İsrail’in Suriye’de 3 katmanlı oyunu! “O güçler birleşirse 40 bin kişilik tehdit doğar”
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yeni bir döneme girilirken, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma meselesiyle birlikte İmralı'dan SDG'ye bir çağrı gelir mi? sorusu gündeme geldi. Konu A Haber canlı yayınına katılan uzman isimlerce de değerlendirilirken, Suriye'de İsrail'in ihlallerine değinerek 3 yapı üzerinden yeni oyununa dikkat çekti.
Terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu bu yeni dönemde terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetme meselesi yeniden gündemin merkezine otururken, bölgedeki denklem Suriye sahasını da doğrudan etkiliyor. A Haber canlı yayınında uzmanların değerlendirdiği son tabloya göre, İsrail'in Suriye'de Şebbiha, Hicci ve SDG üzerinden yeni bir vekalet gücü mimarisi kurmaya çalıştığı iddiası dikkat çekiyor.
SDG, ŞEBBİHA VE HİCCİ ÜÇGENİYLE YENİ PLAN
İsrail'in Suriye'deki bütün planlarının 3 yapı üzerine kurulduğunu belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bunların Şebbiha, Hicri ve SDG olduğunu belirtti. Olçar, bu üç yapının birleştirilerek bir Proxy şemsiyesi oluşturulmak istendiğini söyleyerek şöyle konuştu:
İsrail bütün planlarını Suriye'de üç tane yapı üzerine kurdu. Raski'deki o Nasturi hikayesini tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar. Onlar Şebbiha dediğimiz gruplar. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Bunlar Esad artı eski sözde asker gruplar, kriminal örgüt bunlar. Kaçakçı, katliamcı. Buradaki belki soykırıma varan hikayeleri de onlar yazdı. O grubu kullanmak istiyorlar. Diğer grup aşağıda Hicri grubu var Suveyda tarafında. Bunlar Dürzi kökenli insanlar, 30 bin silahlı grupları var. Hicciler hala orada, onları istismar ediyor. Bir de kuzeyde SDG var işte. Amerika'nın benim eleştirdiğim en temel noktası bu. Trump'a eyvallah, Şam konusunda, rejimin değişikliği konusunda gerçekten bir itekleme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da katkı sağladı buna, çok büyük katkılar sağladı. Ama burada SDG'yi tek yapı olarak tuttular ve İsrail'le monte etmeye çalıştılar. Devir teslim süreçleri başladı. Hatta İsrail'le askerler, Amerikalı askerlerden SDG ile ilgili teslimata başladıklarına dair haberler geliyordu. Bu üç tane yapıyı birleştirip bir proxy şemsiyesi kurma, yani vekalet şemsiyesi kurmaya çalışıyorlar. Çünkü İsrail'in kara gücü yok. Var ama kara ordusu zayıf.
O GÜÇLER BİRLEŞİRSE TEHLİKE BAŞLAR
Mazlum Abdi denen terör başının ifadesiyle söylüyorum. "Bizim 10 bin kişilik toplam silahlı grubumuz var, o grupla biz entegrasyonu sağlayacağız" demişti. O bir referans. Bir de 110 bin kişilik PYD kayıtlı grup var. 110 bin nereden biliyoruz? Geçen sene seçimler yapılacaktı hatırlarsanız. O sayı yayınladılar. 110 bin tane seçmen...
Onun 10 bin'i silahlı gibi gözüküyor. Çok büyük bir rakam değil ama 30 bin aşağıda var, 10 bin yukarıda var. Kaç bin kaldı Şebbihalar bilmiyorum. 3-4 bin olsa. Ama bunların sayısal gücünden ziyade etki gücü çok fazla. Düşünün, toplasanız hepsi beraber 40 bin civarı bir grup yapıyor. Birleştiklerinde etki yaratır. Yani bir ciddi operasyon ihtiyacı hasıl olur. Yani 50 bin, 40 bin silahlı başıbozuk gruplar Suriye'nin rejimini tehdit altında bırakıyor.
Şimdi bakın burada ne var? Yukarıda su var. Tarım alanları var. Haseke taraflarında Kamışlı, işte Maliye'ye doğru tarım alanları, yani tahıl ambarı SDG'nin elinde.
2.5 MİLYAR VARİL POTANSİYEL REZERV
SDG'nin elinde. 2,5 milyar, 2.5 milyar varil potansiyel rezerv var, petrol rezervi var. Anladım. E bakıyorsunuz Fırat Dicle SDG'nin kontrolünde oradaki birtakım sulak alanlar. Doğalgaz Laskiye civarında var, o da işte Şebbihalar uzaktan da olsa kontrol... Yani bütün ekonomik alanları bu bozuk yapılara aktarmışlar.
"BÖYLE DEVAM ETMEZ"
Konuya ilişkin SDG meselesine ilişkin konuşan Gazeteci Yusuf Alabarda ise şöyle konuştu:
Esas sorunlardan bir tanesi de Fırat'ın doğusunda kalan alanlarda SDG'nin bir Kürt kimliği üzerinden siyaset yapmasına rağmen Fırat'ın doğusunda kalan ve Cizre olarak adlandırılan bölgede sadece ve sadece %15-20'lik bir nüfusa sahip oluşu %80'ine yakın bir kısmının Fırat'ın doğusunda kalan alanlarda dominant Sünni, Arap ve Türkmenlere ait olduğu. Şimdi siz %15-20'lik bir nüfusla Suriye coğrafyasının bütün kaynaklarını, topraklarının %30'una çökeceksiniz, size isyan edenlere silah doğrultacaksınız ve adınızda da demokratik olacak.
Ya bu, böyle devam etmeyecek. Bir cümle daha söyleyeyim. Ne diyor İsrail? Benim güvenliğim açısından Süveyda bölgesi silahsızlandırılmalı diyor. Özellikle Kuneytra'dan Süveyda'ya doğru giden hatta. Sizin güvenliğiniz için size bir saldırının dahi yapılmadığı bölge silahsızlandırılacak ama İsrail olarak siz benim sınırında eli silahlı YPG'yi Sudan'daki hızlı destek kuvvetleri gibi besleyeceksiniz ileride bana saldırtmak için. Kendi devletim için söylüyorum, biz bu numaraya gelmeyiz.
