Papa, şunları dile getirdi:
"Her şeyin ötesinde sahip olduğunuz iç çeşitliliğe değer vererek, Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugünü hem de geleceğinde önemli bir yere sahipsiniz. Bu köprü Asya'yı Avrupa'yla, Doğu'yu Batı'yla bağlamadan önce, Türkiye'yi kendi içinde birbirine bağlamaktadır. Ülkenizin farklı bölgelerini bir araya getirerek onu adeta bir 'duyarlılıklar kavşağı' haline getirmektedir."
Papa, insan topluluklarının giderek daha fazla kutuplaşmakta olduğunu, aşırı görüşler tarafından bölündüğünü ifade etti.
Selefi Papa Franciscus'un kendilerini başkalarının acısını hissetmeye ve yoksulların ve yeryüzünün feryadını dinlemeye çağırarak "kayıtsızlığın küreselleşmesine" karşı çıktığını hatırlatan Papa, böylece "merhametli ve şefkatli, geç öfkelenen ve sevgisi bol tek Tanrı'nın yansıması olan şefkatli eylemlere" teşvik ettiğini söyledi.
Papa, aynı şekilde, sevginin mahrem ve özel yönlerinin yanı sıra, görünür ve kamusal bir boyutunun da olduğunu dile getirdi.
Papa 14. Leo, adalet ve merhametin, güçlü olanın haklı olduğu anlayışına meydan okuduğunu, dayanışmanın ve şefkatin, kalkınmanın gerçek kriteri olarak düşünülmesi gerektiğini sorma cesaretini gösterdiğini ifade etti.
YAPAY ZEKA "İNSANLIĞIN KENDİ TERCİHLERİNİ YENİDEN ÜRETİYOR"
Özellikle teknolojik gelişmelerin adaletsizliğe yardımcı olmak yerine onu daha da kötüleştirme riski taşıdığına değinen Papa, bunun, yerel politikaları ve uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi gereken büyük bir meydan okuma olduğunu vurguladı.
Papa 14. Leo, yapay zekanın dahi "insanlığın kendi tercihlerini yeniden ürettiğini ve makinelerin değil, insanlığın kendisinin eseri olan süreçleri hızlandırdığını" belirterek, bu nedenle kalkınmanın gidişatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
"AİLE, DİĞER ÜLKELERE GÖRE TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAHA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Ailenin, toplumsal yaşamın ilk çekirdeği olduğunu belirten Papa, "Gerçekten de, her birimiz için aile, toplumsal yaşamın ilk çekirdeğiydi ve 'öteki' olmadan 'ben'in olmayacağını öğrendik. Aile, diğer ülkelere göre Türk kültüründe daha büyük önem taşıyor ve ailenin merkezi konumunu destekleyen girişimlerde eksiklik bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Bireycilik ve tüketim kültürünün insanı yalnızlaştırdığına vurgu yapan Papa, gerçek kimliğin sevgi ve dayanışma içinde gelişebileceğini kaydetti.
Papa, kadınların eğitim, kültür, siyaset ve meslek hayatında artan katkısına değinerek, bu rolün toplumsal yaşamın güçlenmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi.
"TÜRKİYE, DOĞU İLE BATI, ASYA İLE AVRUPA ARASINDA BİR KÖPRÜ"
1967'de 6. Paul, 1979'da 2. Jean Paul, 2006'da 16. Benedict ve 2014'te Franciscus'un Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Papa 14. Leo, bu ziyaretlerin, Vatikan'ın Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler sürdürdüğünü, aynı zamanda Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü ve kültürlerin ve dinlerin kavşağı olan bu ülkenin katkılarıyla daha iyi bir dünya inşa etmek için işbirliği yapmak istediğini gösterdiğini kaydetti.
