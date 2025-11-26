Çelik Kubbe’yi güçlendirmek için 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

26 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 12:38 Güncelleme: 26.11.2025 12:54
Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"yi güçlendirmek için kritik bir adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda gerçekleştirilen törende, stratejik hava savunma ve füze sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla toplam 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.

ÇELİK KUBBE İÇİN 6,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE İMZA

Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan "Çelik Kubbe"nin tahkim edilmesi hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde dev bir imza töreni düzenlendi.

"Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni"nde, entegre hava savunma ağını güçlendirecek stratejik projelerin başlatılması karara bağlanırken, bu kapsamda savunma sanayisi bünyesinde toplam 6,5 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı.

GÜVENLİĞE STRATEJİK KATKI

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün anlaşmaya dair şu açıklamaları yaptı:

Türk savunma sanayiimizin hava savunma alanındaki kabiliyetlerini daha da ileri taşıyacak önemli sözleşmeleri imza altına aldık. Çelik kubbemizi güçlendiren, katmanlı hava savunma mimarimizi derinleştiren bu adım; kahraman Mehmetçiğimizin caydırıcılığını artıracak, güvenliğimize stratejik katkı sağlayacaktır.

OPERASYONEL GÜÇ YÜKSELECEK

Toplam değeri yaklaşık 6,5 Milyar Dolar olan bu anlaşmalar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü yükseltecek, hava savunma güvenliğimizi pekiştirecek, yerli ve millî teknolojilerimizin küresel rekabet gücünü artıracaktır.

