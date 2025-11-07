Bakan Fidan hedefi açıkladı: “Romanya ile ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye'nin Romanya ile ilişkilerini 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğini 2024'te ise Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini (YDSK) tesis ettiklerini ve ilk YDSK toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

İki ülke arasındaki diplomatik ve kurumsal çerçevenin sağladığı ivmenin, ekonomik ve ticari ilişkilere de büyük katkı sağladığını belirten Fidan, "Romanya, Güneydoğu Avrupa bölgesinde en yüksek ikili ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke konumundadır. Ülkemiz ise Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. 2024'te yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye ve Romanya arasında deniz, kara ve hava yolu bağlantısı alanında da yoğun bir çalışma trafiği bulunduğunu, Bulgaristan'ı da kapsayacak biçimde daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji alanındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, çok sayıda Türk firmasının Romanya'da enerji sektöründe başarılı işlere imza attığını aktaran Fidan, mayıs ayında Romanya ile imzaladıkları "enerji alanında ikili işbirliği mutabakatı"nın bu alandaki ortaklığı daha da derinleştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Fidan, savunma sanayisi ilişkilerinin hızla gelişen bir alan olduğunu, Romanya'nın Türkiye'den tedarik etmeyi planladığı "Hisar" sınıfı korvetin bu alandaki işbirliği için önemli bir adım olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Romanya ile savunma sanayisi alanında ortak üretim de gerçekleştirme niyetindeyiz. Her iki tarafa da fayda sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeye hazırız. Romanyalı yatırımcıları, Türkiye'de bulunan yatırım fırsatlarını daha yakından tanımaya ve Türk şirketleriyle daha yakın işbirliği yapmaya da davet etmek istiyoruz.

Karadeniz, Romanya ile geliştirdiğimiz yapıcı işbirliğinin önemli bir uygulama sahasıdır. Bölge ülkeleri olarak, Karadeniz'in güvenliğini, refahını ve ekonomisini en iyi şekilde nasıl geliştirebileceğimizi yine bölge ülkeleri tarafından bölgesel sahiplenme anlayışıyla ilişkilerimizi Karadeniz ekseninde bu şekilde Romanya ile yürütmekteyiz. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarın da anahtarıdır. Bu durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından daha da belirgin hale gelmiştir."

Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Karadeniz'deki kıyıdaş müttefikleriyle de işbirliğine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Fidan, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte yürüttükleri Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun Temmuz 2024'ten bu yana faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü, görev grubunun ileriki dönemde deniz altındaki kritik altyapının korunması gibi konularda da ilave sorumluluklar üstlenmesinde Türkiye olarak fayda gördüklerini kaydetti.

Fidan, Karadeniz'in iki yakasında ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden iki komşu olarak, gıda ve enerji tedarik yollarının güvenliğinin öneminin farkında olduklarını, amaçlarının Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmek olduğunu dile getirdi.

Balkanlar konusunda da görüşlerini meslektaşıyla paylaştığını söyleyen Hakan Fidan, Balkanlar'ın stratejik kırılganlıkların zaman zaman öne çıkabildiği bir coğrafya olduğunu, bu nedenle bölgedeki gelişmeleri de birlikte yakından takip ettiklerini ve bölgedeki tüm aktörlerle diyaloğun sürdürülmesi, ortak aklın teşvik edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.