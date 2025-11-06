Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin Ümraniye'deki mitinginde sarf ettiği kendisine yönelik sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Konuya ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi.
Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.
BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER
Özgür Özel, partisinin Ümraniye mitinginde Başkan Erdoğan'a hitaben "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA ZAVALLI BİR ŞAHIS VAR
Özel'in bu sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Karşımızda zihni ile dili arasındaki bağ kopmuş ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Biz az söyledik o çok anlasın." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 LGS SINAV TAKVİMİ: Liseye Geçis Sınavı ne zaman, belli oldu mu? LGS hangi tarihte yapılacak?
- AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları bu hafta mı, saat kaçta?
- Kazaklardaki tüylenmeye son: Bu yöntemle kazaklar yeni gibi oluyor
- Uykusuzluğun nedeni tavan renginiz olabilir! İç mimarlar uyku kalitesini artıran renkleri açıkladı
- Faizsiz 90.000 TL kredi fırsatı! En yüksek 0 faizli krediyi hangi banka veriyor?
- Bilim insanları uyarıyor: Sağlıklı yaşamın şifreleri sirkadiyen ritimde saklı! Vücut saati nasıl çalışır?
- Emekliye %12.94 zam+6.45 puan refah payı formülü: 4A-4B’liye EŞİT ZAM tablosu! 16.000, 18.500, 20.000 TL alana…
- UEFA Konferans Ligi | Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!
- Grip sezonu başladı! Doğal ürünler gerçekten koruyor mu? Soğuk algınlığından korunmak için 5 basit adım
- ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU 6 KASIM | UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında Galatarasay kaçıncı?
- Matematik ortak sınavı bugün saat kaçta? 9. sınıf Matematik dersi ortak sınavı ne zaman açıklanacak? Sabahçı, öğlenci...