"İNSANLIĞIN GELECEĞİ TEHLİKE ALTINDA"
Papa, bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırla uygulayacak insanlara ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslenen, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bunun, egemen ekonomik ve askeri güç stratejileriyle beslendiğini kaydeden Papa 14. Leo, şunları söyledi:
"Bu, Papa Franciscus'un 'kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşı' diye adlandırdığı şeyin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlike altındadır. Bu yıkıcı dinamiğin soğurduğu enerji ve kaynaklar, insanlık ailesinin bugün birlikte yüzleşmesi gereken gerçek sorunlardan, yani barış, açlık ve yoksullukla mücadele, sağlık ve eğitim ile yaratılışın korunmasından başka yöne sapmaktadır."
Konuşmasını uluslararası işbirliği çağrısıyla tamamlayan Papa, insanın bütüncül gelişimini hedefleyen devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Öyleyse, Tanrı'nın yardımına alçakgönüllülükle güvenerek, hakikat ve dostluk içinde birlikte yürüyelim." çağrısında bulundu.
PAPA LEO'A ÖZEL İLAHİ DİNLETİSİ
Cihannüma Salonu’nda Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo’nun basın toplantısı öncesi özel program gerçekleştirildi. Programda koro, İngilizce eser ve ilahi seslendirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.
Konuk Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.
21 PARE TOP ATIŞI
Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
PAPA 14. LEO ANTIKABİR'DE
Papa 14. Leo Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Papa, Atatürk'ün kabrine çelenk bırakmsının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
ANKARA YOLUNDA BARIŞ MESAJI
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." dedi.
İtalyan ITA Havayolları'nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu farklı medya kuruluşlarından 70'i aşkın gazeteciyi selamladı.
Papa, "Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum." dedi.
Türkiye ve Lübnan'da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, "Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz." diye konuştu.
Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. A News Haber Koordinatörü Oran Sali’nin aktardığı bilgilere göre bu ziyaret, İznik Konsili’nin 1700. yılına denk gelmesi nedeniyle tarihi bir önem taşıyor.
TARİHİ ZİYARETİN DETAYLARI VE DURAKLAR
Papa’nın ziyareti iki ayaklı bir programdan oluşuyor; Türkiye’deki temaslarının ardından Lübnan’a geçmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında Ankara’da temaslarına başlayan Papa, daha sonra İstanbul ve İznik’e geçecek. Papa’nın gittiği diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Hristiyan, Katolik ve Ortodoks cemaatlerinin temsilcileriyle bir araya gelmesi, özellikle Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret etmesi bekleniyor.
TÜRKİYE’YE GELEN 5. PAPA
Bu ziyaretle birlikte 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden 5. Papa unvanını aldı. Türkiye’ye Papa düzeyindeki ilk ziyaret 1967 yılında 6. Paul tarafından gerçekleştirilmişti. 1978 yılında sadece 33 gün görevde kalan Papa haricinde, 1967’den bu yana göreve gelen tüm Papaların ilk yılları içerisinde Türkiye’yi ziyaret takvimlerine ekledikleri belirtildi.
GÖZLER GAZZE VE İSRAİL MESAJINDA
Ziyaretin bölgesel konular açısından en dikkat çekici başlığı ise İsrail ve Filistin meselesi. Önceki Papa Francis’in Gazze konusundaki hassasiyeti ve bölgedeki din adamlarıyla kurduğu yakın temas hatırlatılırken, yeni Papa’nın da Müslüman bir ülke olan Türkiye’den dünyaya vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Papa’nın bu ziyarette İsrail’in saldırıları ve Filistin’deki duruma ilişkin önemli ve beklenen bir mesaj vereceği öngörülüyor.
EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇAK OLDU
Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo llk resmi dış gezisi kapsamında Ankara'ya geldi. Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti için bindiği uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.
Papa'nın Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı.
Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.
PAPA'NIN UÇAĞI ANKARA'DA
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.
İSTANBUL'DA 14. LEO'NUN ZİYARETİ NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR
İstanbul Valiliği, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek.
Buradaki programlar kapsamında 28 Kasım Cuma günü Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle toplantı yapacak Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ne ziyarette bulunacak.
Daha sonra helikopterle İznik'e gidecek Papa 14. Leo, oradaki programının ardından aynı gün İstanbul'a dönerek Vatikan Temsilciliği'nde piskoposlarla görüşme yapacak.
Leo, 29 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Sultanahmet Camisi'ni ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.
Sonraki durak Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek Papa, ortak bildiri imzalayacak. Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.
Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Beyrut'a gidecek. Papa 14. Leo'nun ziyareti dolayısıyla İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN DUYURUSU ŞÖYLE:
Bugün 17.00 itibariyle kapatılacak yollar;
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi
28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ziyaretler nedeniyle ise sabah 09.30 itibariyle;
1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
2. Halaskargazi Caddesi
3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır
4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır
5. Silahşör Caddesi
6. Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vali Konağı Caddesi
2. Yedikuyular Caddesi
3. Asker Ocağı Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. 19 Mayıs Caddesi
6. Merkez Caddesi
(Saat 07:00 -Program Bitimine Kadar)
1. Ortakır Sokak
2. Düzoğlu Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Silahşör Caddesi
2. Nehir Sokak
3. Semt Pazarı Sokak
4. İncirlidede Caddsi
5. Gökkuşağı Sokak
6. Yeniyol Sokak
BOMONTİ Fransız Fakirhanesi-Vatikan İstanbul Temsilciliği
KAPANACAK YOLLAR
(09:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Silahşör Caddesi
3. Abide- i Hürriyet Caddesi
4. Ortakır Sokak
5. İzzet Paşa Sokak
6. Halaskargazi Caddesi
7. Papa Roncalli Sokak
8. Babil Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Valikonağı Caddesi
2. İstiklal Sokak
3. Merkez Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. Akar Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
KAPANACAK YOLLAR
(12:00 - PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Refik Saydam Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Cumhuriyet Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti
7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)
8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Halaskargazi Caddesi
8. Abdülezel Paşa Caddesi
9. Ragıp Gümüşpala Caddesi
10. Macar Kardeşler Caddesi
11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti
12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
13. Aksu Caddesi
14. 10.Yıl Caddesi
ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU
KAPANACAK YOLLAR
(14.30- PROGRAM BİTİMİ)
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi
29 KASIM
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI
KAPANACAK YOLLAR
(07:00-Program Bitimine Kadar)
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Refik Saydam Caddesi
4. Tersane Caddesi
5. Kemeraltı Caddesi
6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti
7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)
9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ
KAPANACAK YOLLAR
(06:00-Program Bitimine Kadar)
1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi
2. Fatih İlçesi Torun Sokak
3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak
4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak
5. Fatih İlçesi Üçler Sokak
6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak
7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak
8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak
9. Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi
2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi
3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
4. Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak
SULTANAHMET CAMİİ- MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ
KAPANACAK YOLLAR
(07:45-Program Bitimine Kadar)
1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)
2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi
3. Demiryolu Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüşpala Caddesi
2. Yıl Caddesi
3. Aksu Caddesi
4. Eski Havaalanı Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE TEDBİRLERİ
KAPANACAK YOLLAR
(06:00-PROGRAM Bitimine Kadar
1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)
2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak
3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak
4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak
5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak
6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak
7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi
8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Gazi Evrenos Caddesi
2. Fener Caddesi
MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU
KAPANACAK YOLLAR
(08:00 - Program Bitimine Kadar)
1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)
3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti
5. Refik Saydam Caddesi
6. Tarlabaşı Bulvarı
7. Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. Abdülezel Paşa Caddesi
7. Ragıp Gümüşpala Caddesi
8. Macar Kardeşler Caddesi
9. Tersane Caddesi
10. Evliya Çelebi Caddesi
11. Kemeraltı Caddesi
12. Yedikuyular Caddesi
13. Asker Ocağı Caddesi
14. Vali Konağı Caddesi
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU - FENER RUM PATRİKHANESİ
KAPANACAK YOLLAR
(13:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi
3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
6. Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi
FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ
KAPANACAK YOLLAR
(06.00 - Program Bitimine Kadar)
1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
3. Fatih İlçesi İncebel Sokak
4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baki Dede Sokak
2. Sancaktar Yokuşu Sokak
FENER RUM PATRİKHANESİ - VOLKSWAGEN ARENA
KAPANACAK YOLLAR
(14:20 -PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi
3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi
6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası
7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti
8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası
9. Büyükdere Caddesi
10. Ayazağa Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek
3. Piyalepaşa Bulvarı
4. İmrahor Caddesi
5. Odesa Bulvarı
6. Kemerburgaz Caddesi
7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-
Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane
İstikametine Yönlendirilecek.
