05 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Sıvacı Adem Soytekin rüşvetin belgelerini savcılığa teslim etti! İşte ekosistemin işleyişi

Sıvacı Adem Soytekin rüşvetin belgelerini savcılığa teslim etti! İşte ekosistemin işleyişi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 07:02
ABONE OL
Sıvacı Adem Soytekin rüşvetin belgelerini savcılığa teslim etti! İşte ekosistemin işleyişi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin, ikinci kez tutuklandıktan sonra rüşvet çarkıyla ilgili eksik belgeleri savcılığa verdi. Soytekin, İmamoğlu'nun kurduğu sistemin işleyişini, nakit akışını, faturalandırma yöntemlerini tek tek anlattı, belgelerini teslim etti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin, cezaevinde yeniden ifade verdi. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019'dan 2025'e kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını detaylı belgelerle anlattı.

Fatih KeleşFatih Keleş

"DAİRE VE ÇEKLER HAVUZ SİSTEMİNDE TOPLANIYORDU"

Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığına tek tek bildirdi. Beylikdüzü döneminde müteahhitlerden alınan daire ve çeklerin "havuz" sistemiyle toplandığını, her altı ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz ile hesap yapıldığını söyledi.

Adem SoytekinAdem Soytekin

"İMAMOĞLU'NUN RÜŞVET OLARAK VEYA ZORLA MÜTEAHHİTLERDEN ALDIĞI DAİRELERİ SAVCILIĞA BİLDİRDİM"

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre Soytekin ifadesinde "Özellikle 11. Mahalle'de 4 daireyi kendi söyledikleri kişilere devrettim. Kuğulu Park'ın işletmecisi olarak bildiğim kişilerin Beylikdüzü'ndeki park bahçe ihalelerine girmemelerine karşılık bu şahıslara devredildi. Bu kişilerin yerine bu ihalelere Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olan Soner Yolal sokuldu. Beylikdüzü sürecinde tarafıma devredilmiş, benimle alakası olmayan ve Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığınıza bildirdim" dedi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Adem SoytekinEski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Adem Soytekin

"TEHDİTLERE MARUZ KALDIM"

Tehditlere de maruz kaldığını anlatan Soytekin "Uğur Güngör bunlardan bir tanesidir. Kendisi bana dairelerimi aldın, benim işlerim belediyeden hallolmuyor diye tepki gösterdi." ifadesini kullandı.

Adem SoytekinAdem Soytekin

"İMAMOĞLU'NUN ADIYLA GİDİYORDUM"

Soytekin şunları söyledi: "Ben daire seçme görüşmelerine gittiğimde rüşvet pazarlıkları çoktan hallolmuş, ne kadarının daire, ne kadarının nakit olacağı kararlaştırılmış oluyordu. Ben de ister istemez Fatih Keleş'in beni gönderdiği müteahhitlere Ekrem İmamoğlu'nun adıyla gidiyordum. Hakkımda verilen ifadelerde Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi yokmuş gibi bu rüşvetlerin verildiğini gördüm. Bu ifadeleri veren müteahhitlerin Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma gayretine girdiklerini düşünüyorum."

Fatih KeleşFatih Keleş

"HAFRİYAT PROTOKOLÜNÜN DETAYLARINI ÖĞRENDİM"

2021'de yapılan bir seyahatte "hafriyat protokolünün" detaylarını öğrendiğini belirten Soytekin, Fatih Keleş ve Mehmet Pehlivan ile hesap gördüğünü yaklaşık 1.2 milyon dolar alacaklı çıktığını ve 430 bin doların kendisine teslim edildiğini söyledi.

Soytekin, "2022 yılında Murat Gülibrahimoğlu'nun talebiyle, fatura kesmeden yapılan işlerin KDV'sini yansıtma faturası olarak kestim. Paralar resmi hesaptan bana geldi, çekip nakit olarak Gülibrahimoğlu'na geri verdim. Paralar bana çoğunlukla Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getiriliyordu." dedi.

Tuncay YılmazTuncay Yılmaz

KİM NE YAPTI, NE ALDI?
Fatih Keleş: Rüşvet tahsilatı ve para akışını yönetti.
Tuncay Yılmaz: Hesap tutan, ödemeleri takip eden kişi oldu.
Murat Gülibrahimoğlu: Fatura ve vergi kalkanı oluşturan, sisteme "yasal görünüm" kazandıran aracıydı.
Hüseyin Köksal & Murat Kapki: Reklam ve pazarlama üzerinden para trafiğini kontrol eden isimlerdi.
Emrah Bağdatlı: Yeni dönemde öne çıkan "paravan iş adamı."

İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldıİmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
İbrahim Özkan’ın ifadesinde İmamoğlu detayıİbrahim Özkan’ın ifadesinde İmamoğlu detayı İBRAHİM ÖZKAN'IN İFADESİNDE İMAMOĞLU DETAYI
Kara para soruşturması Ekosisteme uzandıKara para soruşturması Ekosisteme uzandı KARA PARA SORUŞTURMASI "EKOSİSTEM"E UZANDI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör