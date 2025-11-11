11 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı

TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 10:13 Güncelleme: 11.11.2025 18:38
ABONE OL
TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17. toplantısının, Gürcistan’da yaşanan askeri uçak kazası nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı (X- Ekran görüntüsü)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı (X- Ekran görüntüsü)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı TBMM açıkladı: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına erteleme kararı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör