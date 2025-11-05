Sıvacı Adem Soytekin rüşvetin belgelerini savcılığa teslim etti! İşte ekosistemin işleyişi

Fatih Keleş

"HAFRİYAT PROTOKOLÜNÜN DETAYLARINI ÖĞRENDİM"

2021'de yapılan bir seyahatte "hafriyat protokolünün" detaylarını öğrendiğini belirten Soytekin, Fatih Keleş ve Mehmet Pehlivan ile hesap gördüğünü yaklaşık 1.2 milyon dolar alacaklı çıktığını ve 430 bin doların kendisine teslim edildiğini söyledi.

Soytekin, "2022 yılında Murat Gülibrahimoğlu'nun talebiyle, fatura kesmeden yapılan işlerin KDV'sini yansıtma faturası olarak kestim. Paralar resmi hesaptan bana geldi, çekip nakit olarak Gülibrahimoğlu'na geri verdim. Paralar bana çoğunlukla Fatih Keleş'in abisi Zafer Keleş ve yeğeni Murat Keleş tarafından getiriliyordu." dedi.