TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısının, Gürcistan’da yaşanan askeri uçak kazası nedeniyle ertelendiği bildirildi.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
