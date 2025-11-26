Çelik Kubbe’yi güçlendirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan "Çelik Kubbe"nin tahkim edilmesi hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde dev bir imza töreni düzenlendi.

"Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni"nde, entegre hava savunma ağını güçlendirecek stratejik projelerin başlatılması karara bağlanırken, bu kapsamda savunma sanayisi bünyesinde toplam 6,5 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı.