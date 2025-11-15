Trump emri verdi! Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?

ABD-Venezuela arasında devam eden kriz Güney Mızrağı Operasyonu ile daha da çok derinleşti. ABD Savaş Bakanı'nın resmen duyurduğu operasyon açıklaması sonrası Venezuela Başbakanı Maduro'dan da açıklamalar peş peşe gelirken konu A Haber'de değerlendirildi.

"ASKERİ MÜDAHALE İÇİN BASKI..."

Venezuela'nın içinde bulunduğu o stratejik konumdan bahseden AA Kolombiya Muhabiri Sinan, aynı zamanda dünyada rezerv olarak kanıtlanmış en büyük kaynaklar altın, petrol ve diğer yeraltı zenginlikleri olan bir ülke olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela ideolojik olarak ABD'nin tam karşısında duran, yani ABD'nin hiçbir şekilde sözünü dinletemediği bir ülke. Bir de ABD içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başını çektiği bu Kolombiya ile Venezuela'nın ortak iddiasıdır, buna Brezilya Devlet Başkanı'nı da katabiliriz ve bu grubun başını çektiği bir lobi var. Yine aynı şekilde Venezuela'dan ABD'ye göçmüş olan kişilerin de baskısı var. Bu lobi, Venezuela'ya askeri müdahale yapılması için büyük bir baskı kuruyor.

Şimdi şu bir gerçek: Venezuela dünden yani dünüyle bugünü mukayese edersek bugün daha endişeli. Çünkü 1989 Panama işgalinden bu yana gerçekten en büyük askeri sevkiyat ve hareketlilikten bahsediyoruz."