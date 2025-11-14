Bakan Kurum A Haber'de açıkladı: Sosyal konut projesine yaklaşık 3 milyon kişi başvurdu
Bakan Kurum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. 500 bin sosyal konut projesinde 5 günde yapılan başvuru sayısına değinen Kurum, "2 milyon 879 bin geçerli başvuru ile yaklaşık 3 milyon başvuru oldu." dedi. Konutun ilk teslimat tarihlerine değinen Kurum," İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı.
Peki, 500 bin sosyal konutta ilk teslimat ne zaman, toplam başvuru sayısı kaç oldu ve kentsel dönüşümde yıl sonu hedefine ne? İşte Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntıları...
Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları...
"Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk.
"YIL SONUNDA 450 BİNİ AŞACAĞIZ"
Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi. Buradaki çalışma tüm deprem bölgesindeki çalışma dünyada Türkiye'den başka hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma. Yuvasına kavuşmayan kimse kalmayacak. Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.
HATAY'DA 100 BİN KONUT TESLİMİ
Hatay'da depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerimiz ağır hasar almıştı. Biz her zaman şunu söyledik: Hatay'da yapılacak tüm konutları ve iş yerlerini yine Hataylılara teslim edeceğiz. Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.
İskenderun'daki sahil düzenlemesini tamamlayarak şehrin nefes almasına büyük katkı sağladık. Özellikle İskenderun Sahil Projesi'nin bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Hatay'daki Tarihi Meclis Binası'nın ve Habibi Neccar Camii'nin yeniden inşası, Asi Nehri ıslah projesi ve Kurutuluş Caddesi'ndeki çalışmalardan bahsediyor. Tarihi meclis binamız vardı. Bağımsızlığımızın sembolü meclis binası da yıkılmıştı. O da ayağa kalktı. İşte görüntüsü buydu. Şimdi hamdolsun bu halinde. Hemen yanındaki çalışmayı görüyorsunuz. Asi Nehri'nde... bir ıslah projesi yürütüyor. Ve burada yaptığımız işlerle birlikte Asi Nehri'nin karşısında da Habibi Neccar Camimiz... Hamdolsun o cami yeniden ayağa kalktı. Konya Büyükşehir Belediyemiz, Turizm Bakanlığımız, yine Bakanlığımızın o ortak çalışmalarıyla birlikte artık hizmet verecek hale geldi.
"TESLİM ETTİĞİMİZ KONUTLARA MAKET DEDİLER"
Bir parti, yapılan projelerden neden rahatsız olur ki? Depremde ağır hasar alan 11 ilde başlattığımız konut seferberliğiyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki CHP, yapılan çalışmalara ve projelere dil uzatıyor. Bunlar gerçekten çirkin saldırılar. Muhalefet partisi, masa başında üretilen yalanlar, algılar ve iftiralarla siyaset yapıyor. Yaptığımız projemizin maketini yapmazlar.
Yani devletini, milletini, vatanını seven bir kişi şu görüntülerden niye rahatsız olur? Yani biz aslına uygun bir şekilde, daha güzelini, daha iyisini yapmışız, ayağa kaldırmışız. İnsanlarımız burada oturuyor. Şimdi masa başı siyaset yapıyorlar. Yani masadan, masa başından önüne verileni okuyan ve bunun siyasetini yapmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Çok net söylüyorum, tamamen yalanla, iftirayla siyaset yapıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Deprem bölgesine gelmeyeceksin. Buradaki vatandaşın hatırını sormayacaksın. Hadi gelmiyorsun, bir sor, araştır. Değil mi? Yani bir şey konuşurken araştırırsın. Belediye başkanına sor. Bir sürü belediye başkanınız var. Belediye başkanına sormayacaksın ama bu görüntüler efendim maketmiş. Bu görüntüler yalanmış. Bu görüntülerin arkasındaki işler bitmemiş. İşte bakın görüntüyü gösteriyoruz. Sadece Atatürk Caddesi değil ki Fatih Caddesi de var, 70. Yıl Bulvarı da var. 600 evler de var, 500 evler de var. İskenderun'da var, Cumhuriyet Caddesi de var. Yani şimdi tamamen algıyla, iftirayla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama işte Habibi Neccar Camii ayağa kaldırıldı. Ulu Camii'yi o gün için Bursa Büyükşehir Belediyesi 'ben yapacağım' dedi. Sonra seçim oldu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi Ulu Camii'yi yapamıyor. Habibi Neccar Camii'ni de yapan bir belediye AK Partili belediyemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz... Habibi Neccar Camii bitti, hizmete açılacak. Ulu Camii hala temel aşamasında.
