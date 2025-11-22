22 Kasım 2025, Cumartesi
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan partisine tepki: CHP derhal arınmalıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 19:32 Güncelleme: 22.11.2025 20:12
CHP, kurultay kavgası, şaibe krizler ve yolsuzluklarla en sarsıntılı dönemlerini yaşarken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin yolsuzluk ve rüşvetle anılmaması ve hesap vermesi gerektiğini belirterek "CHP derhal arınmalıdır" dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, “CHP süreçte olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) yolsuzluk krizleri ve koltuk kavgalarıyla gündemde yer almaya devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak partisinin sert sözlerle eleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP'nin yolsuzluk ve rüşvetle anılmaması ve hesap vermesi gerektiğini belirterek, "CHP derhal arınmalıdır" dedi.

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN PARTİSİNE TEPKİ

"PARTİMİZİN 2 BÜYÜK MİSYONU VARDIR"
KIlıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: "Değerli dostlarım. Cefakar yol ve dava arkadaşlarım. Ve bu ülkenin yurtsever evlatları. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve Cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir. Geri durabilir. Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"CHP İSRAİL VE ABD BELASINI BERTARAF ETMEK İÇİN SÜRECİN İÇİNDE OLMALI"
İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz. Sıkışıklığa gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi, Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın."

