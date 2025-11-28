Papa'nın Türkiye ziyareti dünya medyasında: Türkiye barış için önemli bir aktör
Vatikan Devlet Başkanı ve Hristiyan dünyasının dini lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Batı medyasının gazeteci ordusuyla takip ettiği kritik ziyaret, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Papa'nın Türkiye sözlerine yer veren manşetler oldukça dikkat çekti.
TÜRKİYE'YE 'KÖPRÜ ÜLKE' VURGUSU
Papa Leo XIV, Türkiye'nin "Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü" niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Bugün her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik eden ve bunu kararlı bir irade ile sabırlı bir azimle uygulayan kişilere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "ZİYARET DÜNYA BARIŞINA DAİR UMUTLARI ARTIRIYOR"
L'unione Sarda'nın aktardığına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Leo XIV'ün Türkiye ziyaretinin "dünya barışı için umutları artırdığını" belirterek görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ilettiği mesajların Türk-İslam dünyasına ve Hristiyan dünyasına ulaşarak dünyada barış umutlarını artıracağına inanıyorum" dedi.
"DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE"
İtalya merkezli Avvenire gazetesine göre, Papa Leo XIV'in Türkiye ziyareti, Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören Ankara ile barış ve diyalog ekseninde yeni bir iş birliğine kapı aralıyor. Papa'nın ziyareti, "Asya'dan Amerika'ya kadar giderek artan uluslararası sorunlarla işaretlenen bir döneme" denk geliyor.
Avvenire'ye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Papa Leo XIV, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel zorlukların ancak ortak bir irade ile aşılabileceğini vurguladı.
TÜRKİYE: DOĞU İLE BATI ARASINDA KÖPRÜ
Papa, Türkiye'nin "adil ve kalıcı bir barışın hizmetinde, halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru" olarak önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Avvenire'nin yorumuna göre, Papa'nın sözleri, Türkiye'nin jeopolitik konumuna duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde.
ZİYARETİN JEOPOLİTİK MESAJI
Habere göre, Papa'nın Türkiye'ye yakınlık vurgusu, Avrupa ile Asya arasında bir kavşak olan ülkenin uluslararası barış mimarisindeki yerinin güçlendirilmesi yönünde bir mesaj taşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü.
Başkan Erdoğan ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
Başkan Erdoğan'a görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: 80 il birden listeye girdi! Bazı bölgeler beyaza bürünecek
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
- Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
- Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?
- İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
- 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?
- "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?
- Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?
- Resimli Hayırlı Cuma mesajları | En yeni, anlamlı cuma sözleri: WhatsApp, Facebook…
- ŞOK 26 Kasım-2 Aralık aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- İstanbul’da bir sokağa adı verilen Papa 23. John kimdir? “Türk Papa” neden denir?