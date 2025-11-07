Bakan Kurum’dan Yüzyılın Konut projesi açıklaması: İstanbul’da kiraları dengeleyeceğiz | Muhalefete tepki

(Foto: ahaber.com.tr)

Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'u depreme hazırlamak için çıktığımız yolda, verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getiriyoruz. Ataşehir Şerifali Mahallesi'ne bizzat ben gitmiş, orada sizlere bir söz vermiştik. Mahallemizde 1.442 konut, 121 dükkan, 1 cami ve sosyal tesisimizi tamamladıktan sonra; 1.066 ailemize yeni evlerini sunmanın huzurunu yaşıyoruz. Yine burada güvenle gittikleri okul ihtiyaçlarını hem başkanımız hem Milli Eğitim Müdürümüz bize ilettiler. İnşallah Şerifali Mahallemizin olduğu alana bir tane de okul yapıp, sizlere teslim edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'A ATTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ İMZA DEPREM RİSKİNE KARŞI KARARLI ADIMLARIMIZ"

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum "Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti mutlaka İstanbul olurdu. İşte biz, böylesine eşsiz bir şehrin sakinleriyiz. Bu anlayışla, İstanbul'a ve sizlere hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyor; Kartal'dan Küçükçekmece'ye, Tuzla'dan Avcılar'a kadar her ilçemizde devam eden projelerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Aziz İstanbul'a attığımız en önemli imza şudur; şehrimizin deprem riskine karşı attığımız bu kararlı adımlardır" diye konuştu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM, İSTANBUL'UN SADECE GÜNDEMİ DEĞİL İSTİKBALİDİR"

Bakan Kurum, Sındırgı'da yaşanan ve İstanbul'da da hissedilen depremlerle kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz, nisan ayından bu yana ve en son Balıkesir merkezli depremlerde, İstanbul defalarca sarsıldı. Biz de bu depremlerden gereken mesajı aldık. Bu nedenle 'Kentsel dönüşüm, İstanbul'un sadece gündemi değil, istikbalidir, her şeyidir' diyoruz. İstanbul'umuzda bugüne kadar tam 924 bin yuvayı bitirdik ve alnımızın akıyla teslim ettik. 132 bin bağımsız bölümün yapımına da olağanca hızıyla devam ediyoruz. İstanbul'u kentsel dönüşümde bir numaraya yerleştiriyor ve Türkiye'de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul'a yapıyoruz. Ama çok daha fazla çalışmamız, belediyemizle, vatandaşımızla el ele verip İstanbul'daki sağlıksız, riskli konutların tamamını yenilemek için atılacak her adımı atacak, annelerimizin deprem korkusu bitene, yavrularımızın gelecek endişesi son bulana kadar duraksamadan çalışacağız." dedi.

"DİRENÇLİ BİR İSTANBUL HAYALİ KURDUK VE PROJELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konutun 100 bininin İstanbul'da inşa edileceğini hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: "Dirençli bir İstanbul hayalini kurduk ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda "İstanbullular yeter ki istesin" dedik; Yarısı Bizden Kampanyası ile birlikte kentsel dönüşümde adeta yeni bir devrim başlattık. Bu kapsamda bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. 3 gün sonra başvurularını alacağımız projemizle "Ev Sahibi Türkiye, Ev Sahibi İstanbul" diyoruz. Yüzyılın Konut Projesi'nde, İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Bu kampanyamız 81 ilimizde geçerli ama İstanbul'umuzu ayrıcalıklı tuttuk. Çünkü biz 500 bin konutun 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Buna ilave olarak, şehrimizde tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli kardeşlerimizin o ev alma hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da konut-kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Biz istiyoruz ki, bugüne kadar hiç ev sahibi olamamış vatandaşımız bu kampanyayla yuvasına kavuşsun. Tüm başvuru kriterlerimizi de bu hedeflere göre belirledik."

"HAKSIZ KİRA FİYATLARI DÜŞECEK; MİLLETİMİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAĞIZ"

Başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını hatırlatan Bakan Kurum, "3 gün sonra, yani 10 Kasım itibarıyla başvurularımızı almaya başlayacağız. İnşallah bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek; milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Tüm bu konutları deprem bölgesinde yaptığımız işler gibi sosyal konut projelerimizi de aynı hızla, kararlılıkla inşa edip tamamlayacağız. Hatırlayın; deprem bölgesinde ilk temelleri 6 Şubat'tan tam 45 gün sonra atmıştık. Burada da elimizi çabuk tutacak; başvuruları alır almaz ilk kazmayı vuracağız. Kura çekimini Aralık 2025'te, ilk teslimleri de 2027 yılının Mart ayında başlatmış olacağız" diye konuştu.

