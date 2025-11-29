Kartal’da hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villası için çalıştı
CHP’li Kartal Belediyesi, CHP Grup Başkanvekili Mahir Başarır’ın villasının hafriyatını, görev ve sorumluluğu olmamasına rağmen belediyeye ait araçlarla topladı. Belediye hem kamu zararına hem de usulsüz işlemlere imza attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı suç örgütünün Cebeci'deki döküm sahası üzerinden yaptığı vurgunun bir benzeri de Kartal'da ortaya çıktı. Toplanmayan çöplerle belirli aralıklarla gündeme gelen Kartal Belediyesi, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait olduğu belirtilen Dragos'taki villanın hafriyatını toplarken görüldü.
Sabah'ın haberine göre Yönetmelik ve yasalar gereği ilçe belediyelerin tadilatla çıkan ve çuvallanan belirli sayıdaki molozları ücreti karşılığında sadece kapı önünden alabilme yetkisi varken, Orhantepe Mahallesi Dragos Tepesi'nde bulunan arsanın villa yapımına uygun hale getirilmesi için Kartal Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti.
Çevresinde herhangi bir ruhsat bilgilendirmenin olmadığı alandan çıkan hafriyat ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan ve belediye tarafından Yunus Mahallesi'nde 'kaçak' olarak yapılan çöp toplama merkezine götürüldü. Kartal Belediyesi'ne ait hafriyat araçları ile taşınan toprak ve moloz yığınları kaçak çöp toplama merkezinde evsel atıklarla kepçe vasıtasıyla karıştırılarak insan ve çevre sağlığı da tehlikeye atıldı.
Tamamen çöp havası verilen atıklar, daha sonra Şile'de bulunan çöp toplama alanına yine belediye imkanlarıyla nakledildi. Moloz vurgununa da neden olan Kartal Belediyesi suç üstüne suç işledi, kamu zararına da yol açtı.
CİMER'E VE BAKANLIĞA ŞİKÂYET SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Kartal Belediyesi'nin imkânlarını kaçak ve usulsüz olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır için seferber ettiği yönündeki iddialar, vatandaşlar tarafından CİMER'e şikayet edildi. Savcılığa da 3 ay boyunca derlenen çalışmaların teslim edilerek şikayetçi olunacağı, ayrıca kaçak hafriyat toplama işlemleri ile ruhsatız çöp toplama merkezi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'nün harekete geçeceği öğrenildi.
