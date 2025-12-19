İsrail-Yunanistan ve GKRY'den askeri güç ittifakı! Türkiye ile savaş mı isteniyor?
Terör devleti İsrail, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve GKRY ile birlikte ittifak kurarak Türkiye'ye karşı askeri güç planının devreye alıyor. İsrail medyasında yer alan habere göre Türkiye'nin bölgedeki artan stratejik gücü tehdit olarak görülerek, ortak bir güç birliğinin kurulacağı belirtildi. A Haber'de Banu El ile Arka Plan programına katılan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Mete Sohtaoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemlerini satmasının ardından Türkiye'ye karşı ittifak oluşturmaya hazırlanıyor. 3 ülkenin savunma bakanlarının GKRY'de yaptığı gizli toplantıda, Yunanistan ve İsrail'den bin, GKRY'den ise 500 asker olmak üzere toplamda 2 bin 500 askerlik bir ortak askeri güç planının devreye alınacağını ortaya çıktı. İsrail medyasında bu ittifakın Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da jeopolitik gücünün artmasına karşı bir önlem olduğunu ifade ederken yaşanan gelişme Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Mete Sohtaoğlu, İsrail-Yunanistan-GKRY askeri güç ittifakını ele alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSRAİL YUNANİSTAN VE GKRY'NİN EZİKLİK KOMPLEKSİNİ KULLANIYOR"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'ye karşı bir "düşmanlık üretme" politikası olduğunu ve İsrail'in bu durumu kullandığını ifade etti.
"Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın ciddi bir kompleksi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında hiçbir şey yapmasak bile o psikolojik ezikliği her zaman yaşıyorlar. Çünkü kendi kültürlerinde, kendi iç dinamiklerinde hep Türkiye düşmanlığı üzerinden politikalar üretmeye alışık oldukları için, şimdi düşman üretiyorsunuz Türkiye'yi ama Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapabilecek bir gücünüz, hiçbir şey yapamıyorsunuz ve Türkiye daha da büyüyor, güçleniyor. Bütün bölgede etkisini hissettiren bir jeopolitik güç olarak dünyadaki başat güç aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi ne yapıyor? İşte bunu İsrail kullanıyor. İşte bu ezikliği, bu kompleksi, bu kendi eksiklik komplekslerini İsrail çok güzel kullanıyor. İsrail şunu yapmaya çalışıyor. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı bu eziklik üzerinden kullanarak hedef haline getirmek suretiyle Türkiye'nin İsrail'den ziyade bu bölgelere kuvvet ayırmasını sağlamaya çalışıyor."
"İSRAİL'İN SİLAHLARIYLA HAVA SAVUNMA ŞEMSİYESİ KURABİLME ŞANSLARI YOK"
Güçlüer açıklamalarının devamında özellikle İsrail-Yunanistan medyasında haber yapılmasıyla Türk-Yunan geriliminin tırmandırılmak istendiği belirterek hava savunma sisteminin 7-8 yıl önceden kurulmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.
"Eğer "Yunanistan'ın hiç mi bir ciddiyeti yok?" sorusunu sorarsanız eğer şunu söyleyebilirim: 2030'lardan filan bahsediliyor. 2030'larda Türkiye ne olacağını biz burada anlattık. 2028'den itibaren bölgedeki hava üstünlüğünün bize geçeceğini defaatle anlattım. Özellikle iki hafta önceki Kızılelma'nın Gökdoğan füzesiyle birlikte nasıl F-35'leri sürü konseptiyle, yeni bir konseptle vurabileceğinin teknik olarak açıklamalarını da yaptık. 2030'larda biz (Türkiye) ne olacağız sorusunu da düşündüğümüzde; İsrail'in verebileceği silahlarla bize karşı ya da kendi aralarında bir hava savunma şemsiyesi kurabilme şansları yok. Yani teknik olarak yok. Dediğimiz gibi 2030'larda Türkiye'nin pozisyonu ne olacak hep bunları analiz ediyoruz. Sonuç olarak bunları kullanacak zamanları olmaz. Yani Türkiye'ye karşı tutup da hasmane bir tutum içerisine girerlerse bunları kullanacak zamanları olmaz. Bakın o yüzden şunu söylüyorum: Bu saatten sonra Türkiye'ye karşı hasmane tutumu olanlar sadece kaybedecekleri bir çatışmaya girmek zorunda kalırlar, başka da bir şey olmaz; kendilerini de rezil ederler, girdikleri toplumu ve devleti de rezil ederler."
