CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çakarlı arabası suç kaydı olan iş insanında çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 07:53
Lüks yaşam tarzıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yeni bir skandalla gündeme geldi. Başarır, TBMM plakalı lüks aracını, organize suç örgütü bağlantısı ve çok sayıda suç kaydı olan iş insanı Mehmet Hazım Giray’a tahsis ettiği ortaya çıktı.

Lükse düşkünlüğü ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yeni bir skandalla gündeme geldi. Başarır'ın kendi adına kayıtlı Audi A6 Limousine model milletvekili çakarlı lüks aracını, organize suç örgütleriyle iltisakı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iş insanı Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği ortaya çıktı.

ARAÇ İŞ İNSANINDA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre İstanbul'da yapılan denetimlerde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait TBMM plakalı, çakarlı aracı, milletvekilinin değil; turizmci Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Giray, ifadesinde "Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi" dedi.

Mehmet Hazım GirayMehmet Hazım Giray

Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu anlaşıldı. Giray'ın Organize Suç Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu, tehdit, görevli memura mukavemet suçundan şüpheli olarak, kasten yaralama ve tehdit suçlarından ise müşteki-şüpheli olarak adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

