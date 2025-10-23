Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı! 5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı

İRTİBATLARI BELİRLENDİ



Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı.

Yapılan incelemelerde, İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlendi.