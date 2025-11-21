Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Başkan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.