İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu! “O güçler birleşirse 40 bin kişilik tehdit doğar”

Terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu bu yeni dönemde terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetme meselesi yeniden gündemin merkezine otururken, bölgedeki denklem Suriye sahasını da doğrudan etkiliyor. A Haber canlı yayınında uzmanların değerlendirdiği son tabloya göre, İsrail'in Suriye'de Şebbiha, Hicci ve SDG üzerinden yeni bir vekalet gücü mimarisi kurmaya çalıştığı iddiası dikkat çekiyor.

SDG, ŞEBBİHA VE HİCCİ ÜÇGENİYLE YENİ PLAN

İsrail'in Suriye'deki bütün planlarının 3 yapı üzerine kurulduğunu belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bunların Şebbiha, Hicri ve SDG olduğunu belirtti. Olçar, bu üç yapının birleştirilerek bir Proxy şemsiyesi oluşturulmak istendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

İsrail bütün planlarını Suriye'de üç tane yapı üzerine kurdu. Raski'deki o Nasturi hikayesini tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Onlar Şebbiha dediğimiz gruplar. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Bunlar Esad artı eski sözde asker gruplar, kriminal örgüt bunlar. Kaçakçı, katliamcı. Buradaki belki soykırıma varan hikayeleri de onlar yazdı. O grubu kullanmak istiyorlar. Diğer grup aşağıda Hicri grubu var Suveyda tarafında. Bunlar Dürzi kökenli insanlar, 30 bin silahlı grupları var. Hicciler hala orada, onları istismar ediyor. Bir de kuzeyde SDG var işte. Amerika'nın benim eleştirdiğim en temel noktası bu. Trump'a eyvallah, Şam konusunda, rejimin değişikliği konusunda gerçekten bir itekleme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da katkı sağladı buna, çok büyük katkılar sağladı. Ama burada SDG'yi tek yapı olarak tuttular ve İsrail'le monte etmeye çalıştılar. Devir teslim süreçleri başladı. Hatta İsrail'le askerler, Amerikalı askerlerden SDG ile ilgili teslimata başladıklarına dair haberler geliyordu. Bu üç tane yapıyı birleştirip bir proxy şemsiyesi kurma, yani vekalet şemsiyesi kurmaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail'in kara gücü yok. Var ama kara ordusu zayıf.