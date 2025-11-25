Kılıçdaroğlu linç kampanyasına tepkili: İddianame ortada! Ne söylememi bekliyorsunuz?

Kılıçdaroğlu paylaşımına ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi (AA)

"İDDİANAMELER ORTADA! NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR?"

CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? İddialar, iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Bu arkadaşlar rüşvetlerle anılabilirler, burada bir sorun yok mu demeliydim?

"BENİM DÖNEMİMDE İDDİALARA KARŞI GEREKEN İŞLEMİ YAPTIM"

Genel Başkanlık dönemimde yolsuzlukla ilgili bana ulaşan iddia olduğunda hepsiyle ilgili gereken işlemi yaptım. Eskişehir, İzmir, Bilecik, Menemen, Ataşehir, Beşiktaş belediye başkanları. Bu isimlerle ilgili komisyon görevlendirdim. Bu arkadaşların töhmet altında kalmalarını istemedim, yargıya gidip aklanmalarını istedim. Bu arkadaşlar ben genel başkanken tek tek yargıya gittiler ve aklanıp geri geldiler.

Bugün de hakkında suçlamalar bulunan belediye başkanlarımızın hukuk ve kamuoyu önünde temize çıkmalarını temenni ediyorum.