11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu! Genel Sağlık Sigortası prim borçları siliniyor

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 11. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev bir "borç affı" düzenlemesini beraberinde getirdi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik getirilen düzenlemeyle devlet, milyarlarca liralık alacağından vazgeçiyor. Yaklaşık 1.5 milyon vatandaş derin bir nefes alacak.

İşte TBMM gündemine gelen düzenlemenin detayları:

1.5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR

11. Yargı Paketi'ne eklenen kritik madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önce ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ve bu borçlara ait tüm ferî alacaklar (faiz, ceza vb.) tamamen silinecek. Yapılan bu düzenleme sayesinde tam 1 milyon 477 bin kişi, yıllardır biriken borç yükünden tek kalemde kurtulmuş olacak.

DEVLET 3.2 MİLYAR LİRALIK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Vatandaşın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atılan bu adımla birlikte devlet, toplamda 3 milyar 258 milyon liralık tahsilattan vazgeçecek. Düzenleme özellikle; gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve daha önceki yapılandırmalara rağmen borç sarmalından çıkamayan vatandaşları kapsıyor.