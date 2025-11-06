Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e 500 bin TL’lik dava

06 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 16:22 Güncelleme: 06.11.2025 16:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin Ümraniye'deki mitinginde sarf ettiği kendisine yönelik sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Konuya ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi.

ÖZEL'E 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması (X)Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması (X)

BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Özgür Özel, partisinin Ümraniye'deki mitinginde skandal ifadeler kullanmıştı. (A Haber arşiv)Özgür Özel, partisinin Ümraniye'deki mitinginde skandal ifadeler kullanmıştı. (A Haber arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER
Özgür Özel, partisinin Ümraniye mitinginde Başkan Erdoğan'a hitaben "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA ZAVALLI BİR ŞAHIS VAR
Özel'in bu sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Karşımızda zihni ile dili arasındaki bağ kopmuş ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Biz az söyledik o çok anlasın." ifadelerini kullandı.