"BU KONUTLARLA ALAKALI ÇAKILI BİR ÇİVİSİ YOK"
Şimdi siz bu kadar lafı söyleyeceksiniz ama aynaya dönüp bakmayacaksınız. Böyle siyaset olur mu ya? Şimdi sonra da biz diyoruz ya, siz bunun maketini bile yapamazsınız dediğimizde bozuluyorlar. Evet, doğru, yapamazlar. Bırakın maketi, sayın desek, onu da sayamazlar. 11 ildeki işlerimizi bırakın, şu İskenderun'daki konutları tek tek sayın desek, inanın onu bile beceremezler. Şimdi sen bu kadar beceriksiz olacaksın. Sen tamamen algı siyaseti yapacaksın. İşte bugün iddianamede her şeyi görüyoruz. Sadece o yolsuzluklardaki paraları milletimiz görüyor. O yolsuzluklarla o paralarla burada onlarca, binlerce konut yapardınız. Niye yapmadınız? Hani bedava konut dağıtacaktınız? Elinizden tutan mı oldu? Bir sürü belediyeleri yok mu?
Burada deprem bölgesinde bu konutlarla alakalı çakılı bir çivisi yok. bir tane konut yapmaz mı adam? Gelip buraya, deprem bölgesinde 11 il yıkılmış. 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın canı yanmış. Gel sen de işin bir tarafından tut. Ne olur? Değil mi? Alkışlarız ya. Deriz ki: "Şunu da bu yaptı." İskenderun'daki şu camiyi de şu belediye yaptı. İskenderun'daki şu okulu da CHP'li şu belediye yaptı. Yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar ki. O Ulu Camii'yi de onların insafına terk etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdiler. Biz bu kadar işi yaptık, Ulu Camii'yi de Allah'ın izniyle yaparız. Ve buna ilişkin de son ihtarı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çekti. Neticesinde yaptılar yaptılar. Yapmadılar, biz Ulu Camii'mizi de ayağa kaldırırız.
"DEVLET BURADA"
Şimdi siz bu mutluluğa ortak olmayacaksınız. İşte devlet nerede? Devlet burada Özgür Özel Bey. Devlet İskenderun'da. Devlet Hatay'da. Devlet Malatya'da. Devlet Osmaniye'de. 3481 şantiyede devlet harıl harıl çalışıyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya Haktan Bey, örnek bir çalışma yürütmüştür. Tüm dünya hayranlıkla izliyor. Biz muhalefet onu demiş, bunu demiş. Bunlarla ilgilenecek vaktimiz yok. O yüzden yani tavsiyemiz 86 milyonun tüm depremzede kardeşimizi mutluluğuna ortak olsunlar. Yoksa 86 milyon kardeşimiz, vatandaşımız emin olun bu eleştirilerini onların yüzüne vurmaya devam edecek.
