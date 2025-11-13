13 Kasım 2025, Perşembe
Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 19:16 Güncelleme: 13.11.2025 20:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da bir araya geldi.

Seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoüğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