8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.
9. Sahil Alt Güzergâhı
10. Çilekli Caddesi
11. Baltalimanı Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ
KAPANACAK YOLLAR
(07:00- Program Bitimine Kadar)
1. Ayazağa Caddesi'nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan
Kısım
ALTERNATİF YOLLAR
1. Büyükdere Caddesi
2. Okul Caddesi
3. Mimar Sinan Caddesi
4. Ayazağa Cendere Caddesi
VOLKSWAGEN ARENA- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
KAPANACAK YOLLAR
(17:00 - Program Bitimine Kadar)
1. Ayazağa Caddesi
2. Büyükdere Caddesi
3. Merkez Caddesi
4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası
5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti
6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası
7. Halaskargazi Caddesi
8. Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baltalimanı Sahil Yolu
2. Katar Caddesi
3. Azerbaycan Caddesi
4. İmrahor Caddesi
5. Ortaklar Caddesi
6. 19 Mayıs Caddesi
7. Abide-i Hürriyet Caddesi
8. Vali Konağı Caddesi
9. Rumeli Caddesi
10. Piyale Paşa Bulvarı
11. Odesa Caddesi
30.11.2025
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ
KAPANACAK YOLLAR
(07:00 - PROGRAM BİTİMİNE KADAR)
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Refik Saydam Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Sahil istikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
6. Atatürk Köprüsü Sahil
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vali Konağı Caddesi
2. Halaskargazi Caddesi
3. Yedikuyular Caddesi
4. Asker Ocağı Caddesi
5. Evliya Çelebi Caddesi
6. Tersane Caddesi
7. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
8. Namık Kemal Caddesi
İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ TEDBİRİ
KAPANACAK YOLLAR
(06.00 - Program Bitimine Kadar)
1. Fatih İlçesi Hayriye Tüccar Caddesi
2. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
3. Fatih İlçesi Nişancı Sokak
4. Fatih Molataşı Caddesi
5. Fatih İlçesi Sevgi Sokak
6. Fatih İlçesi Nalbant Camii Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Sahil Kennedy Caddesi
2. Kadırga Limanı Caddesi
3. Çifte Gelinler Caddesi
İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ-FENER RUM PATRİKANESİ
KAPANACAK YOLLAR
(08.30 - Program Bitimine Kadar)
1. Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti
2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi
6. Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi
7. Fatih İlçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
2. Sahil Kennedy Caddesi
FENER RUM PATRİKANESİ TEDBİRİ
KAPANACAK YOLLAR
(06:00- Program Bitimine Kadar)
1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
3. Fatih İlçesi İncebal Sokak
4. Fatih İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baki Dede Sokak
2. Sancaktar Yokuşu Sokak
FENER RUM PATRİKANESİ - AHL DKE
KAPANACAK YOLLAR
(12.45 - Program Bitimine Kadar)
1. Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil İstikameti
3. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Yenikapı Taşhanlar Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
5. Yeni Havaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vatan Caddesi
2. Millet Caddesi
3. Macar Kardeşler Caddesi
4. Aksu Caddesi
5. 10 Yıl Caddesi
6. D100
PAPA 14. LEO'NUN İSTANBUL PROGRAMLARI KAPSAMINDA KONAKLAMA
YERİ ÇEVRE TEDBİRİ
TARİH: 27-28-29-30.11.2025
KAPANACAK YOLLAR
(27.11.2025 SAAT 07.00'DAN 30.11.2025 - 12:00'A KADAR)
1. Çimen Sokak Kesişimi
2. Satırcı Sokak
3. Papa Roncalli Sokak
4. Cebel Topel Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Yedikuyular Caddesi
2. Çimen Sokak
3. Fransız Hastanesi Sokağı
PAPA LEO'NUN UÇAĞI ANKARA'YA DOĞRU HAREKET ETTİ
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini yapacağı Türkiye'ye gitmek üzere Roma'dan ayrıldı.
Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye giden Papa, ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.
Papa 14. Leo, bu sabah ITA Havayollarının seyahati için tahsis ettiği ve üzerinde Papalık arması bulunan özel uçakla yerel saatle 07.40'ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan (Fiumicino) hareket etti.
Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70'i aşkın gazeteci Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Uçağın hareketinden önce Papa 14. Leo, kendisini uğurlamak için bekleyenlerle vedalaştı.
Papa'yı taşıyan "AZ 4000" sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na TSİ 12.30'da varması bekleniyor.
PAPA'NIN PROGRAMINDA BUGÜN NE VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Papa 14. Leo, bugün Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Cihannüma Salonu’nda ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Millet Kütüphanesi, dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olarak biliniyor.
Katolik Kilisesi’nin başına geçmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İznik’te temaslarda bulunacak.
PROGRAM ANITKABİR ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK
Papa, Ankara’daki programına, Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE NE GÖRÜŞECEK?
Erdoğan ve Papa Leo’nun baş başa görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkilerini ele alması; ayrıca Filistin’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirmesi bekleniyor.
CUMA VE CUMARTESİ PROGRAMINDA NE VAR?
Papa Leo, Cuma günü İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali’nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek, Fransız Donanma Hastanesi Huzurevi’ni ziyaret edecek ve helikopterle İznik’e giderek burada bir ayine katılacak.
Cumartesi günü Sultanahmet Camii’ni ve Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret edecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve Volkswagen Arena’da düzenlenecek bir ayine liderlik edecek.
Ziyaret, Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayin ve Fener Rum Patrikhanesi’ne yapılacak, Patrikhane’nin kuruluş yıl dönümünü anma niteliği taşıyan ziyaretle sona erecek.
BASIN TOPLANTISI CİHANNÜMA SALONU'NDA OLACAK
Başkan Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor. Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.
Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor.
Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.
PAPA'NIN AYİN YAPACAĞI İZNİK'TEKİ BAZİLİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı. Bu karar, alanın korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağladı. Bu gelişmeler İznik'i yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın dikkatle izlediği bir merkez haline getirdi. Papa'nın Cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi.
Cuma günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında Papa, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek. Bu ziyaret, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne denk geliyor ve inanç turizmi açısından büyük bir hareketliliğe sebep olması bekleniyor.
YÜZLERCE DİN ADAMI AKIN EDECEK
Papa'nın ziyaret planını açıklaması bölgeyi Hristiyanlar için kutsal hale getirdi. Şimdiden farklı mezheplerden Hristiyanlar için sembolik bir merkez haline geldi. Yüzlerce din adamının İznik'e gelmesi beklenirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel yönetimler ve müze yetkilileri, hem tarihi mirasın korunması hem de ziyaretin sorunsuz geçmesi için yoğun hazırlık yapıyor.
ZİYARETÇİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME
İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi. Platform, hem yerli hem yabancı turistlerin mozaikleri ve mezar alanlarını yakından görmesine imkan tanıyor.
Papa 14. Leo'nun Cuma günü gerçekleştireceği İznik ziyareti kapsamında, platformun güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Papa'nın da bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı. Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Böylece hem arkeolojik miras zarar görmüyor hem de ziyaretçiler güvenli bir şekilde alanı deneyimleyebiliyor.
İznik'in ören yeri statüsüne kavuşmasıyla birlikte, bu platformun bölgeyi daha cazip hale getirmesi bekleniyor. Özellikle inanç turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler için sembolik bir rota oluşturulmuş oldu.
İLK YURT DIŞI ZİYARETİ NEDEN İZNİK'E?
