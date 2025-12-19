İsrail-Yunanistan ve GKRY’den askeri güç ittifakı! Türkiye ile savaş mı isteniyor?

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) hava savunma sistemlerini satmasının ardından Türkiye'ye karşı ittifak oluşturmaya hazırlanıyor. 3 ülkenin savunma bakanlarının GKRY'de yaptığı gizli toplantıda, Yunanistan ve İsrail'den bin, GKRY'den ise 500 asker olmak üzere toplamda 2 bin 500 askerlik bir ortak askeri güç planının devreye alınacağını ortaya çıktı. İsrail medyasında bu ittifakın Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da jeopolitik gücünün artmasına karşı bir önlem olduğunu ifade ederken yaşanan gelişme Banu El'in sunduğu Arka Plan programında ele alındı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Mete Sohtaoğlu, İsrail-Yunanistan-GKRY askeri güç ittifakını ele alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL YUNANİSTAN VE GKRY'NİN EZİKLİK KOMPLEKSİNİ KULLANIYOR"

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'ye karşı bir "düşmanlık üretme" politikası olduğunu ve İsrail'in bu durumu kullandığını ifade etti.

"Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın ciddi bir kompleksi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında hiçbir şey yapmasak bile o psikolojik ezikliği her zaman yaşıyorlar. Çünkü kendi kültürlerinde, kendi iç dinamiklerinde hep Türkiye düşmanlığı üzerinden politikalar üretmeye alışık oldukları için, şimdi düşman üretiyorsunuz Türkiye'yi ama Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapabilecek bir gücünüz, hiçbir şey yapamıyorsunuz ve Türkiye daha da büyüyor, güçleniyor. Bütün bölgede etkisini hissettiren bir jeopolitik güç olarak dünyadaki başat güç aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi ne yapıyor? İşte bunu İsrail kullanıyor. İşte bu ezikliği, bu kompleksi, bu kendi eksiklik komplekslerini İsrail çok güzel kullanıyor. İsrail şunu yapmaya çalışıyor. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı bu eziklik üzerinden kullanarak hedef haline getirmek suretiyle Türkiye'nin İsrail'den ziyade bu bölgelere kuvvet ayırmasını sağlamaya çalışıyor."