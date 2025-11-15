ABD-Venezuela geriliminde yeni perde! "Bunca yığınaktan sonra Trump geri çekilemez"

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Güney Mızrağı operasyonuna başladıklarını açıklamasının ardından gözler Karayipler’e çevrildi. ABD, Venezuela’yı kara-hava ve denizde ablukaya mı alıyor? Soruları gündeme gelirken ABD yönetiminin özellikle bir konudan çekindiğini belirten Gazeteci Bercan Tutar, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri yığınaklar yapıldıktan sonra geri adım atamayacağını söyledi.