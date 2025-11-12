500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı

(Foto: AA)

Ayrıca ALO 181 hatt'nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. E-Devlet'te 15 Kasım'a kadar kademeli başvuru sürecek. 12 Kasım'da son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.