Yani devletimiz bir taraftan deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasını yürütecek. Bir taraftan Balıkesir'de, Sındırgı'da deprem olacak. Bilecik'te, Karabük'te yangınlar olacak. İzmir'de yangınlar olacak. Ve bir taraftan bu 500 bin deprem konutunun inşasını yürüteceksiniz. Bir taraftan da bu depremlerden, bu yangınlardan hemen sonra bir ay sonra temellerinizi atacaksınız. Yine milletinizin yanında olmaya devam edeceksiniz.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE AYAĞA KALDIRIYORUZ "
Sadece Sındırgı'da, Karabük'te, Bilecik'te başlattığımız konut sayısı depremden bir ay sonra, yangından bir ay sonra Karabük'te daha geçen hafta oradaydım. Ve 922'yi aştı. Şu an 922'yi aşmış durumda. Tüm bunları yaparken de milletimiz ev sahibi olsun.
11 ilimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ayağa kaldırıyoruz ve yarın da 350. konutumuzu teslim edeceğiz. Milletimizle yine coşkuyu yaşayacağız. Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte burada onların mutluluklarına ortak olacağız.
"SOSYAL DONATILARI, KÖY KONAKLARI HEPSİ İÇİNDE EŞ ZAMANLI YAPILIYOR"
Azerbaycan Mahallemiz, burada büyük bir coşkuyla bu konutları teslim ettik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, yine dost, kardeş Azerbaycan Hükümetinin Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le burada konutlarımızı verdik ve vatandaşımız huzur içerisinde oturuyor. Trabzon Caddemiz artık ayağa kalktı. Hizmet veriyor. Vatandaşımız burada güvenle oturuyor. İşte Ebrar Sitesi, yani depremin bizi yakan, maalesef, burada bini aşkın canımız gitti. Ve şimdi bu konutlarda vatandaşlarımız oturuyorlar. Hem şehitlerimizin hatıralarını yad ediyoruz hem de orada milletimiz huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Yaklaşık 68 bin köy evi yapıyoruz. İşte köy evlerimiz bunlar. Tek katlı, yani burada vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek. Orada hem üretimi hem istihdamı kırsalda da devam ettirmemiz lazım. Yani kırsalı bırakamayız. Bugün Türkiye'yi besliyor çiftçimiz. Dolayısıyla kırsaldaki kalkınmayı da önceliklendirecek bir çalışmayı burada yürütüyoruz. Oradaki ihtiyaca göre köy konutlarımızı bölgesel, o ihtiyaçlar doğrultusunda planladık ve inşa sürecine başladık. Orada da milletimiz huzur içerisinde oturuyor. Hem tarlasında işini yapıyor, hem çocukları güven içerisinde bu evlerde yaşıyor. Buraların da okulları, sosyal donatıları, köy konakları hepsi içinde eş zamanlı yapılıyor. Hem köyümüzde, hem beldemizde, hem ilçemizde eş zamanlı bu süreci yürütüyoruz. Kahramanmaraş özelinde Kapalıçarşımızı ayağa kaldırıyoruz. Oradaki demirciler çarşısını, oradaki kasaplar çarşısını ayağa kaldırıyoruz. Orada tarihi Kahramanmaraş'ı da unutmuyor ve orayı da aslına uygun bir şekilde ihya ediyoruz. İşte Kapalıçarşımız en son görselleri bu aşamada. İnşallah burayı da yıl sonu bitireceğiz ve esnafımıza, vatandaşımıza, Kahramanmaraş'a hediye edeceğiz. Tüm deprem bölgesinde bu bakışla çalışıyoruz. Örneğin Malatya'ya gittiğinizde Malatya'da Kayısıcılar Çarşımız vardı, Bakırcılar Çarşımız vardı. Oradaki Kuyumcular Çarşısı vardı. Söğütlü Camisi, bugün Malatya'da herkesin bildiği, andığı bir camimiz. Oraları da aslına uygun bir şekilde yapıyoruz. İşte bugünkü hali. İnşallah tüm şehir merkezleri, şehirdeki ticareti, şehirdeki sanatı, şehirdeki kültürü de yaşatacak bir şekilde ayağa kalkıyor. Valilik binamızı bitirdik. Valilik meydanını yine altındaki Kuyumcular Çarşısı ile birlikte milletimizin hizmetine açtık. Ve bugün hamdolsun, bu eserlerimiz Malatyamızın merkezinde de, ilçelerinde de yürüyor. İşte burası da yine Malatya'da en çok yoğun yıkımın yaşandığı yerlerden bir tanesi. Burada İkizce şantiyemiz var. Sadece orada 28 bin konut yapıyoruz. Yani 4 ile çarpsanız işte yaklaşık 120 bin, 110 bin nüfusa tekabül ediyor. Ve yeni bir ilçe, okulu, parkı, sosyal donatısı, kaymakamlığı, oradaki ihtiyacı neyse, tüm ihtiyaçlarla birlikte inşa ediliyor. Ve hamdolsun.
