Kılıçdaroğlu linç kampanyasına tepkili: İddianame ortada! Ne söylememi bekliyorsunuz?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde art arda ortaya çıkan yolsuzluklar parti içinde büyük kriz yaratırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu bu sözleri sonrası başta "İmamoğlu medyası" tarafından hedef tahtasına konulurken gelen eleştirilere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Linç kampanyasına anlam veremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu iddianamenin ortada olduğunu ve CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini de yineledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yolsuzluklar her geçen gün bir bir ortaya çıkarken parti en kaotik günlerini yaşıyor.
"CHP YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE ANILMAMALI"
CHP yönetimi iddiaları ve iddianameleri görmezden gelirken, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yolsuzluk ve rüşvetle anılmaması gerektiğini ve hesap vermesi gereken kişilerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu bu konuda CHP'nin derhal arınması gerektiğinin altını çizdi.
"İSRAİL VE ABD BELASINI BERTARAF ETMEK İÇİN..."
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin süreç içinde olması gerektiğinin altını çizdi ve CHP'nin İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek sürece destek vermesi gerektiğini söyledi.
İMAMOĞLU CEPHESİ HEDEF TAHTASINA KOYDU
Kılıçdaroğlu'nun "CHP rüşvet ve yolsuzluk düzeniyle anılamaz" çıkışı İmamoğlu yandaşlarını harekete geçirirken paylaşılan video özellikle İmamoğlu destekçisi cephe tarafından olumsuz yorumlarla eleştirildi.
"KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLSİN"
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası pek çok CHP'li isim sosyal medya üzerinden adeta bir linç kampanyası yürüterek "İhraç edilsin" söylemini yaydı.
"TEPKİLERE ANLAM VEREMİYORUM"
Tepkilere ilişkin TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Çektiğim videodan sonra karşı karşıya kaldığım linç kampanyasına bir türlü anlam veremiyorum. Ben tüccar, müteahhit, iş adamı değilim. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar bürokraside görev yaptım." ifadelerini kullandı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
"DURUM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Devletin işleyişini, iç yapısını çok iyi bilen birisiyim. Binlerce memura amirlik yaptım, büyük bütçeler yönettim ama adım hiçbir zaman şaibeye, yolsuzluğa bulaşmadı. 76 yıllık ömrüm boyunca akçeli işlere karışmadım, çoluğumu çocuğumu da bu işlere bulaştırmadım. Sadece benim değil, CHP'nin kurumsal kimliği de yolsuzluklarla anılamaz. Bu beni çok rahatsız ediyor.
"İDDİANAMELER ORTADA! NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR?"
CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?
"BENİM DÖNEMİMDE İDDİALARA KARŞI GEREKEN İŞLEMİ YAPTIM"
Genel Başkanlık dönemimde yolsuzlukla ilgili bana ulaşan iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım. Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir, Beşiktaş belediye başkanları. Bu isimlerle ilgili komisyon görevlendirdim. Bu arkadaşların töhmet altında kalmalarını istemedim, yargıya gidip aklanmalarını istedim. Bu arkadaşlar ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler.
Bugün de hakkında suçlamalar bulunan belediye başkanlarımızın hukuk ve kamuoyu önünde temize çıkmalarını temenni ediyorum.
"CHP YOLSUZLUKLARLA ANILAMAZ"
Bundan niye rahatsız oldular anlamadım. Asıl olan partimizdir, geleneğimizdir, misyonumuzdur. CHP yolsuzluk iddialarına kalkan edilecek parti değildir. CHP yolsuzluklarla anılamaz.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET PROJESİDİR"
Türkiye Suriye'yi başka egemen güçlere bırakamaz. Konuşmamda altını çizdiğim konu, devletimizin Orta Doğu bölgesinde karşı karşıya kaldığı bertaraf edilmesi gereken tehlike İsrail ve ABD tehlikesidir. Büyük resmi görmek gerekir. Yürütülen proje devlet projesidir.
"KARDEŞİMİZ KÜRTLERİ İSRAİL VE ABD ORTA DOĞU'DA BİZE KARŞI KULLANAMAZ"
Ayrılamaz parçamız ve kardeşimiz olan Kürtlerin İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da bize karşı kullanabileceği unsurlar olmadığını, onların bizim kardeşimiz olduğunun altını çizdim.
CHP'nin kurucu iradeyi üzerinde taşıyan parti olarak devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından öncü – istikamet çizici olması gerekir. Odaklanılması gereken asıl konu budur.
Komisyon bu büyük fotoğrafın alt başlığıdır. Benim ve toplumun CHP'den beklentisi bu sorunun çözümünde siyaset üretmesidir.
