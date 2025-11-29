29 Kasım 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 02:59 Güncelleme: 29.11.2025 03:49
Bazı bakan ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığı'na Salih Ayhan, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı bakan ve kamu kuruluşlarına yönelik atama ve görevden alma kararları gerçekleşti.

29 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Adli Tıp Kurumu Adli Tip Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğinezm. Dr. Humman Şen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişleri başmüfettişlik görevine ise Recep Topsakal, Mehmet Atmaca, Ufuk Kahraman, Derviş Taşpınar, Hayrullah Sadıkoğlu ve Mustafa Uluçay atandı.

Görev değişikliği kapsamında İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alınmış ve bu suretle boşalan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi göreve getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alınırken, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

