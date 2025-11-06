Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e 500 bin TL’lik dava

BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Özgür Özel, partisinin Ümraniye'deki mitinginde skandal ifadeler kullanmıştı. (A Haber arşiv)



ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER

Özgür Özel, partisinin Ümraniye mitinginde Başkan Erdoğan'a hitaben "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA ZAVALLI BİR ŞAHIS VAR

Özel'in bu sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Karşımızda zihni ile dili arasındaki bağ kopmuş ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Biz az söyledik o çok anlasın." ifadelerini kullandı.