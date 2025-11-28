Papa’nın Türkiye ziyareti dünya medyasında: Türkiye barış için önemli bir aktör

"DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE"

İtalya merkezli Avvenire gazetesine göre, Papa Leo XIV'in Türkiye ziyareti, Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören Ankara ile barış ve diyalog ekseninde yeni bir iş birliğine kapı aralıyor. Papa'nın ziyareti, "Asya'dan Amerika'ya kadar giderek artan uluslararası sorunlarla işaretlenen bir döneme" denk geliyor.

Avvenire'ye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Papa Leo XIV, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel zorlukların ancak ortak bir irade ile aşılabileceğini vurguladı.