Papa 14. Leo’nun Türkiye’deki ilk yurt dışı ziyareti sırasında İznik’in seçilmesinin nedeni, Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsil olan İznik Konsili’nin 1700. yıldönümünü anmak.
Konsil, MS 325 yılında toplanmış ve Hristiyanlıkta temel inanç ve öğretilerin belirlenmesinde kritik rol oynamıştı. Papa Leo, bu ziyarette Ekümenik Patrik Bartholomeos ile birlikte dua ederek Hristiyan birliğini simgeleyen bir ortak bildiri imzalayacak.
Yani İznik, hem dini tarih açısından sembolik bir öneme sahip hem de Papa’nın Katolik ve Ortodoks dünyası arasındaki diyalogu güçlendirme mesajını vereceği kritik bir durak.
PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ NE ANLAM TAŞIYOR?
Vatikan'ı takip eden uzmanlar, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 27 Kasım-2 Aralık döneminde Türkiye ve Lübnan'a yapacağı ilk dış gezisinde, İslam dünyasıyla kuracağı ilişkilerin barış inşa etmede ve Orta Doğu'daki mesafelere diplomatik çözüm bulunması konusunda mesajlar taşıyacağı görüşünde birleşti.
Milano Sacro Cuore Katolik Üniversitesinden Doç. Dr. Giorgio Del Zanna ile uzun yıllardır Vatikan'ı yakından takip eden ve önceki papalar 16. Benediktus'un 2006, Papa Franciscus'un da 2014'teki Türkiye ziyaretlerini izleyen gazeteci Cristiana Caricato, Papa 14. Leo'nun gelecek hafta Türkiye ve Lübnan gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'YE YAPMASININ BİRÇOK ANLAMI VAR"
Çağdaş tarih ve Türk tarihi alanında dersler veren Zanna, Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisini Türkiye'ye yapmasının önemine işaret ederek, "Papa 14. Leo için Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü birçok anlamı var." dedi.
Bu ziyaretin hem Türkiye ve bölgesi hem de Müslüman dünyayla ilişkiler için ne anlama geldiği sorusu yöneltilen Zanna, "Türkiye, Müslüman bir ülke ve Papa 14. Leo'nun da bakış açısına göre Müslümanlar ve İslam'la ilişkilerin, barışın inşası için çok önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Zanna, Papa 14. Leo'nun selefi Papa Franciscus'un 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında aşırılıkla mücadele için "Evrensel İnsani Kardeşlik Belgesi" imzaladığını hatırlatarak, "Bu ziyaretin, Papa Franciscus'un yaptığı bir çalışma olan 'Evrensel Kardeşlik Belgesi' ve Katolik Kilisesi ile İslam arasındaki ittifakın, Orta Doğu'dan başlayarak barışın inşası için kilit öneme sahip olduğuyla tutarlı olduğuna inanıyorum. Tabii sadece Orta Doğu'da da değil." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARABULUCU ROLÜ OYNUYOR"
Türkiye'nin dünyaya çok önemli bir bakış açısı sunduğuna inandığını belirten Zanna, "Papa 14. Leo'nun, Türkiye'den, bugün birçok krizin merkezinde yer alan bir ülkeden hareketle dünyaya önemli bir perspektiften seslenebileceğini düşünüyorum. Her şeyden önemlisi Türkiye, bugün çok önemli bir arabulucu rolü oynuyor." görüşünü paylaştı.
Zanna, Türkiye'nin bugün bölgesinde farklı çatışma alanlarında özellikle oynadığı arabuluculuk rolüyle öne çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Farklı askeri tırmanışlarla çevrili olduğumuz bir dönemde, Türkiye etkili bir arabuluculuk rolü oynuyor. Bunu Rusya-Ukrayna krizinde ve Suriye meselesinde gördük. Askeri tırmanışı desteklemeyen bir ülke. Bu yüzden bu çok önemli bir husus. Şu anda barışı sağlamak veya en azından krizlerin yayılmasını önlemek için çalışan bir ülke. Bu çok önemli bir rol ve Papa 14. Leo'nun da bu seyahatte bu önemi gördüğüne inanıyorum."
