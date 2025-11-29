29 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon! 92 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 10:13 Güncelleme: 29.11.2025 10:16
FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 92 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi irtibatı sürdürdükleri, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON!

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi irtibatı sürdürdükleri, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

