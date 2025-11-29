FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon! 92 şüpheli yakalandı
FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 92 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi irtibatı sürdürdükleri, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.
FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 92 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi irtibatı sürdürdükleri, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...