CHP’li Ali Mahir Başarır’ın çakarlı arabası suç kaydı olan iş insanında çıktı!

Mehmet Hazım Giray

Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu anlaşıldı. Giray'ın Organize Suç Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu, tehdit, görevli memura mukavemet suçundan şüpheli olarak, kasten yaralama ve tehdit suçlarından ise müşteki-şüpheli olarak adli kaydının bulunduğu tespit edildi.