Bakan Murat Kurum Adıyaman'da açıkladı: "Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek"

Deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 453 bin konutun teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, 'Asrın inşası devam ediyor.' derken, Adıyaman'da ise 43 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:28

Paylaş



ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman İndere'de 350 bininci deprem konutunun teslim töreni öncesi basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Asrın felaketine karşı asrın inşası, tüm deprem bölgesinde olanca hızıyla devam etmektedir. Adıyaman'ımızda bugüne kadar 38 bin konut ve iş yerimizi alnımızın akıyla tamamladık ve teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar da 453 bin hak sahibi vatandaşımızın konutlarının tamamını teslim edeceğiz. Bizim yolumuz, o dilleri dualı annelerimizin yoludur. Bizim yolumuz, bize ilk günden itibaren inanan milletimizin yoludur.

Biz artık bütün umutların yeşereceği, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşacağı o güne çok az kaldığını, yuvaya kavuşmayan tek bir kardeşimiz kalmayacağını, iş yerini açmayan tek bir vatandaşın kalmayacağını söyledik. Artık tamamlamak için gün sayıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN