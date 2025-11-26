50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı paketi yarın Meclis’e sunulacak

Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları şu ifadelerle aktardı:

11. yargı paketi ne zaman Meclis'e sunulacak? Bu çok merakla bekleniyordu. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre yargı paketi ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve yarın büyük ihtimalle, henüz saati netleşmedi ancak öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Tabii yargı paketinde Covid düzenlemesi olacak mı, olmayacak mı, bu da çok önemliydi. Bu sorunun da yanıtı merakla bekleniyordu. Yine AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler ve kesin hükme bağlanan, bu mahkeme kesin hükme bağlanmışsa, bu da yine burada Covid düzenlemesi kapsamında olacak ve koşullu salıverme hakkından yararlanabilecek.

11. yargı paketinde özellikle Covid düzenlemesinin olup olmayacağı merak ediliyordu. 11. yargı paketi 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerde Covid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme hakkından yararlanabilecek. Bu düzenleme ile ilgili ilgili bakanlarla, bakanlıklarla yapılan bir istişare ve görüşme söz konusuydu ve bunun da yine Covid düzenlemesinin de bu pakette yer alması bekleniyor.

Tabii burada kaç hükümlü bundan yararlanacak? Haziran ayı itibariyle 55 bin hükümlünün bu düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyordu. Aşağı yukarı yine o sayı, yani 50-55 bin civarında kişi bu düzenlemeden yararlanacak. Yarın gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında olacak. AK Parti tarafından 11. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak ve bu pakette Covid düzenlemesi de yer alacak. AK Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu şekilde.