Kadına yönelik şiddetle mücadele 5'nci Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'nci Ulusal Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bütün kurum ve kuruluşların 5'nci Ulusal Eylem Planı (2026-2030) doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirdiği belirtildi. Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem arz ettiği vurgulandı.
Genelgede, 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen dört ulusal eylem planı uygulandığı ifade edildi. Bu alanda kararlı ve kapsamlı iş birliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlandığı ve eylem planının Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi.
İZLEME SİSTEMİ BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
Genelgede, "Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek" amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar verdiği belirtildi. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları beklendiği de eklendi.
Bu doğrultuda, Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecek. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine girecekler. Buna göre bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.
Genelgeye göre, bütün kurum ve kuruluşların "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)" kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli Malı Haftası nedir, hangi gün başlıyor? 2025 kutlama tarihleri
- Benzin ve motorinde indirim var mı? 24 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
- NATOM kararı nedir, ne anlama geliyor? THY uçuşlarını neden durdurdu?
- THY indirimli yurt dışı uçak bileti: Kampanya duyuruldu! Fiyatlar ve rota listesi
- BİM 25-28 Kasım indirim kataloğu: Elektronik ve günlük ev ürünleri listede
- Diyanet 1250 personel alımı başvuru ekranı: Kur’an kursu öğreticisi şartları neler?
- Öğretmenler Günü fidan bağışı 2025: 1 fidan ücreti ve sertifika adımları
- Asgari ücret 2026 hesapları: Enflasyon+refah payı senaryoları masada! 25.640, 29.398 TL...
- Meteoroloji’den sarı kodlu alarm: İstanbul, Antalya, İzmir... Sağanak ve kar haritada göründü
- 15 bin öğretmenin ataması yapıldı! MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet
- "Bir şey olmaz" demeyin: Fazla ekran çocuklarda hangi sorunları doğuruyor?
- BJK-Samsunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?