"ÖYLE BİR DURUMDA YUNANİSTAN'I KİMSE BİZİM ELİMİZDEN ALAMAZ"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Yunanistan'ın olası bir saldırı durumunda ülkesini tehlikeye atacağının altını çizerken, Atina yönetiminin İsrail'in stratejisini uygulaması durumunda hedef haline geleceğini belirtti.
"Yunanistan kendini tehlikeye atar. Bakın neden? Çünkü tutup da adalar, 214.000 kilometrekare Ege Denizi'nin yüzölçümü; yaklaşık 3.000 ada kayacık var, bunun 170'inde insanlar yaşıyor. Bunun da 20'sini Yunanistan silahlandırmaya çalışıyor. Şimdi baktığımızda taarruz eden-savunan anlamında eğer bir kriz durumunda Türkiye'ye bir harp ilan edecek bir durum yaratırlarsa şöyle bir mantık vardır: Bakın ben bunu Türkiye ve Yunanistan için de söylemiyorum, sadece bunu bütün askerler bilir, bütün askeri stratejide uzmanlar bilir; adalar izolasyonu kolay, aralarındaki lojistik bağın koparılması son derece basit olan, savunmada savunana dezavantaj, taarruz edene avantaj sağlayan bir özelliktedir. Şimdi coğrafya harbin ya da olası bir çatışmanın dinamiklerini de belirleyen önemli... İkincisi; Yunanistan kendi içinde anakarası ikiye bölünmüş durumdadır: Biri Mora, diğeri de anakarası yani Atina ve kuzeye uzanımı hattı. Bunları da savunmak kolay değil. Yani hakikaten Yunanistan tutup da İsrail'in aklıyla kendini hedef haline getirmekten bir an önce vazgeçmelidir. Bakın yarın aradan çekilirler, kendileri bizim elimizde kalır Allah korusun istemem ama öyle bir durumda da Yunanistan'ı kimse bizim elimizden alamaz. Dolayısıyla kaybedecekleri birtakım çatışmaların ya da krizlerin ya da gerilimlerin içerisine girmesinler. Bunun üzerinden politika üreterek kendi siyasi propagandalarıyla oy devşirmeye çalışmasınlar, Yunan halkını da riske atmasınlar."
"TÜRKİYE KARŞILIĞINI ASKERİ TATBİKATLAR ÜZERİNDEN VERİR"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, Yunanistan'ın olası bir saldırısının mümkün olmayacağını ifade ederken bu sebebi başında Türkiye'nin NATO üyesi olması ve Ankara'nın mevcut durumda bir tehlike görmesi durumunda gerekli önlemleri alarak cevap vereceğini ifade etti. Sohtaoğlu sözlerinin devamında Yunan adalarındaki silahlanmayı hatırlatarak bu durumun tehdit oluşturduğunu vurguladı.
"Yunanistan'da ekonomik sıkıntı var. İsrail'de işgalden dolayı bir sıkıntı var, bir tecrit altında İsrail, izolasyon içerisinde. Ve daha da ilginci, Yunanistan bir NATO üyesi ülke. Şimdi NATO üyesi bir ülkenin NATO dışı gayrimeşru bir yapılanma içerisine girmesi, NATO üyesi ülkeler tarafından hoş karşılanacak mı? Pek sanmıyorum. Bir de birkaç tane başka nokta var: Siz bunu yaptığınız zaman Türkiye de karşılığını askeri tatbikatlarla ya da işte NOTAM ya da başka türlü denizde askeri tatbikat, havada tatbikatlarla cevap verir. Ama en önemli mesele burada şunun altını çizeyim: Askerden arındırılmış olması gereken adaların Yunanistan eliyle İsrail tarafından silahlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu tehlikeli. Anlaşmalara göre silah olmaması gereken adalar İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ittifakı denerek silahlandırılmaya çalışılıyor. Bu tehlikeli bir tırmanış."
