Kartal’da hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villası için çalıştı

Çevresinde herhangi bir ruhsat bilgilendirmenin olmadığı alandan çıkan hafriyat ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan ve belediye tarafından Yunus Mahallesi'nde 'kaçak' olarak yapılan çöp toplama merkezine götürüldü. Kartal Belediyesi'ne ait hafriyat araçları ile taşınan toprak ve moloz yığınları kaçak çöp toplama merkezinde evsel atıklarla kepçe vasıtasıyla karıştırılarak insan ve çevre sağlığı da tehlikeye atıldı.