Bakan Murat Kurum A Haber’de Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin konuştu

Bakan Murat Kurum A Haber'de Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. 500 bin sosyal konut projesinde 5 günde yapılan başvuru sayısına değinen Kurum, "büyük teveccüh gördü. 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu." dedi. Konutun ilk teslimat tarihlerine değinen Kurum," İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız" ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca muhalefete de tepki göstererek "Yaptığımız projemizin maketini yapmazlar" şeklinde konuştu.