"MİLLETİMİZİN YÜZÜ GÜLÜYOR"
Şimdi bunlar, bunları nereye koyacağız ya? Hani diyor ya muhalefet "bunlar yapılmadı, edilmedi". Bu yapılanlar ne o zaman? Bu yapılanları nereye saklayacağız? Bunlar gün gibi ortada. Bunlar yapılmadıysa bu paralar nereye harcandı? Şu an baktığınızda 80 milyar doları aşmış harcanan para. Devletimiz gitmiş, milletimizle bir olmuş ve 11 ili ayağa kaldırmak için gereken her türlü desteği hamdolsun yapmıştır. Devletimizle gurur duyalım, şimdi yani 11 ilde eş zamanlı yürüten bir inşaat faaliyetinden bahsediyoruz. Malatya'sı, Adıyaman'ı, Hatay'ı, Kahramanmaraş'ı, bunlar yoğun yıkımın olduğu yerler. Osmaniye'de bugün Osmaniye caddeleri görseniz yeni caddeleriyle birlikte milletimize hizmet veriyor. Oradaki yeni konutlarla, oradaki yeni iş yerleriyle milletimizin yüzü gülüyor.
500 BİN SOSYAL KONUT!
500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız
İSTANBUL'A KİRALIK KONUT MÜJDESİ
İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. Rayiç bedelin yarısı bedelle, kurayla vatandaşlarımıza sunacağız 3 yıllığına. Yönetim, bakımı ve denetimi de TOKİ başkanlığında olacak. Bu konutların bir kısmını evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."
KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ AŞAMADA?
İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.
Her zaman sahadaydık, milletimizin yanında olduk. Milletimizin sıkıntılarını görerek çözümler ürettik ve tempomuzu buna göre ayarladık. Deprem bölgesinde 500 bin ailemiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın bize ve devletimize dua etmeleri en büyük onur kaynağımız. Bizler bu görevi üstlendiysek, bu işleri yapmak zorundayız.
"GEBZE'DE YIKILAN BİNADAN SONRA 6 BİN BİNAYI İNCELEDİK"
Gebze'de bir binanın yıkılması süreciyle ilgili hemen olay yerine gittik, tespitlerimizi yaptık. AFAD'ın koordinasyonunda tüm bilim insanlarımızla birlikte bölgeyi ve yıkım sebeplerine dair incelem yaptık. OIldukça geniş bir çaplı incelemeyle altı bin binayı inceledik, 24 binayı boşalttık. Binalar riskli mi değil mi diye ayrı bir araştırma yaptık. Bu 24 binada 3'ü hariç diğerlerinde risk vardı. Yapım yılı, maşlzemesi gibi unsurlar dikkate alındı. Kentsel proje seçeneğini değerlendireceğiz orada. Örnek bir dönüşüm projesi olacak. İstiyoruz ki vatandaşımızın kılına bile zarar gelmesin. Bunu dönüşüm projesini Gebze belediye ile yürüteceğiz. Vatandaşımıza kira yardımında bulunacağız. Bu sorunu görmezden gelmeyerek üzerine giderek çözmeye çalışacağız.
"MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA DA SIĞINAK YAPACAĞIZ"
Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık.
