Komisyonun 17’nci toplantısından birlik ve kararlılık mesajı | İmralı oylaması cuma günü

Foto: AA

BAKAN YERLİKAYA VE GÜLER'DEN SUNUM!

Öte yandan komisyonun 6 Kasım'da yapması planlanan 17'nci toplantısı "teknik nedenlerle", 13 Kasım perşembe günü yapılması planlanan toplantısı da "askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle" ertelendi. Bugün gerçekleşecek toplantıda, İçişleri Bakanı Yerlikaya , Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'ı sunum yaptı.

İMRALI MASADA

Toplantı da komisyonun İmralı'ya gitme noktasında oylama yapılması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İmralı konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" demesi gerekiyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 17. toplantının açılışında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman asker için Allah'tan rahmet, ailelerine, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Şehitlerimizi aziz vatanımızın mübarek topraklarına defnettik. Allah makamlarını ali eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Hırvatistan'daki uçak kazasında kaybettiğimiz pilot kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve camialarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun oldukça önemli bir toplantısında daha ilk günkü inanç ve kararlılıkla bir araya geldiklerini belirten Kurtulmuş, ülkenin dört bir yanından yükselen desteği ve dayanışma iradesini yürekten hissettiklerini vurguladı.

Komisyonun, müzakere ve istişareyi büyüten bir masanın etrafında bir araya gelmelerini sağladığını dile getiren Kurtulmuş, "Bu masada sesini yükseltenler değil, sözünü kurmayı ve herkese anlatmayı bilenler kendine yer buldu, yer bulmaya devam edeceklerdir. Burada her kesimden insanımızı dinliyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Halkın sesine kulak veriyoruz. Sorunların kaynağına iniyor, çözümü ilkelerde ve kurumlarda bulmak için gayret sarf ediyoruz çünkü dinlemeden adalet olmaz, anlamadan kardeşlik güçlenmez ve demokrasimizin standartları yükselmez." diye konuştu.

Davet ettikleri akademisyenlerin, sivil toplum temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin anlattıklarından dersler çıkardıklarını ifade eden Kurtulmuş, dile getirilen her fikir ve yazılan her notun kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti. Her kesimden temsilcinin ve her düşünceden vatandaşın komisyona yönelttiği ilginin, çalışmalarının milli bir gayretin eseri olduğunun da açık bir kanıtı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Komisyonumuz, müşterekleri büyütüyor ve ayrılıkları azaltmaya çalışıyor. Çatışmayı değil uzlaşmayı, kutuplaşmayı değil karşılıklı rızayı esas alarak çalışıyor. Milletimizin iyi niyetini, toplumun vicdanını ve hukukun ölçüsünü dinliyoruz. Dinleyen bir meclis, aslında güçlü bir meclis demektir. Müzakere ve istişare eden Meclis, çok şükür milletin gönlündeki yerini de tahkim ediyor. Gerçekleşen oturumlar Meclisimizin bir müzakere yeri olduğunu da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Burada üretilen her fikir daha da güçlenmesini istediğimiz demokrasimizin bakım ve onarım işçiliğidir. Bir yandan da arızalı dil ve üslubu tamir ediyor ve toplumsal güveni artırıyoruz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun, Türkiye'nin geleceğini birlikte şekillendiren bir çerçeve sunduğunu, akademiyi, sivil toplumu, kamuoyunu aynı hedeflerde buluşturduğunu, önerileri de etkiden faydaya, maliyetten sürdürülebilirliğe kadar akılcı bir süzgeçten geçirdiğini vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komisyon, çalışmalarını tamamladığında toplumda yargı süreçlerinin öngörülebilirliğinin artacağına yürekten inanıyorum. Temel hak ve özgürlüklerin gündelik hayattaki karşılığı da hiç şüphesiz güçlenecektir. Yerelde huzurumuz büyüyecek, ulusal düzeyde güven tesis edilecek ve siyasi rekabet medeni ölçüler içerisinde kalmaya devam edecektir. Birbirimizin yükünü hafifletirsek Türkiye'nin yükü hafifler. Kardeşlik büyürse krizler küçülür. Hukuk işlerse adalet yerini bulur. Meclisimiz güçlendikçe vatandaşlarımız daha rahat eder. Biz bu görüşleri birer temenni olarak değil, hedef olarak ifade ediyoruz. Komisyonun kazanımları demokrasi kültürümüzü derinleştirmektedir. Bizim yürüttüğümüz süreç toplumsal huzurun, barışın ve kardeşliğin kurumsallaşmasıdır. Bugün artık görüyoruz ki halkın sesi mecliste yankı buldukça kardeşlik dili hayatın her alanına sirayet etmektedir çünkü demokrasi, bir arada yaşama ahlakıdır, adaletin, hoşgörünün ve dayanışmanın ortak zeminidir."

"BUGÜN BU SÜRECİN ARKASINDA MİLLETİMİZ VARDIR"

"Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi"nin birbirini tanımlayan, birlikteliklerinin farklı tezahürleri olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye hem kendi içinde hem çevresinde barışın dilini konuşabiliyorsa burada Terörsüz Türkiye çalışmalarının ve özellikle bu çerçevede komisyonumuzun katkısı büyüktür. Artık bu ülkede ötekileştirme siyaseti, kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır. Milletimiz çabalarımızın kıymetini biliyor. Vatandaşlarımız ortak değerimizin ve toplumsal iyiliğin arkasındadır. Bugün buradan milletimize net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, siz varsınız. Meclisimiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Komisyonumuz ve milletvekillerimiz milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyor. Bu gayretler geleceğe güvenle bakan ülkemizin umududur. Çalışmalarımız, sıradan bir raporla değil, tarihe düşülen değerli bir notla tamamlanacaktır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız. Bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır. Allah yardımcımız olsun, sözümüz kuvvetli olsun, yolumuz açık olsun."

17. toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dinleneceğini belirten Kurtulmuş, daha sonra toplantının kapalı yapılmasına ilişkin teklifini oyladı ve alınan kararla toplantı, kapalı devam etti.

TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sona erdi.

Toplantı yaklaşık beş saat sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun Cuma günü toplanacağını ve en kısa zamanda İmralı'ya gideceğini söyledi. DEM Parti Grup Bakanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise komisyonun Cuma günü saat 14.00'te toplanacağını ve İmralı'ya gitmek için oylama yapılacağını ifade etti.