21 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek

Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 03:39
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek G20 Zirvesi ziyareti nedeniyle makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirecek G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Başkan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu! BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA YOLCUSU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika çıkarması! Makamına Yılmaz vekalet edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör