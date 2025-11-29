11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Genel Sağlık Sigortası prim borçları siliniyor
TBMM’ye sunulan 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak büyük bir düzenleme getiriyor. 1 Ocak 2016 öncesi ödenmemiş GSS prim borçları tamamen silinecek. 1,5 milyon kişinin borcu affedilirken devlet 3,2 milyar liralık alacağından vazgeçiyor. Paket, geçici koruma altındakiler için yeni sağlık katılım payı uygulamasını da içeriyor.
AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev bir "borç affı" düzenlemesini beraberinde getirdi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik getirilen düzenlemeyle devlet, milyarlarca liralık alacağından vazgeçiyor. Yaklaşık 1.5 milyon vatandaş derin bir nefes alacak.
İşte TBMM gündemine gelen düzenlemenin detayları:
1.5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR
11. Yargı Paketi'ne eklenen kritik madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önce ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ve bu borçlara ait tüm ferî alacaklar (faiz, ceza vb.) tamamen silinecek. Yapılan bu düzenleme sayesinde tam 1 milyon 477 bin kişi, yıllardır biriken borç yükünden tek kalemde kurtulmuş olacak.
DEVLET 3.2 MİLYAR LİRALIK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ
Vatandaşın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atılan bu adımla birlikte devlet, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık tahsilattan vazgeçecek. Düzenleme özellikle; gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve daha önceki yapılandırmalara rağmen borç sarmalından çıkamayan vatandaşları kapsıyor.
ABDULLAH GÜLER: "DEVRİM NİTELİĞİNDE DÜZENLEMELER"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti iktidarları döneminde yapılan hukuki reformlara dikkat çekti. Güler açıklamasında, "Hepimizin bildiği gibi 2002'den bu yana ticaret alanından Borçlar Kanunu'na kadar birçok alanda devrim niteliğinde birçok düzenleme hayata geçti." ifadelerine yer verdi.
GSS SİSTEMİNDE KRİTİK VİRAJ
2012 yılında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, Türkiye'de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını, ödeme gücü olmayanların ise primlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan bu kanun teklifi, sistemin geçmişe dönük yüklerini temizlemeyi hedefliyor.
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILAR İÇİN YENİ DÖNEM
Pakette yer alan bir diğer önemli düzenleme ise sığınmacıları ilgilendiriyor. Geçici Koruma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte; 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan, aldıkları sağlık hizmeti karşılığında "katılım payı" alınacak.