"TÜRKİYE'YE VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERİYOR"
Zanna, Papa'nın Türkiye'de üç gün kalacağına, bunun az bir süre olmadığına dikkati çekerek, "Bu da Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Ayrıca Papa 14. Leo'nun Ankara'ya yapacağı ziyaret, barışın inşa edilmesi gerekliliğine ilişkin vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin bugün taşıdığı önemin bir kabulü niteliğinde. Bu gerçekten çok kritik bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.
CARİCATO: "SEÇİLDİĞİ İLK GÜN VERDİĞİ SİLAHSIZLANMA VE BARIŞ MESAJINI TAŞIYACAK"
Vatikan'ı yakından takip eden İtalyan gazeteci Cristiana Caricato ise Papa 14. Leo'nun ilk dış gezisinde Türkiye ve Lübnan'ı aynı seyahat çerçevesinde ziyaret edecek olmasının uluslararası politika bakımından bir mesaj taşıyabileceğini belirterek, "Bana göre Türkiye ve Lübnan'ı ideal bir hat üzerinde birleştirme kararı, Ortadoğu bölgesine son derece hassas şekilde yaklaşma isteğinden doğuyor. Çünkü bu bölge birçok gerilimle ve yoğun şiddetle sarsılan bir bölge." dedi.
Caricato, Papa 14. Leo'nun mayıs ayında ilk seçildiğinde ilk verdiği mesajında silahsızlanma vurgusuyla barış arzusunu dile getirdiğini anımsatarak, "Özellikle Lübnan ziyareti ama aynı zamanda Türkiye ziyareti de 'kutsal topraklar' meselesini ve İsrail-Filistin çatışmasını diplomatik mesafeyle ele almanın bir yolu olacak. Seçildiği ilk gün verdiği silahsızlanma ve barış mesajını taşıyacak." diye konuştu.
Gazeteci Caricato, Papa'nın bu seyahatlerinde dostluk, diyalog ve karşılıklı saygı yoluyla ilişkiler kurmasının, açıkça büyük karmaşıklıklar ve çelişkiler yaşayan bir bölgenin şu anda yatıştırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.
PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK
Papa 14. Leo, 27-30 Kasım'da yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.
Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.
PAPA'NIN PROGRAMINDA NELER VAR?
Altı ay önce seçilen Papa Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Ankara, İstanbul ve İznik’e yapacak.
Program şöyle:
•Yarın: Ankara’daki görüşmelerden sonra İstanbul’a geçecek.
•Cuma sabahı: Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşacak.
•Ardından Feriköy’de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek ve helikopterle İznik’e gidecek.
•İznik’te, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı kapsamında, yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarında ayin düzenleyecek.
Cumartesi:
•Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek.
•Ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne gidecek.
•Gün içinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve ortak bildiri imzalayacak.
•Akşam saatlerinde Volkswagen Arena’daki büyük ayini yönetecek.
Pazar:
•Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki ayine katılacak.
•Yeniden Patrikhaneye gidip Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.
•Ardından Beyrut’a hareket edecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 Aralık'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Valilik açıklaması son durum
- Kediler nasıl evcil oldu? Yeni keşif tüm hikayeyi kökten değiştiriyor
- Girona–Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?
- Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi
- Kütahya'da deprem! 30 Kasım AFAD-Kandilli son dakika: Kaç büyüklüğünde oldu?
- Yeni Fed Başkanı kim olacak? Trump kararını ne zaman duyuracak?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 39 bin TL'yi aşan ek ilave! Zamlı ödeme tablosu yenilendi
- FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- Sarı kod verildi, sel riski artıyor! Meteoroloji uyardı: Kış nasıl geçecek? Sibirya etkisi yolda
- Spotify Wprapped 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Spotify Özet nasıl öğrenilir?
- Bilim dünyasını sarsan ses! Mars’ta yıldırım tespit edildi: Ne anlama geliyor?
- Buzlar erirse ne olur? Antarktika’nın buzsuz hali ortaya çıktı