"MEVCUT SIĞINAKLARA DENETİM ŞARTI GETİREREK YENİ STANDARTLAR EKLEDİK"

Bakan Kurum, konuşmasında bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği ile ilgili de bilgi vererek, "Sığınak yönetmeliğimizi günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklarımıza denetim şartı getirerek, yeni standartlar ekledik. Yeni yapılacak binalarda sığınak zorunluluğu getiriyoruz. Halihazırda bizim TOKİ eliyle yaptığımız tüm binalarda zaten sığınak var, diğerleri için de bunu artık zorunlu hale getiriyoruz. Yine millet bahçeleri, stadyumlar, metro tünelleri gibi bazı alanları da sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Biz milletimiz için her ihtiyacı yerine getirmek için adımlarımızı atıyoruz. " dedi.

350 BİNİNCİ DEPREM KONUTUNUN ANAHTARLARI TESLİM EDİLECEK

"Milletimiz iyi bilir; biz verdiğimiz sözü tutarız" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: "Hamdolsun bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Alnımızın akıyla milletimize eserlerimizi projelerimizi teslim ettik. Ne dediysek yaptık ve inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz söz verirken şimdiye kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa etmiş tecrübemize güveniyoruz. Bir hafta sonra, Adıyaman'da tüm depremzede kardeşlerimizle birlikte 350 bininci deprem konutunun anahtarlarını teslim edeceğiz. Biz bu güce inanıyoruz. En önemlisi biz, kalbi her an bu milletin istikbali için atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine güveniyoruz."

"SORUNLAR ÇÖZÜLDÜKÇE İSTİSMAR MALZEMELERİ ELLERİNDEN KAYIP GİDİYOR"

Bakan Kurum, hayata geçirilen projelere rağmen muhalefetin eleştirilerine devam ettiğine vurgu yaparak, "Biz çeyrek asırdır bu tecrübeyle, bu inançla, bu güvenle hizmet etmeye devam ederken, vatandaşımız 'biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun' derken; birileri yine bu birlik ve beraberliğimizden rahatsız oluyorlar. Evet rahatsızlar, çünkü biz deprem bölgesinde konutlarımızı hızla tamamlıyor, şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Hazmedemiyorlar çünkü 81 ilde başlattığımız sosyal konut projemizle milletimizi heyecanlandırıyoruz. Çaresizler, çünkü bugün İzmir'de, Balıkesir'de, Bilecik'te ve Karabük'te afetten tam 1 ay sonra evleri zarar gören vatandaşlarımızın yuvaları hızla yükseliyor. İskenderun Sahil Yolu Projemizin ihtişamından rahatsızlar; Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin söz verdiğimiz gibi bitirilip teslim edilmesi, vatandaşımızın orada huzurla yaşamasından rahatsızlar. Şu anda Şerifali'deki kardeşlerimiz sizler yeni yuvalarınıza kavuşuyorsunuz ya inanın bundan da çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlar, bu millet mutlu oldukça, sorunlar çözüldükçe; istismar malzemeleri ellerinden kayıp gidiyor. Söyleyince ağırlarına gidiyor ama ben yine de söyleyeceğim. Emin olun bizim yaptığımız işlerin hayallerini bile kuramazlar. Bizim yaptığımız projelerin maketini bile yapamazlar. Hatta "Gidin 11 ilde 453 bin konutu tek tek sayın" desek, emin olun onu bile yapamazlar." ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: İSTANBUL'A YEPYENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRDIK

Törende konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur, İstanbul başta olmak üzere son yıllarda tarihin en büyük sosyal konut ve kentsel dönüşümü projelerinin hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Sungur Ataşehir'de tamamlanan projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Eski adıyla İmar-İskan Blokları içinde bulunan 110 yapı ve 1100 konut yıkılarak yerinde dönüşümle 3 etap halinde yeni ve modern konutların inşa sürecini başlatmıştık. 260 bin metrekarelik bu alanda güvenli ve kaliteli konutlar inşa ederek bölgeye ve İstanbul'a sosyal donatılarıyla birlikte yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış olduk."

SOYLU: ALLAH MİLLETİMİZİ BÖYLE YÖNETİCİLERLE KARŞILAŞTIRSIN

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ise Bakan Kurum'un öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde önemli kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin hayata geçirildiğine işaret ederek, "Kıymetli Bakanımız Allah razı olsun, 'iş bilenin kılıç kuşananın' sözünü ne yerde bırakır ne de işini yerde bırakır. Birlikte Elazığ'da, Kastamonu'da, Sinop'ta, bir taraftan yangın bölgelerinde deprem bölgelerinde gece gündüz çalıştığına milleti için hem ter akıttığına hem üzüntüsüyle beraber gözyaşı döktüğüne şahidim. Allah milletimizi hep böyle yöneticilerle karşılaştırsın." dedi.